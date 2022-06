Tunnelnetwerk voor autonome voertuigen in Las Vegas gebruikt Tesla S, 3 en X

Het Loop-tunnelnetwerk voor ondergronds transport, waar The Boring Company in Las Vegas aan werkt, gaat bestaande Tesla-auto's gebruiken. Het bedrijf vermeldt op zijn website dat de Tesla Model S, 3 en X gebruikt worden, en dat die tot 240km/u zullen halen.

The Boring Company schrijft op zijn website dat de bestaande Tesla-modellen gebruikt zullen worden in het zogenaamde Loop-systeem. Bij de aankondiging van het project vorig jaar zei het bedrijf ook al dat er Tesla-auto's gebruikt zouden worden, maar het was toen nog niet bekend om welk model het ging en er werd gespeculeerd dat het om een aangepast ontwerp zou gaan, met enkel het chassis van bestaande auto's.

Het lijkt niet de bedoeling dat bezitters van een Tesla hun eigen voertuig meenemen naar de tunnel. The Boring Company gebruikt de auto's van zusterbedrijf Tesla als het ware als capsules voor het ondergrondse vervoermiddel. Misschien is voor de bestaande auto's gekozen om het project snel af te kunnen ronden.

The Boring Company omschrijft zijn Loop als een ondergronds systeem voor openbaar vervoer, dat op hoge snelheden opereert. De snelheden lopen volgens het bedrijf op tot 150 mijl per uur, ofwel zo'n 241km/u. Het systeem werkt met 'compatibele autonome elektrische auto's'. Specifiek noemt het bedrijf nu de drie Tesla-auto's.

Op de website van The Boring Company staan ook renders van nieuwe stations. Het bedrijf toont daarmee concepten van locaties waar passagiers kunnen instappen op het vervoersysteem. De nieuwe informatie komt naar buiten in aanloop van het afronden van het tunnelnetwerk in Las Vegas.

The Boring Company werkt sinds vorig jaar aan een project om de beurshallen van het Las Vegas Convention Center ondergronds met elkaar te verbinden. Op die locatie vindt jaarlijks de CES-elektronicabeurs plaats.