Testversie van Chrome voor Android heeft functie om downloads uit te stellen

De Canary-testversie van Chrome bevat een functie om downloads uit te stellen. Gebruikers kunnen zo bijvoorbeeld een download pas laten plaatsvinden als er een wifiverbinding is. Ook kan de download op een timer gezet worden.

De functie om downloads uit te stellen is volgens Techdowns aanwezig in Chrome 86 Canary, maar moet eerst handmatig geactiveerd worden door de flag 'Enable download later' aan te passen. Bij het initiëren van een download krijgen gebruikers dan een pop-up te zien met daarin de keuze om de download uit te stellen. In de huidige testversie is er een optie om meteen te beginnen met downloaden, om te wachten tot er een wifiverbinding is of om een datum en tijdstip te kiezen.

Vooralsnog zit de functionaliteit alleen in de vroege testversie van Chrome voor Android. Het is nog niet bekend wanneer de optie naar de bètaversie of de definitieve versie van de browser komt. De huidige stabiele release is Chrome 84. Ongeveer iedere zes weken komt er een nieuw versienummer van de browser uit.