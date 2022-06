'Google beschikt over concurrentiegevoelige informatie Android-apps van derden'

Google lijkt op Android de mogelijkheid te hebben om bij applicaties van derden 'gevoelige' informatie in te zien, waarmee onder andere is te achterhalen hoe gebruikers een applicatie gebruiken. Dit zou onder meer gebruikt kunnen worden om concurrerende apps te maken.

Dat blijkt uit een verhaal dat The Information online heeft gezet. Het gaat om het Android Lockbox-programma, dat naar verluidt door Google wordt gebruikt om informatie over applicatiegebruik te vergaren. Het zou gaan om concurrentiegevoelige informatie zoals hoe vaak een applicatie wordt geopend en hoe lang de gebruiker erin bezig is.

Volgens bronnen van The Information zou Google dit programma onder meer hebben gebruikt om een Tik Tok-concurrent, genaamd Shorts, te ontwikkelen. Deze app zou nog in ontwikkeling zijn. Ook werd het gebruik van applicaties zoals Facebook en Instagram in de gaten gehouden, aldus de bronnen van The Information.

In een reactie tegenover The Information zegt Google dat alleen informatie wordt gebruikt die via de Android App Usage Data-api wordt verkregen, en deze api kan ook door andere ontwikkelaars gebruikt worden. Daarnaast ontkent Google dat het gaat om concurrerende apps in de gaten te houden. Bronnen van de site stellen echter dat Google mogelijkheden heeft om gegevens in te zien die verder gaan dan wat de api biedt, al werd daar verder niet over in detail getreden.