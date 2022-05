Google blokkeert 'historisch correct' WO2-spel in vier landen om naziverwijzing

De Google Play Store heeft het 'historisch correcte' WO2-spel Attentat 1942 in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Rusland geblokkeerd, omdat het spel verwijst naar nazi's. Het spel is wel beschikbaar via de Apple App Store en Steam. De ontwikkelaar is nog met Google in gesprek.

Attentat 1942 is een WO2-spel dat wordt verteld door de ogen van overlevenden. Het spel leunt sterk op dialogen, interactieve strips en authentieke historische beelden. De Tsjechische ontwikkelaar zegt niet het nazisme te willen verheerlijken, maar juist de verschrikkingen van de oorlog te laten zien. Attentat 1942 is sinds oktober 2017 beschikbaar via Steam voor Windows, Mac en Linux. Sinds kort is het spel ook beschikbaar in Duitsland, dat bekendstaat om zijn strenge wetgeving omtrent naziverwijzingen. Voor het spel werkte de ontwikkelaar samen met historici van de Tsjechische Academie van Wetenschappen.

In het afgelopen halfjaar heeft ontwikkelaar en uitgever Charles Games het spel compatibel gemaakt voor Android en iOS. Vorige week diende de ontwikkelaar het spel bij Apple en Google in ter goedkeuring voor plaatsing in de relevante appwinkels. Beide appstores keurden het spel initieel af voor bepaalde landen, waaronder Duitsland, vanwege verwijzingen naar het fascisme en nazisme.

De ontwikkelaar zegt dit te hebben verwacht en diende bezwaar in tegen het besluit. Daarbij verduidelijkte Charles Games naar eigen zeggen dat het spel alleen naar de nazi's verwijst omdat het historisch correct is en refereert aan gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden. Apple keurde het spel hierna goed, maar Google niet.

Eind vorige week publiceerde de ontwikkelaar op Twitter de mail van Google waarin het blokkeren van Attentat 1942 wordt uitgelegd. Dit leek het laatste oordeel van Google in deze zaak te zijn, totdat Google Tsjechië op maandagmiddag contact opnam met Charles Games om de blokkade van Attentat 1942 'nader te onderzoeken'. De ontwikkelaar is nu 'voorzichtig optimistisch' dat het spel toch wereldwijd beschikbaar kan komen in de Google Play Store, al blijft de geografische blokkade vooralsnog intact. Attentat 1942 is volgende week beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store.