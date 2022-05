Gerucht: Microsoft wil Windows 10X voor enkel scherm in 2021 uitbrengen

Anonieme bronnen hebben tegen ZDNet gezegd dat Windows 10X nu voor de lente van 2021 is gepland. Dan zal het besturingssysteem beschikbaar zijn voor apparaten met één scherm. Pas in de lente van 2022 zal Windows 10X ook compatibel zijn met apparaten met twee schermen.

De ZDNet-bronnen zeggen dat Windows 10X vanaf de volgende lente beschikbaar zal zijn voor zakelijke klanten en onderwijsinstellingen. Bij de zakelijke klanten richt Microsoft zich dan vooral op medewerkers die in direct contact staan met klanten. Een jaar later komt het besturingssysteem ook naar meer apparaten, waaronder apparaten met twee schermen.

De site benadrukt dat het om interne plannen en targets gaat; Microsoft kan dan ook op ieder moment beslissen deze aan te passen. Mochten de geruchten echter kloppen, dan lijkt de Surface Neo-tablet te zijn uitgesteld tot de lente van 2022. Eerdere geruchten spraken nog over een uitstel tot 2021.

Toen Microsoft Windows 10X afgelopen oktober onthulde, sprak het techbedrijf nog over een release voor het eind van dit jaar. Toen ging het nog om een besturingssysteem dat specifiek was ontworpen voor apparaten met twee schermen. Microsoft zei enkele maanden geleden echter het OS ook naar apparaten met een enkel scherm te gaan brengen. Door het coronavirus zouden we nu in een 'compleet andere wereld' leven, waarin gebruikers meer gebruikmaken van clouddiensten.

ZDNet bevestigt daarnaast een artikel van Windows Central, dat claimt dat Windows 10X bij de eerste release toch geen Win32-applicaties zal kunnen draaien. In plaats daarvan zou het besturingssysteem alleen UWP-apps en webapps ondersteunen. Microsoft heeft hiertoe volgens Windows Central besloten, omdat het besturingssysteem nu voornamelijk is ontworpen voor goedkopere, Chromebook-achtige apparaten. Dergelijke apparaten zouden niet krachtig genoeg zijn om de Win32-apps via een container te laten draaien.

In plaats daarvan zouden bepaalde Win32-apps via Microsoft-servers gestreamd kunnen worden naar het Windows 10X-apparaat. Volgens ZDNet heeft Microsoft de Win32-container niet opgegeven, maar zal deze pas in 2022 beschikbaar zijn voor het besturingssysteem.

Tot slot zeggen de ZDNet-bronnen dat Microsoft ontwikkeltijd bij Windows 10 wil wegnemen, zodat deze ontwikkelaars zich kunnen focussen op Windows 10X. Daardoor zou Microsoft nog maar één Windows 10-feature-update per jaar uitbrengen. Het bedrijf zou deze updates met nieuwe functies in de herfst inplannen, zodat het in de lente Windows 10X-updates kan uitbrengen. Microsoft wilde tegenover ZDNet niet ingaan op de Windows-plannen.