'Microsoft werkt aan Windows CorePC voor alternatieve apparaten en formfactors'

Microsoft zou opnieuw werken aan een nieuwe Windows-versie die bedoeld is voor alternatieve apparaten en formfactors. Het bedrijf testte eerder al zulke Windows-versies zoals Core OS en Windows 10X, maar stopte daar telkens mee. Nu zou het bedrijf aan iets werken dat CorePC heet.

Windows CorePC zou een voortzetting zijn van de eerdere plannen rondom Core OS, schrijft Windows Central op basis van bronnen binnen het bedrijf. Windows CorePC is een codenaam voor een variant van Windows die wel Win32-applicaties kan draaien, maar op alternatieve apparaten zoals telefoons, tablets, foldables en andere formfactors kan draaien. Het besturingssysteem zou kunnen worden geconfigureerd zodat verschillende features en apps op bepaalde apparaten kan werken.

Het besturingssysteem wordt volgens de bronnen van Windows Central opgedeeld in verschillende states, waardoor er veel read-onlypartities ontstaan die niet voor alle onderdelen en software in het besturingssysteem toegankelijk zijn. Op die manier zou het besturingssysteem ook sneller beveiligingupdates kunnen krijgen en makkelijk gereset kunnen worden. Met die beslissing hoopt Microsoft het OS te kunnen laten concurreren met Android of iPadOS, of met laptopbesturingssystemen zoals Chrome OS.

Microsoft zou een versie willen uitbrengen die alleen Edge en een aantal web- en Android-apps bevat. Die versie zou geschikt moeten zijn voor pc's en laptops met lage specificaties. Zulke computers worden veel in het onderwijs gebruikt.

Een ander deel van het besturingssysteem zou specifiek gericht zijn op toepassingen rondom kunstmatige intelligentie. Het gaat dan bijvoorbeeld om software die het scherm kan aflezen en op basis daarvan applicaties kan opstarten of extra informatie kan geven, of waarmee informatie uit afbeeldingen kan worden opgezocht. Daarvoor zou weer aparte, krachtigere hardware nodig zijn, waarvoor het besturingssysteem wordt geoptimaliseerd.

Het is nog niet duidelijk in welk stadium van ontwikkeling Microsoft is met CorePC. De versie zou gelijktijdig met een grote Windows-update in 2024 klaar moeten zijn, schrijft Windows Central. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren vaker geprobeerd een nieuwe Windows-versie op te zetten die niet alleen voor laptops en desktops geschikt is, maar voor potentieel alle apparaten. Dat begon met het Universal Windows Platform, dat naast Win32-apps ook overweg moest kunnen met apps voor Windows Mobile. Later werkte Microsoft aan Windows Core OS, dat Win32 gevirtualiseerd liet draaien. Dat werd echter in de ijskast gezet en vervangen met Windows 10X. Dat zou onder andere werken op apparaten met meerdere schermen, maar ook dat project zette Microsoft eerder stop.