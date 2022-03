Gerucht: Windows 10 krijgt ondersteuning voor Android-apps

Microsoft zou overwegen om Android-apps toe te laten in de Microsoft Store op Windows 10. Die zouden met emulatie kunnen draaien op x86-systemen. Dit zou voor ergens in 2021 op de planning staan.

Het is niet duidelijk hoe ver Microsoft met het plan is en wanneer het beschikbaar komt, maar bronnen van Windows Central stellen dat ergens volgend jaar Android-apps mogelijk naar Windows 10 komen. De site zegt binnenkort meer informatie te kunnen geven.

Volgens Windows Central gaat Microsoft volgend jaar weer twee feature updates uitbrengen voor Windows 10, maar zal de update in het najaar de grote update zijn en die in het voorjaar een kleine. In de afgelopen jaren was dat andersom. De grote update eind 2021 zou onder andere veel vernieuwingen aan de interface bevatten. Die moet daarmee moderner en consistenter worden.

Microsoft zal volgend jaar ook emulatie van 64bits-software toevoegen aan de ARM-versie van Windows 10. Momenteel is alleen emulatie van 32bits-software mogelijk op apparaten zoals de Surface Pro X. Eerder kondigde Microsoft al tests aan met 64bits-emulatie.

Verder zegt Windows Central dat Microsoft Windows 10X in de eerste helft van 2021 zal uitbrengen. Het lichtgewicht besturingssysteem zou als Chrome OS-alternatief gepositioneerd worden. Dit besturingssysteem is ook bedoeld voor vouwbare apparaten met twee schermen zoals de Surface Neo, maar dergelijke apparaten en de Windows 10X-versie daarvoor komen volgens geruchten pas in 2022 uit.

Windows 10X zou mogelijk ook op ARM-pc's draaien en alleen verkrijgbaar zijn op nieuwe apparaten. Het besturingssysteem zou niet los uitkomen of los beschikbaar zijn voor gebruikers om zelf te installeren, net zoals ChromeOS en iPadOS.