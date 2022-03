Microsoft test Windows Feature Experience Packs voor Windows 10. Met deze updates wil het bedrijf features van het besturingssysteem updaten, onafhankelijk van het OS. Microsoft wil Windows 10 zo vaker van nieuwe functies kunnen voorzien.

Microsoft heeft Windows Feature Experience Pack 120.2212.1070.0 vrijgegeven aan Windows 10-testgebruikers in het bèta-kanaal. Deze bevat twee nieuwe functies. Ten eerste kunnen gebruikers van de snippingtool van Windows 10 voortaan schermafbeeldingen direct in een Windows-map opslaan. Daarnaast heeft Microsoft het mogelijk gemaakt om een split-modus voor het virtuele toetsenbord in portretstand van een touchscreen te gebruiken.

Microsoft meldt aanvankelijk nog een beperkt aantal functies als onderdeel van de Windows Feature Experience Packs te gaan distribueren, maar in de loop van de tijd wil het bedrijf deze wijze van updaten uitbreiden en ook moeten nieuwe functies dan vaker via de pakketten naar gebruikers gebracht worden. Uiteindelijk moeten de Experience Packs via Windows Update verspreid worden naar Windows 10-gebruikers, en dat kan dan als onderdeel van de maandelijkse updates die optioneel zijn, waarbij het dus niet om de beveiligingsupdates gaat.

Tot nu toe bracht Microsoft nieuwe functies voor Windows 10 met name naar gebruikers via de omvangrijke feature-updates die het bedrijf twee keer per jaar uitbrengt. Het bedrijf was al wel bezig onderdelen van Windows 10 als losse apps te updaten en ook waren de Windows 10-updates van november vorig jaar en dit jaar met name gericht op het verbeteren van de stabiliteit en prestaties, en minder op het toevoegen van nieuwe functies. Onduidelijk is nog hoe het staat met een Windows 10 21H1-update. Die zou traditioneel gezien in de lente van 2021 moeten verschijnen, maar Microsoft heeft er nog niets over bekendgemaakt.

Update, 12.35: Aanvankelijk stond in het artikel dat Microsoft maandelijks nieuwe functies aan Windows 10 wilde toevoegen. Dit is aangepast. De Feature Experience Packs worden via Windows Update verspreid, maar Microsoft meldt niet dat dit maandelijks zal gebeuren.