Sommige Windows 10-apps tonen advertenties met malware

Verschillende applicaties in Windows 10 tonen via frauduleuze advertenties meldingen dat er virussen op het systeem staan. Die verschijnen in apps die voorgeïnstalleerd staan op het besturingssysteem.

Ghacks spotte de eerste meldingen. Later verscheen het probleem ook op een Duitse supportpagina van Microsoft, en inmiddels meldt ook de Amerikaanse pagina dat. De advertenties tonen een tekst waarin staat dat de gebruiker slachtoffer is van een virus en dat hij zijn pc snel moet laten scannen. Ook zijn er meldingen van advertenties waarin de gebruiker wordt voorgehouden dat hij een prijs heeft gewonnen en op een link moet klikken.

Die link leidt naar een pagina waar een programma genaamd Reimage Repair kan worden gedownload. Windows Defender merkt dat programma aan als 'potentieel gevaarlijk', maar de software blokkeert het niet. Sommige andere virusscanners doen dat wel. De advertenties zijn vaak zo opgesteld dat het lijkt alsof ze echt van Windows afkomstig zijn.

De advertenties verschijnen met name in applicaties van Microsoft zelf, die standaard staan geïnstalleerd op Windows 10 zoals de Nieuws- en de Weer-apps. Die worden door Microsoft zelf ingeladen. Op de eigen fora raadt Microsoft aan de advertenties weg te klikken.