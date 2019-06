Cuphead-game komt naar de Tesla Model 3, Model S en Model X

De 2d-platformshooter Cuphead wordt speelbaar op het infotainmentsysteem van de Tesla Model 3, Model S en Model X. Waarschijnlijk komt de versie van Cuphead voor de auto's tegen het einde van de zomer uit.

Cuphead, de 2d-platformshooter annex sidescroller in animatiestijl van de jaren dertig, komt uit voor de Tesla Model 3, Model S en Model X, dat vertelde Elon Musk in de Ride the Lightning-podcast. Musk geeft in de podcast aan dat de ontwikkelaars Cuphead werkend hebben gekregen op het dashboard van de Tesla-auto's. Eerder tweette Musk dat zijn team bezig is aan het overbrengen van de Unity-game-engine, de engine waar Cuphead ook op gemaakt is, naar het systeem van Tesla-auto's.

De game komt waarschijnlijk tegen het einde van de zomer uit en bevat alleen de 'Inkwell Isle One'-sectie van de platformgame. Ook is de auto-versie van Cuphead alleen speelbaar als de auto stilstaat en er een usb-controller is aangesloten. Cuphead kwam in 2017 uit voor de pc en in 2019 verscheen een versie voor de Nintendo Switch.

Eerder bracht Tesla ook klassieke Atari-games naar de Tesla Model 3, Model S en X. Onder andere 2048, Lunar Landing en Missile Command kregen een speelbare versie voor de Tesla.