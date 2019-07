Netflix werkt aan animatieserie rondom indiegame Cuphead

Netflix gaat een animatieserie maken rondom indiegame Cuphead. De serie gaat The Cuphead Show! heten en zal gaan over de 'karakters en wereld' van Cuphead. Wanneer de serie uit moet komen is nog onbekend.

De karaktergedreven comedyserie volgt de 'unieke avonturen' van de impulsieve Cuphead en zijn broer Mugman, schrijft Netflix. De animatiestijl wordt, net als het spel van StudioMDHR, geïnspireerd door cartoons uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De bedenkers van Cuphead zullen ook als executive producers betrokken zijn bij de tv-serie. Netflix Animation is verantwoordelijk voor de animatie van The Cuphead Show!.

Tegen IGN zegt medebedenker Chad Moldenhauer dat de serie met de hand getekend zal zijn en zo min mogelijk gebruik zal maken van computeranimaties. De broers Moldenhauer zeggen tegen IGN dat de serie nog in de vroege productiefase zit, wanneer de serie op Netflix komt is dan ook nog niet bekend.

Wel zal de serie volgens de broers geschikt zijn voor kinderen, maar dat de grappen ook voor volwassen leuk zullen zijn. Het verhaal gaat uniek zijn, het wordt dus geen tv-vertolking van het spel. Volgens de bedenkers hoeft dat verhaal ook niet verder te gaan met waar het spel eindigde; handig voor gamers die het spel te moeilijk vonden.

Cuphead is een side-scrolling shooter waarbij Cuphead en zijn broer van boss fight naar boss fight gaan om hun schuld bij de duivel terug te betalen. Het spel kwam in 2017 voor Windows en Xbox One uit, inmiddels is het ook speelbaar op macOS en de Nintendo Switch. Het spel is wereldwijd vier miljoen keer verkocht. In 2020 moet dlc The Delicious Last Course uitkomen.