Blizzard brengt StarCraft: Cartooned uit

Voor iedereen die zich altijd al afvroeg hoe het zou zijn om de klassieke Starcraft-gameplay te ervaren in combinatie met een grafische cartoonstijl, is er nu StarCraft: Cartooned. Deze add-on voor StarCraft Remastered uit 2017 tovert het spel in feite om tot een cartoon.

Blizzard licht toe dat alle eenheden, gebouwen, speelvelden, menu's en missies in StarCraft: Cartooned grafisch opnieuw zijn gemaakt, conform de stijl van Carbot Animations. Dit zijn de creaties van de Canadese ontwerper Jonathan Burton, die een eigen YouTube-kanaal heeft waarop de nodige video's staan met cartoons met een eigen, specifieke stijl. Conform deze cartoonstijl heeft Burton onder meer StarCrafts gemaakt, een geanimeerde serie korte video's waarin de StarCraft-franchise op de hak wordt genomen.

Er zijn nog wel enkele onderdelen in StarCraft: Cartooned die aan de cartoonbehandeling zijn ontkomen, zoals full motion-video's en bepaalde ontwerpen die aan het begin van elke campagne te zien zijn. De kern van de StarCraft-gameplay blijft verder onveranderd; er is nog altijd een singleplayercampagne en er zijn volledige multiplayeropties.

Om de cartoonachtige herbeleving van StarCraft te kunnen spelen, moeten geïnteresseerden in het bezit zijn van het in 2017 uitgebrachte StarCraft Remastered. StarCraft: Cartooned is voor tien euro aan te schaffen in de internetwinkel van Blizzard.