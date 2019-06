LG brengt 8k-oled-tv van 88" in herfst uit in Europa

LG brengt zijn eerder aangekondigde oled-tv met een beelddiagonaal van 88" in het derde kwartaal van dit jaar uit in de Verenigde Staten en Europa. Dit wordt LG's grootste oled-tv tot nu toe. Er komen ook 8k-oled-tv's met beelddiagonalen van 65" en 77".

LG Electronics meldt dat deze week al pre-orders van de 88Z9 mogelijk zijn in Zuid-Korea. Over een exacte releasedatum in de VS en Europa zegt LG vooralsnog niets en dat geldt ook voor de prijsinformatie. De fabrikant laat wel aan The Verge weten dat de winkelprijs in Korea op 50 miljoen won uitkomt, omgerekend 37.774 euro. Bij een pre-order daalt die prijs naar omgerekend 30.219 euro.

Mede omdat er nog weinig content in native 8k is, bevat de televisie een tweede generatie van de Alpha 9-processor die speciaal is ingericht voor het opschalen naar 8k-resoluties. Volgens LG maakt de chip gebruik van een uitgebreide database met visuele informatie en deep learningtechnologie, waardoor content geoptimaliseerd kan worden doordat de bronkwaliteit wordt herkend, waarna 'het beste algoritme wordt toegepast'. De chip zou ook verbeterd zijn voor het onderdrukken van ruis.