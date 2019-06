Shenmue III is uitgesteld tot 19 november

Het spel Shenmue III zou op 27 augustus hebben moeten uitkomen, maar de makers laten weten dat dit uitgesteld wordt tot 19 november. Het spel, waarvoor via Kickstarter geld wordt opgehaald, komt uit voor de pc en de PlayStation 4.

Yu Suzuki, de ontwikkelaar die de serie bedacht, meldt samen met uitgever Deep Silver dat het spel bijna klaar, maar dat er toch een uitstel van ongeveer drie maanden nodig is, omdat het spel nog wat verfijning behoeft voordat het volledig is afgerond. Dit is overigens niet de eerste vertraging van dit project; het spel moest oorspronkelijk in 2017 uitkomen, maar werd eerder al uitgesteld tot eind 2018 en daarna naar augustus dit jaar.

De makers lieten in november vorig jaar weten dat er toen in totaal 7,18 miljoen dollar was opgehaald; dat was ruim boven het gestelde doel van twee miljoen dollar. De crowdfundingcampagne voor Shenmue III ging tijdens de E3 van 2015 van start.

Sega bracht eind 1999 in Japan de eerste Shenmue-game uit voor de Dreamcast, waarna de rest van de wereld een jaar later aan de beurt was. Shenmue was een van de eerste openwereldgames. Sega brengt overigens in augustus remasters van Shenmue I en II uit, al is het bedrijf niet direct betrokken bij Shenmue III.

Shenmue I speelt zich af in het Japanse Yokosuka van de jaren '80. De speler kruipt daarbij in de huid van de krijgskunstenaar Ryo Hazuki. Hij ondergaat een strijd om de moord op zijn vader te wreken. Het al uitgebrachte tweede deel gaat met dat verhaal verder en speelt zich af in 1987 in Hongkong. Ook Shenmue III speelt zich af in China.