LG geeft 8k-oled-tv van 88" adviesprijs van 29.999 euro

LG maakt bekend dat de 88Z9, de eerst oled-tv van de Zuid-Koreaanse fabrikant met een 8k-resolutie, per direct te koop is in Nederland en België. Daar hangt een prijskaartje van 29.999 euro aan. De fabrikant biedt ook een 75" 8k-tv aan; dit betreft een lcd-tv.

LG meldt dat de 88Z9 een adviesprijs van 29.999 euro krijgt en in Nederland te koop is bij een elektronicawinkel in Hoorn. De lcd-tv, die LG aanduidt met 75" 8K NanoCell, betreft het model 75SM99. Deze televisie krijgt een adviesprijs van 4.998 euro en is bij allerlei winkels te koop. Uiteindelijk moeten er ook nog 8k-oled-tv's van 65 en 77" komen.

Beide modellen zijn voorzien van de tweede generatie van de Alpha A9-processor, die ook overigens ook in de meeste 4k-oled-tv's van LG van dit jaar zit. Deze Alpha 9 gen 2-chip bij de 8k-oled-tv's is speciaal ingericht om content in 2k- en 4k-resoluties naar 8k op te schalen. Volgens de fabrikant maakt deze processor gebruik van deeplearningtechnologie en een 'database met visuele informatie', om zodoende de beeld- en geluidskwaliteit te verbeteren.

Beide tv's beschikken over hdmi 2.1-aansluitingen, wat ook het geval is voor de 4k-oled-tv's van LG van dit jaar. Dat betekent de mogelijkheid van het bekijken van content in 4k en 120fps of 8k en 60 fps, via de hdmi-aansluiting. Door de aanwezigheid van hdmi 2.1 worden ook automatic low latency mode, vrr en eARC ondersteund. Daarnaast is Dolby Vision- en Dolby Atmos-ondersteuning is aanwezig, en de tv's hebben een algoritme dat tweekanaalsaudio omvormt naar een virtuele 5.1-surround.

Links de 88Z9 en daarnaast de 75SM99.