De nieuwe oled-tv's van LG

Als de CES in Las Vegas een wedstrijd was, zou de 2019-editie overduidelijk gewonnen zijn door LG. Precies een jaar nadat we een prototype van een oprolbare televisie hadden gezien, toonde het Koreaanse merk een productieversie van een tv, de R9, die weleens het begin van een revolutie zou kunnen inluiden. Er is nog geen prijs bekendgemaakt, maar je kunt er rustig van uitgaan dat dit eerste model haast onbetaalbaar zal zijn. Gelukkig leert de geschiedenis ons dat nieuwe technieken in de loop van de tijd steeds betaalbaarder worden en dus zal de gewone man/vrouw ergens in toekomst genieten van een tv die na gebruik uit het zicht verdwijnt.

Oprolbare LG R9-televisies

Als je de preview van de R9 op Tweakers hebt gemist, moet je deze zeker even teruglezen of -kijken. Naast de revolutionaire oprolbare R9 toonde LG namelijk een aantal zeer interessante, andere nieuwe evolutionaire oledmodellen, waarvan de 88"-Z9 het opvallendste is, doordat het niet alleen de grootste oled-tv ooit is, maar ook de eerste die 8k kan weergeven en dus een resolutie heeft van 7680×4320 pixels. Dit mag een indrukwekkende prestatie worden genoemd. Zeker als je bedenkt dat LG's oledpanelen vier subpixels per pixel gebruiken, waardoor er in totaal bijna 133miljoen afzonderlijke oledjes zijn, die allemaal moeten werken. Wij konden in ieder geval geen defecte pixels ontdekken.

De Z9 lijkt op hetzelfde zilverkleurige 'tv-meubel' te staan als de oprolbare R9, maar waar de R9 ook op een ander meubel te plaatsen is, is er bij de Z9 elektronica in verwerkt. Ook hebben de luidsprekers en de aansluitingen een plekje in de rechthoekige voet gevonden.

Het is voor het eerst in jaren dat er een nieuwe maat oledtelevisie te koop is, want in de afgelopen tijd waren alleen de maten 55, 65 en 77" verkrijgbaar. Goed nieuws voor de mensen die graag een 77"-oled-tv willen hebben, maar die nog te duur vinden. Doordat dat niet langer de grootste maat is, gaat die waarschijnlijk in prijs dalen.

De nieuwe W9 'Wallpaper' oled-tv lijkt op het eerste gezicht nauwelijks veranderd ten opzichte van vorig jaar. LG vertelde ons dat het scherm nu nog platter tegen de muur kan worden gemonteerd door verbeteringen aan het ophangsysteem, dat met magneten werkt. Ook het ontwerp van de soundbar onder het scherm, waarin ook de aansluitingen en elektronica zijn ondergebracht, schijnt te zijn vernieuwd, maar wij konden geen opvallende wijzigingen ontdekken.

Het ontwerp van de E9 is wel duidelijk strakker geworden ten opzichte van de E8. Bij het oude model stak er namelijk aan de voorkant een voet uit, wat een beetje afbreuk deed aan de verder bijna platte voorzijde. Door dit jaar de tv een klein beetje achterover te laten hellen en een voet met een zwaar contragewicht aan de achterkant te bevestigen, kon de voorkant mooi vlak blijven. Gebleven zijn de naar voren gerichte luidsprekers onder het scherm, waardoor de e-serie zo prettig klinkt.

Ook de C9 heeft een strakker uiterlijk gekregen ten opzichte van de bestaande C8. LG heeft bij dit model eveneens een contragewicht aan de achterkant geplaatst, waardoor het voetontwerp kon worden aangepast. De luidsprekers zijn nog altijd naar beneden gericht in de behuizing gemonteerd, waarbij de schuine voet het geluid naar voren kaatst. Doordat de hoek ten opzichte van het scherm dit jaar groter is geworden, wordt het geluid nu wat meer naar boven in plaats van naar voren gericht. We hebben helaas niet kunnen luisteren of dit een groot effect heeft op de geluidskwaliteit. Het schijnt overigens dat de 77"-uitvoering van de C9 dezelfde gebogen voet heeft als de C8.

LG kondigde op de CES ook een nieuwe B9 aan. Dit model werd niet op de stand getoond en komt voorlopig ook niet naar de Benelux. De C9 is bij ons dus het instapmodel oledtelevisie van LG. De nieuwe modellen, met uitzondering van de B9, hebben allemaal de tweede generatie van LG's α9-beeldverwerkingschip aan boord. Dat betekent onder andere dat hdmi 2.1 volledig wordt ondersteund.

De tv's hebben dus vier hdmi-poorten met een bandbreedte van 48Gbit/s, waardoor 4k-hdr-beelden met 120fps kunnen worden aangeleverd. Ook worden alle andere hdmi 2.1-features ondersteund. Zo is er een enhanced audio return channel, waarmee moderne audioformaten, zoals Dolby Atmos en DTS:X, naar een aangesloten audiosysteem kunnen worden teruggestuurd. Ook is er ondersteuning voor variable refresh rate, de variant van AMD's FreeSync die nu in de hdmi-standaard is opgenomen.

Om de scherpte bij beweging te verbeteren, hebben de nieuwe modellen nu een verbeterde black frame insertion die de afzonderlijke beelden korter weergeeft. Hierdoor ontstaat er minder bewegingsonscherpte als je ogen een bewegend object op het scherm volgen. Op de bestaande modellen levert deze optie een duidelijk knipperend beeld op, maar doordat de framerate is verdubbeld, is daarvan nu geen sprake meer. Ook kan de verhouding tussen de normale beelden en de zwarte beelden worden aangepast, zodat het beeld naar keuze scherper of helderder kan zijn.

Er is ondersteuning voor hdr in de formaten hdr10, hlg, Dolby Vision en Technicolor-hdr. Dat laatste formaat hebben we tot nu toe nog niet toegepast gezien. We hadden liever gezien dat LG hdr10+ had toegevoegd aan de ondersteunde hdr-formaten. Voorlopig is Panasonic dus het enige merk met een tv die ondersteuning heeft voor zowel hdr10+ als Dolby Vision.

Als besturingssysteem is opnieuw gekozen voor webOS, dat dit in jaar versie 4.5 wordt meegeleverd. Naast een paar cosmetische aanpassingen is de grootste vernieuwing dat de spraakassistenten van zowel Google als Amazon nu te gebruiken zijn. We weten nog niet wanneer de nieuwe modellen leverbaar zullen zijn en ook zijn er nog geen prijzen bekendgemaakt.