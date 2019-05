LG C9 oled-tv Review

LG heeft vorig jaar goede zaken gedaan met de C8-oled-tv. Het was veruit de populairste televisie in de Pricewatch, de community van Tweakers bekroonde de tv met een Award en lovende reviews, en in de redactionele review scoorde hij een 9. Dat schept natuurlijk hoge verwachtingen voor de opvolger, die begin dit jaar op de CES werd aangekondigd: de C9. In deze review zullen we zien of de C9 weer wat beter is geworden dan z'n voorganger en of dit de meerprijs ten opzichte van de C8, die inmiddels voor een flink lagere prijs wordt aangeboden, waard is.

De belangrijkste uiterlijke vernieuwing zit in de nieuw vormgegeven voet. Het vorige model had een voet met een verticale kromming waarin een uitsparing was gemaakt. Daardoor werd het geluid van de luidsprekers, onder in de behuizing, naar voren gekaatst. Dit was technisch gezien een goede oplossing, maar niet iedereen waardeerde het design van de voet. De C9 heeft een voet meegekregen die een duidelijk strakker ontwerp heeft en die bovendien minder ver naar voren uitsteekt, waardoor hij veel minder in het oog springt.

Ook nieuw zijn de hdmi 2.1-aansluitingen, waarmee 4k-beelden met 120fps naar de tv kunnen worden gestuurd. De C8 van vorig jaar kon deze hoge framerate ook al aan, maar alleen als de beelden vanaf een usb-stick werden afgespeeld of werden gestreamd via een ingebouwde app. Voorlopig is hfr vooral interessant voor gamers, want op een goede beschikbaarheid van videobeelden in hfr (en 8k) zullen we nog vele jaren moeten wachten.

Uiteraard draait de C9 LG's webOS als besturingssysteem en dat is dit jaar bij versie 4.5 aangeland. Dit besturingssysteem laat zich prettig bedienen met de meegeleverde Magic Remote, die is voorzien van bewegingsdetectie en een microfoon. Voor de beeldverwerking gebruikt LG de tweede generatie van de Alpha 9-processor, die nu een feature heeft waarmee het beeld helderder kan worden gemaakt voor het kijken bij veel omgevingslicht. De 65"-versie van de C8 die wij bekeken, stond op het moment van schrijven voor zo'n 3150 euro in de Pricewatch. De 55"-instapper kostte 2150 euro en het grote 77"-model 7500 euro. Flink duurder dan de C8 van vorig jaar, maar in de loop van het jaar zullen deze prijzen ongetwijfeld flink zakken.