Club 3D maakt actieve adapter die displayport 1.4-signaal omzet naar hdmi 2.1

Club 3D heeft een actieve adapter aangekondigd die volgens het bedrijf een displayport 1.4-signaal om kan zetten naar hdmi 2.1. Uitsturen van 4k met 120Hz of 8k met 60Hz is mogelijk met gebruik van Display Stream Compression.

Met de adapter zou het mogelijk moeten zijn om vanuit een pc beelden in 4k-resolutie met 120fps weer te geven op een 4k-tv met hdmi 2.1, die ook die verversingssnelheid aankan. Zonder zo'n adapter is dat niet mogelijk, omdat er nog geen videokaarten zijn met hdmi 2.1 en geen tv's met displayport.

Of de Club3D CAC-1085-adapter officiële ondersteuning biedt voor hdmi 2.1 is niet duidelijk. De fabrikant noemt op zijn site dat de adapter geschikt is voor weergave op 4k met 120hz en hdr-ondersteuning en noemt ook hdmi 2.1, maar andere features van die standaard, zoals variable refresh rate, noemt het bedrijf niet.

Om de adapter te gebruiken is een videokaart met ondersteuning voor Display Stream Compression 1.2 vereist. Die techniek werd in 2016 aangekondigd en lijkt in recente videokaarten in ieder geval aanwezig te zijn.

De actieve adapter moet gevoed worden via een usb-kabel. Op het kastje zit een usb-c-aansluiting en Club 3D levert een usb-c-naar-a-kabel mee. De adapter staat in de Pricewatch voor 75 euro, maar is nog niet leverbaar. Wanneer de adapter uitkomt, is nog niet bekend.