Windows 10 krijgt functie voor voorspellend typen in veel apps

Windows 10 krijgt een functie om automatisch tekst aan te vullen. De voorspellende tekst komt waarschijnlijk in de toekomstige previewversie, en verschijnt in de meeste standaard-apps in het besturingssysteem.

De nieuwe feature werd voor het eerst gespot door een softwareontwikkelaar die met de nieuwe Windows 10-versie aan de slag ging. Met de functie krijgen gebruikers in apps automatische aanvullingen te zien als ze iets typen. De voorspelde tekst verschijnt dan in grijze letters. Gebruikers krijgen voorspellingen voor woorden te zien als ze die beginnen te typen, en kunnen die automatisch laten aanvullen als ze op enter drukken. Ook voorspelt de tekst de opvolgende woorden.

De functie zit volgens de ontdekker in meerdere standaard-apps in het besturingssysteem, zoals Kladblok en OneNote, en zelfs de Wekker-app. Volgens BleepingComputer zit de functie niet in webbrowsers of bezochte websites. De functie zit in de Insider Preview van Windows 10 genaamd 20H1. Daar moet het nog wel handmatig worden ingeschakeld. Mogelijk komt de functie standaard beschikbaar in latere versies.