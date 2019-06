AMD brengt Ryzen 9 3950X met zestien cores in september uit voor 749 dollar

AMD brengt in september een Ryzen 3000-processor met zestien cores uit. Het topmodel heeft een kloksnelheid van 3,5GHz met een turbo van 4,7GHz. De tdp bedraagt 105 watt, net als bij de modellen met twaalf en acht cores.

AMD's ceo Lisa Su onthulde de processor met zestien cores tijdens een persconferentie op de E3-gamebeurs. Eind mei presenteerde AMD al zes cpu's in de Ryzen 3000-serie, maar een model met zestien cores ontbrak, ondanks dat al duidelijk was dat de Zen 2-architectuur zo'n processor mogelijk zou maken. Volgens Su heeft AMD altijd de intentie gehad om de cpu met zestien cores uit te brengen. Het topmodel lijkt achter de hand gehouden te zijn voor de presentatie op de E3.

De Ryzen 9 3950X komt in september uit. Dat is twee maanden later dan de overige cpu's in de Ryzen 3000-serie. Het topmodel draait op 3,5GHz en heeft een turbosnelheid van maximaal 4,7GHz. Wat de maximale turbosnelheid is bij gebruik van alle cores, is niet bekendgemaakt. De processor maakt gebruik van de AM4-socket en werkt op moederborden met de nieuwe X570-chipset.

Processor Cores/Threads Kloksnelheid/turbo (GHz) Cache (totaal) Tdp Adviesprijs Ryzen 9 3950X 16/32 3,5 / 4,7 72MB 105W $749 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8 / 4,6 70MB 105W $499 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9 / 4,5 36MB 105W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6 / 4,4 36MB 65W $329 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8 / 4,4 35MB 95W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6 / 4,2 35MB 65W $199

Ook toonde AMD in zijn E3-presentatie benchmarks waarin een aantal van de nieuwe Ryzen-processors vergeleken worden met Intel-tegenhangers met dezelfde prijs. De Ryzen 3000-processors op basis van de Zen 2-cores presteren in games ongeveer gelijk aan de Intel-cpu's, terwijl ze meer cores hebben en daarmee in andere programma's beter presteren.

Verder maakt AMD bekend dat alle nieuwe Ryzen 7- en 9-processors voortaan geleverd worden met de Wraith Prism-koeler met rgb-verlichting. De nieuwe Ryzen-processors komen op 7 juli uit, met uitzondering van de versie met zestien cores die tot september op zicht laat wachten.

AMD kondigt ook twee nieuwe Ryzen-processors met geïntegreerde gpu aan: de Ryzen 5 3400G en de Ryzen 3 3200G. Hoewel de processors qua naamgeving ook in de Ryzen 3000-serie vallen, gaat het om processors van de tweede generatie met Zen+-cores, die nog op het 12nm-procedé worden gemaakt. De nieuwe apu's zijn de opvolgers van de Ryzen 5 2400G en de Ryzen 3 2200G. De nieuwe modellen hebben hogere cpu- en gpu-kloksnelheden.

Het is nog niet bekend of AMD ook processors met igpu's gaat maken op basis van de Zen 2-architectuur. Omdat AMD nu nieuwe apu's uitbrengt in de 3000-serie die nog op 12nm worden gemaakt, is het aannemelijk dat er niet op korte termijn apu's uitkomen met de nieuwe architectuur.