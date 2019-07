Registratie wijst op komst AMD Ryzen 5 3500 en drie Pro-modellen

AMD komt met een Ryzen 5 3500-processor en er verschijnen Ryzen Pro-varianten van de Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700 en Ryzen 9 3900. Dat blijkt uit een registratie van AMD bij een Euraziatische database.

AMD heeft vier nieuwe processors in de database van de Euraziatische Economische Commissie gezet, waaronder drie Pro-varianten voor de zakelijke markt. Alle processors hebben een tdp van 65W, ook de Ryzen 9 Pro 3900 met twaalf cores. Dat lijkt erop te wijzen dat de kloksnelheid van deze versie in ieder geval lager is dan die van de overklokbare Ryzen 9 3900X voor consumenten.

De lijst in de database noemt de modelnummers, het aantal cores en de tdp. De kloksnelheden en de hoeveelheid cache zijn niet bekend. De cache is hoogstwaarschijnlijk gelijk aan die van de reguliere modellen, omdat dit is gekoppeld aan de hoeveelheid cores. Hoe de Ryzen Pro-modellen in de 3000-serie zich onderscheiden van de consumentenversies is ook nog niet duidelijk. Bij eerdere generaties legde AMD vooral de nadruk op langdurige ondersteuning en verkrijgbaarheid.

In de reguliere serie voor consumenten komt er een Ryzen 5 3500. Net als de huidige Ryzen 5 3600-varianten heeft die zes cores en een tdp van 65W. Vermoedelijk gaat dit om een goedkopere variant met een lagere kloksnelheid. Wanneer AMD de processors uitbrengt is nog niet duidelijk. De registratie in de database is nodig voor import in diverse landen.

Processor Cores/Threads Kloksnelheid/turbo (GHz) Cache (totaal) Tdp Ryzen 9 3950X 16/32 3,5 / 4,7 72MB 105W Ryzen 9 3900X 12/24 3,8 / 4,6 70MB 105W Ryzen 9 Pro 3900 12/24 ? ? 65W Ryzen 7 3800X 8/16 3,9 / 4,5 36MB 105W Ryzen 7 3700X 8/16 3,6 / 4,4 36MB 65W Ryzen 7 Pro 3700 8/16 ? ? 65W Ryzen 5 3600X 6/12 3,8 / 4,4 35MB 95W Ryzen 5 Pro 3600 6/12 ? ? 65W Ryzen 5 3600 6/12 3,6 / 4,2 35MB 65W Ryzen 5 3500 6/12 ? ? 65W

Line-up van Ryzen 3000-processors. Nieuwe modellen dikgedrukt.