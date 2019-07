Prijs van AMD Threadripper 2920X-processor met 12 cores is bijna gehalveerd

Rond de release van AMD's Ryzen 3000-processors is de prijs van de Ryzen Threadripper 2920X flink gedaald. De cpu met twaalf cores is nu te koop voor 355 euro, dat was vorige week nog zo'n 600 euro.

AMD heeft geen prijsverlaging aangekondigd, maar in de Pricewatch is een duidelijke trend te zien. Hardware.Info merkte dat ook op in zijn Prijsvergelijker. De Threadripper 2920X heeft verreweg de grootste prijsdaling doorgemaakt. Die processor heeft twaalf cores, net als de zondag uitgebrachte Ryzen 9 3900X voor het consumentenplatform.

Met een prijs vanaf 355 euro is de Threadripper 2920X een stuk goedkoper dan de nieuwe Ryzen 9. De 3900X heeft hogere kloksnelheden, betere prestaties per kloktik en verbruikt minder. In de praktijk is de Ryzen-processor ook sneller dan de Threadripper, bleek uit de Ryzen 3000-review van Tweakers. Met de prijsverlaging blijft de 2920X interessant voor mensen die veel cores in huis willen halen voor een relatief laag bedrag. Verder biedt het Threadripper-platform meer pci-e-lanes.

Ook de prijs van de Threadripper 2950X met zestien cores is gedaald, maar minder sterk. Die processor wordt nu aangeboden voor iets minder dan achthonderd euro en dat was vorige week minimaal negenhonderd euro. AMD brengt in september zijn Ryzen 9 3950X met zestien cores uit die zo'n achthonderd euro gaat kosten en hogere kloksnelheden heeft dan de Threadripper. Het is te verwachten dat de prijs van de Threadripper-variant dan verder daalt.

De prijzen van de Threadripper 2970WX en 2990WX zijn niet veranderd na het verschijnen van de Ryzen 3000-processors. Voor deze modellen met 24 en 32 cores is ook geen alternatief beschikbaar op het consumentenplatform. De 2970X met 24 cores kreeg rond mei wel een prijsverlaging van 1300 naar zo'n 1000 euro. Het topmodel staat nog altijd in de Pricewatch voor zo'n 1800 euro.