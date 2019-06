Al ruim een halfjaar lang warmt AMD pc-enthousiastelingen op voor de komst van nieuwe Ryzen-processors en Radeon-videokaarten. Zo werd op de CES-beurs in januari een tipje van de sluier opgelicht over de derde generatie Ryzen-processors en ook werd toen de eerste 7nm-gpu aangekondigd, al ging dat nog om een Vega-kaart en dus geen nieuwe architectuur.

Op de Computex-beurs eind mei onthulde AMD grotendeels de line-up van zijn Ryzen 3000-processors en werd de komst van de Radeon RX 5700-serie bekendgemaakt. Dat zijn videokaarten met een Navi-gpu gebaseerd op de nieuwe RDNA-architectuur. Met technische details was AMD echter schaars; alleen in grote lijnen werden de specificaties van de processors bekendgemaakt en over gpu's zei AMD nog vrijwel niets.

Nu tijdens de E3 is daar verandering in gekomen. AMD kondigde op de gamebeurs zijn Ryzen 9 3950X-topmodel met zestien cores aan en presenteerde twee Radeon RX 5700-videokaarten. Bovendien gaf het bedrijf vlak voor de beurs op een besloten evenement waar Tweakers bij aanwezig was uitgebreide technische achtergrondinformatie over de nieuwe processors en videokaarten.

Vanaf juli liggen de nieuwe processors en videokaarten in de winkels. Testexemplaren zijn nog niet voorhanden en het is dus ook nog niet mogelijk om onafhankelijke benchmarks uit te voeren, maar aan de hand van de informatie die AMD heeft gegeven blikken we in dit artikel vooruit op de nieuwe producten en duiken we in de bijbehorende architecturen.