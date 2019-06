AMD Radeon RX 5700XT en RX 5700 komen op 7 juli uit voor 449 en 379 dollar

AMD heeft op de E3 zijn eerste Navi-videokaarten onthuld. De fabrikant positioneert de Radeon RX 5700XT en RX 5700 tegenover de GeForce RTX 2070 en RTX 2060 van Nvidia. De AMD-videokaarten hebben echter geen hardware voor raytracing aan boord.

AMD Radeon RX 5700XT

Beide videokaarten zijn gebaseerd op dezelfde gpu, maar het XT-model heeft meer compute units en hogere kloksnelheden. Die RX 5700XT gebruikt de volledige Navi 10-gpu; voor de RX 5700 wordt dezelfde chip gebruikt maar dan met een aantal compute units uitgeschakeld en lagere kloksnelheden.

De kaarten hebben gpu's van de nieuwe Navi-familie en zijn gebaseerd op de RDNA-architectuur. De eerste generatie van die nieuwe architectuur heeft geen hardwarematige ondersteuning voor raytracing. AMD gaat in de toekomst wel videokaarten met hardwarematige raytracing uitbrengen, zoals Nvidia nu doet. Dat zal gebeuren bij de volgende generatie van de RDNA-architectuur. Microsoft maakte eerder deze week bekend dat zijn Xbox Project Scarlett over zo'n next-gen RDNA-gpu beschikt, met hardwarematige raytracing-ondersteuning. Die console komt eind 2020 uit, mogelijk komen er dan ook AMD-videokaarten voor desktops met raytracing-cores.

De Radeon RX 5700-gpu's zijn de eerste videokaarten voor consumenten met pci-e 4.0-ondersteuning. Om daar gebruik van te maken is een moederbord en processor nodig die daar ook ondersteuning voor bieden. Momenteel kan dat alleen op het AM4-platform met een Ryzen 3000-processor en X570-moederbord. In de praktijk zal pci-e 4.0 bij de RX 5700-kaarten geen voordeel bieden. De bandbreedte van pci-e 3.0 is bij deze videokaarten geen beperking. De kaarten zijn backwards compatible en werken dus ook in pci-e 3.0-sleuven.

AMD kondigde de videokaarten aan tijdens zijn presentatie op de E3-gamebeurs, die via een livestream is te volgen. De fabrikant liet ook benchmarks zien van populaire games, waarin de RX 5700XT in 1440p-resolutie en ultra-settings de RTX 2070 verslaat.

Met adviesprijzen van 449 en 379 dollar wijken de prijzen van de Radeon-kaarten niet veel af van de huidige prijzen van de Nvidia-tegenhangers. De RTX 2070 staat in de Pricewatch vanaf zo'n 470 euro en RTX 2060-kaarten zijn er vanaf zo'n 350 euro. De europrijzen van de AMD-kaarten zijn nog niet bekend, maar omgerekend met toevoeging van btw komen de prijzen uit op 480 en 405 euro.