Sapphire introduceert passief gekoelde Radeon RX 5700XT-videokaart voor servers

Sapphire introduceert zijn GPRO X070-videokaart. Deze kaart gebruikt een AMD Radeon RX 5700XT-gpu en is volledig passief gekoeld. De gpu wordt getoond in een rackserver en is volgens Sapphire bedoeld voor compute-workloads, zoals het renderen van 3d-beelden.

De Sapphire GPRO X070 heeft een koelblok met vier heatpipes. De kloksnelheid bedraagt 1605MHz met een gameclock 1755MHz en een boostclock van 1905MHz in zijn standaardmodus. De fabrikant voorziet zijn X070 ook van een meer 'efficiënte' bios, die deze snelheden verlaagt naar respectievelijk 1500MHz, 1700MHz en 1750MHz. De gpu is verder voorzien van 8GB aan GDDR6-geheugen op 14Gbit/s, met een geheugenbus van 256bit. Dat is goed voor een bandbreedte van 448GB/s.

De videokaart is volgens Sapphire bedoeld voor professionele workloads, waarbij het bedrijf 3d-renderen en 3d-visualisaties als mogelijke gebruiksscenario's noemt. De kaart zou daarbij volgens Sapphire ontworpen zijn voor gebruik in compute-systemen, hoewel het ook een samenwerking aangaat met softwareontwikkelaar Cudo om servers voor cryptomining met deze gpu's te verkopen.

De fabrikant toont op zijn website bijvoorbeeld een rackserver met tien GPRO X070-videokaarten. Dergelijke serverbehuizingen zorgen doorgaans voor voldoende airflow, wat de passieve koeling mogelijk maakt. De GPRO X070 is verder voorzien van een HDMI-connector en drie DisplayPort-aansluitingen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Sapphire GPRO X070 beschikbaar komt. Ook over adviesprijzen wordt nog niet gerept.