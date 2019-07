MSI komt in augustus met zeven RX 5700-videokaarten met eigen koelers

MSI brengt in augustus zeven varianten van RX 5700-videokaarten met eigen koelers uit. De producten staan genoemd op slides waarop één van de kaarten is te zien. Het gaat om vier RX 5700XT-modellen en drie RX 5700-kaarten.

Op de afbeeldingen die door HardwareLuxx online zijn gezet is de RX 5700XT Mech OC-versie te zien. Het uiterlijk van die kaart doet denken aan de Armor-kaarten van MSI, maar dan met een andere kleurstelling. MSI komt ook met een andere nieuwe variant, de Evoke OC. Daarnaast komen er Gaming X- en Air Boost-uitvoeringen van de RX 5700XT.

De drie RX 5700-kaarten die MSI gaat uitbrengen komen terecht in de Gaming X-, Mech OC- en Air Boost-series. Specifieke details over de kaarten, zoals kloksnelheden, zijn nog niet bekend. Wel is op de afbeelding te zien dat de kaarten een dvi-aansluiting krijgen; het referentieontwerp van AMD heeft die niet.

Het is voor het eerst dat er Radeon RX 5700-kaarten met een custom ontwerp te zien zijn. AMD heeft de videokaarten zondag uitgebracht, maar vooralsnog zijn er alleen modellen met het referentieontwerp te koop. AMD biedt die zelf aan, maar fabrikanten als Asus, MSI, Gigabyte en Sapphire maken ze ook. Het referentieontwerp heeft een blowerkoeler die onder load behoorlijk luidruchtig is.

Op de MSI-slides staat augustus en het lijkt erop dat de kaarten dan uitkomen. Ook andere fabrikanten zouden volgende maand hun RX 5700-kaarten met custom ontwerp uitbrengen. Wat die kaarten gaan kosten is nog niet bekend. De versies met luxe koelers zijn waarschijnlijk duurder dan de adviesprijs van AMD, die is 439 euro voor de Radeon RX 5700XT en 379 euro voor de RX 5700.