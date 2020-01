Foto's tonen AMD Wraith Prism-koeler met zes in plaats van vier heatpipes

Op internet zijn foto's verschenen van een Wraith Prism-cpu-koeler van AMD die niet over vier heatpipes beschikt, zoals het huidige model, maar over zes heatpipes. Het ontwerp van de koeler is verder nagenoeg identiek.

XFastest, een in Hong Kong gevestigde site, toont de nieuwe AMD Wraith Prism-cpu-koeler naast de oude. Afgezien van de twee extra heatpipes zijn de afmetingen, de manier van mounten, de ondersteunde sockets en de rgb-verlichting identiek, schrijft Tom's Hardware op basis van de bevindingen.

Opvallend genoeg toont de verpakking van het nieuwe model hetzelfde onderdelennummer als het origineel: 712-000075 Rev: C. Het is niet bekend of, wanneer en bij welke cpu's AMD de cpu-koeler gaat leveren. Het bedrijf levert zijn Wraith Prism-cpu-koeler momenteel met de AMD Ryzen 9 3900X, 7 3800X, 7 3700X en 7 2700X. De Ryzen 7 7 3700X en 9 3900X hebben een tdp van 105W dus de nieuwe koeler ondersteunt in ieder geval processors tot 105W.