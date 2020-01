Webwinkel Neckermann.com is failliet

De Nederlandse Belastingdienst heeft het faillissement van de webwinkel Neckermann.com aangevraagd. Klanten konden al maanden geen bestellingen meer plaatsen op de site van de winkel.

Curator Seerp Gratama meldt aan RTL Z dat het faillissement van Neckermann.com is uitgesproken en dat het bedrijf 'een flinke belastingschuld' heeft. Dat er problemen waren bij de webwinkel was al langer bekend. Al maanden staat op de website dat Neckermann.com 'in verband met technische en organisatorische problemen niet in staat is bestellingen aan te nemen'.

In oktober vorig jaar hintte Neckermann.com al op een naderende faillissementsaanvraag. Aan die mededeling ging een lange periode vooraf waarin veel klanten hun ongenoegen over de dienstverlening kenbaar maakten. Zo klaagden zo over late leveringen, het krijgen van verkeerde producten en tekortschieten bij de teruggave van bedragen. Onbekend is of gedupeerden nog uitgekeerd kunnen worden, maar die kans lijkt niet groot.

De directeur van Neckermann.com beriep zich in oktober op 'cashflow- en leveringsproblemen' omdat de de Maleisische eigenaar overleden zou zijn en de investeerder niet over de brug zou zijn gekomen met een bedrag van 500.000 euro.