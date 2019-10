Webwinkel Neckermann.com hint op faillissementsaanvraag na leveringsproblemen

Webwinkel Neckermann.com verkeert in financiële problemen. Het bedrijf neemt al meer dan een week geen bestellingen meer aan en ontving afgelopen maanden veel klachten over het uitblijven van leveringen. De directeur sluit een faillissementsaanvraag niet uit.

Directeur Ronald Steenbergen meldt aan De Telegraaf dat een bedrag van 500.000 euro niet is overgemaakt door investeerder Leading Global Fund omdat de Maleisische eigenaar Lee Kok Wai overleden zou zijn. Dit zou 'de nodige cashflow en leveringsproblemen' tot gevolg hebben. "Niet uit te sluiten valt dat ik mij genoodzaakt zie om als aandeelhouder medewerking te verlenen aan een faillissementsaanvraag", stelt Steenbergen.

Op de website van Neckermann staat al sinds begin oktober dat het bedrijf wegens technische en organisatorische problemen geen bestellingen meer aanneemt. Die mededeling volgde op een stortvloed aan klachten van klanten op onder andere Trustpilot en Klachtencompas over het uitblijven van leveringen en het niet terugbetalen na retourzendingen.

RTL Z meldt dat de Amerikaanse eigenaar van Neckermann, Readen Holding Corporation, nog niets gepubliceerd heeft over een overlijden van Lee Kok Wai. Dit investeringsbedrijf meldt wel dat Lee Kok Wai in 2018 tot ceo en bestuursvoorzitter van Readen Holding Corporation is benoemd.

Neckermann.com staat overigens los van de bekende reisorganisatie Neckermann, dat onderdeel is van het failliete Thomas Cook. In 2014 maakte de webwinkel van Neckermann een doorstart nadat het voormalige postorderbedrijf failliet ging.