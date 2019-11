AMD brengt Ryzen 9 3950X met 16 cores op 25 november uit

AMD's Ryzen 9 3950X verschijnt op 25 november. De processor met 16 cores heeft een snelheid van 3,5GHz en een maximale turbosnelheid van 4,7GHz bij gebruik van één core. De processor werkt na een biosupdate op bestaande X570-moederborden.

De Ryzen 9 3950X-processor werkt in moederborden als die van Agesa-versie 1.0.0.4 zijn voorzien. AMD is al begonnen met het verspreiden van deze update en fabrikanten van moederborden verwerken hem in biosupdates. AMD levert geen koeler mee met de Ryzen 9 3950X. Dat is opvallend, want de fabrikant levert bij alle andere Ryzen 3000-processors wel koelers mee. AMD raadt voor het topmodel waterkoeling aan, hoewel de tdp met 105W gelijk is aan die van de Ryzen 9 3900X, die met een luchtkoeler wordt geleverd.

Volgens AMD is de nieuwe processor met 16 cores geoptimaliseerd voor aio-waterkoelers met een 280mm-radiator of groter. De fabrikant zal een lijst met aanbevolen aio-koelers op zijn website zetten. Overigens gebruikt AMD voor zijn eigen tests en benchmarks met de processor een Noctua DH-15S-luchtkoeler.

De Ryzen 9 3950X heeft niet alleen de meeste cores, maar ook de hoogste maximale kloksnelheid van alle processors in de Ryzen 3000-serie. Volgens AMD zijn de singlecoreprestaties daardoor zo'n 1 procent beter dan die van de Ryzen 9 3900X, de 12-corevariant die tot nu toe de snelste was.

AMD brengt de Ryzen 9 met 16 cores uit voor een adviesprijs van 749 dollar. Bij de introductie in juni werd die prijs al bekendgemaakt. Destijds sprak de fabrikant nog over een release in september, maar dat werd uitgesteld.

AMD laat ook weten dat er een Eco-Mode beschikbaar komt in de Ryzen Master-software. Die zal werken voor alle Ryzen-processors met Zen 2-cores. Gebruikers kunnen daarbij de tdp één 'stap op de ladder' omlaag zetten. Zo kan de Ryzen 9 3950X worden ingesteld op 65 in plaats van 105W en een Ryzen 7 3700X kan worden ingesteld worden op 45 in plaats van 65W. In deze modus presteren de cpu's minder, maar gaat het verbruik volgens de fabrikant flink omlaag.

Processor Cores/threads Tdp Kloksnelheid Max. turbo Totale cache Prijs Ryzen 9 3950X 16/32 105W 3,5GHz 4,7GHz 72MB $ 749 Ryzen 9 3900X 12/24 105W 3,8GHz 4,6GHz 70MB € 589,- Ryzen 7 3800X 8/16 105W 3,9GHz 4.5GHz 36MB € 385,- Ryzen 7 3700X 8/16 65W 3,6GHz 4,4GHz 36MB € 335,- Ryzen 5 3600X 6/12 95W 3,8GHz 4,4GHz 35MB € 243,- Ryzen 5 3600 6/12 65W 3,6GHz 4,2GHz 35MB € 195,-

AMD presenteert ook de Athlon 3000G, dat is een dualcore met een kloksnelheid van 3,5GHz en een ingebouwde Vega 3-gpu. Deze processor heeft nog Zen+-cores die op 12nm zijn gemaakt. De Athlon 3000G kan worden overgeklokt en AMD levert de chip met een koeler die 55W-cpu's kan koelen, terwijl de cpu een tdp van 35W heeft. Dat moet het mogelijk maken om over te klokken met de meegeleverde koeler; AMD toont zelf resultaten waarbij de processor op 3,9GHz draait en zegt dat dit voor alle gebruikers haalbaar moet zijn.

Volgens AMD zijn de cpu-cores van de nieuwe Athlon-processor 300MHz hoger geklokt dan die van de Athlon 200GE van vorig jaar en is de Vega 3-gpu 100MHz hoger geklokt. Eind vorig jaar bracht AMD overigens al de Athlon 240GE uit, die net als het nieuwe model een kloksnelheid van 3,5GHz heeft.

AMD positioneert de processor tegenover de Intel Pentium G5400, die voor zo'n 60 euro in de Pricewatch staat. Volgens eigen benchmarks van AMD haalt de Athlon met zijn Vega 3-gpu 63fps in Fortnite en 150fps in CS:GO; in beide gevallen is dat op de 720p-resolutie. De Intel-processor haalt in die benchmarks volgens AMD respectievelijk 35 en 90fps. De Athlon 3000G komt op 19 november uit voor 49 dollar.

Processor Cores/threads Kloksnelheid/Turbo (GHz) Gpu Cache Tdp Prijs Ryzen 5 3400G 4/8 3,7 / 4,2 RX Vega 11 6MB 65W € 149,50 Ryzen 3 3200G 4/4 3,6 / 4,0 RX Vega 8 6MB 65W € 96,- Athlon 3000G 2/4 3,5 / - RX Vega 3 nnb 35W $ 49

AMD heeft donderdag ook Threadripper-processors van de derde generatie aangekondigd. Het gaat voorlopig om twee modellen: de 3970X en de 3960X. De hedt-processors hebben respectievelijk 32 en 24 cores, en kosten 1999 en 1399 dollar. Ook de nieuwe Threadrippers komen op 25 november uit.