Om naast het high-end segment met processors als de 3950X met zestien cores ook het budgetsegment te bedienen, heeft AMD zijn goedkoopste Athlon-processor tot dusver uitgebracht. De Athlon 3000G heeft een adviesprijs van slechts 49 dollar gekregen. De behoorlijk vergelijkbare Athlon 200GE had een adviesprijs van 55 dollar en was bovendien niet voorzien van een vrij instelbare multiplier, hoewel de processor wel overklokbaar bleek.

De 3000G is fabriekshalve wel geschikt om hoger geklokt te worden dankzij een vrij instelbare multiplier. Die is standaard op 25x ingesteld, waardoor de twee smt-cores op 3,5GHz tikken. De processor boost of turbo't niet en hoewel de naam doet vermoeden dat de processor tot de Ryzen 3000-serie behoort, heeft de apu nog 'oude' Zen-cores aan boord. De apu behoort dus tot de Raven Ridge-processors en niet tot de nieuwere Picasso- of Renoir-generatie chips.

Daarnaast beschikt de 3000G, zoals het een apu betaamt, over een ingebouwde gpu, in dit geval drie Vega Graphics-cores die op 1000MHz tikken. De apu heeft verder 4MB L3-cache en 1MB L1-cache aan boord, en aangezien het een Zen-model betreft, zijn de pci-e-lanes van generatie 3.0. De tdp bedraagt slechts 35W, maar AMD levert een boxed cooler mee die geschikt is voor 65W, zodat je met de meegeleverde koeler kunt overklokken.

Selectie testresultaten

We vergelijken de 3000G met een aantal andere goedkope processors die eerder getest zijn. We laten een selectie van de benchmarks zien; Cinebench tonen we om de pure processorprestaties in kaart te brengen. De Chrome- en Office-tests zetten we erbij omdat pc's zich op basis van deze processor goed lenen voor licht huis-tuin-en-keukengebruik en we publiceren de resultaten van enkele games op 1080p Medium in combinatie met een 2080-videokaart. Daarnaast kijken we naar de gameprestaties van de ingebouwde gpu met een 3DMark-test en racegame F1 op lage kwaliteit. Ten slotte bekijken we het opgenomen vermogen van de processor onbelast en onder load.

In de singlethreaded Cinebench-test zijn de Zen-processors ongeveer even snel en is de G5400 van Intel dankzij zijn hogere kloksnelheid net iets sneller. De enige turbo'ende processor, de 2200G, is wel nog iets sneller dan de rest. In de multithreaded test verandert het beeld niet significant, maar de 2200G loopt veel verder uit dankzij de vier in plaats van twee fysieke cores.

In de browsetest Jetstream zijn de Pentium G5400 en de Athlon 3000G ongeveer even snel. In Word blijft de 3000G wat achter en zijn het zoals gebruikelijk Intels processors die wat rapper zijn. In Excel is de 3000G een middenmoter, met de 2200G en Pentium boven zich.

In games scoren de 2200G en G5400 een stuk, respectievelijk iets beter dan de 3000G, eerstgenoemde dankzij de vier fysieke cores en de tweede dankzij de hogere kloksnelheid. Let wel: dit zijn games die met een losse videokaart zijn getest; met de ingebouwde Vega3-gpu zijn dit soort prestaties niet haalbaar. Die gpu testen we dan ook met minder eisende games.

De hogere kloksnelheid van de 3000G duwt de nieuwste Athlon net voor de rest van het veld, met uitzondering van de 2200G natuurlijk. Maar zoals je aan de oudere F1 2017 met lage settings ziet, hoef je met iets meer dan twintig fps geen gamemonster te verwachten.

Idle verstookt de Atlhon niet veel en onder belasting blijft het verbruik rond de 25W steken, dik onder de opgegeven 35W, hoewel die tdp natuurlijk geen directe vertaling naar opgenomen vermogen is. Er zijn zuinigere Athlons en ook de Pentium en Celeron van Intel zijn zuiniger, maar de 3000G presteert wel iets beter.

Overklokken

Cinebench 20 - Multi

Load Cinebench max Cinebench 20 - Multi Processor Kloks in punten (hoger is beter) 3000G OC 4050MHz 4,05GHz 1.005 3000G stock 3,5GHz 858 Load Cinebench max Processor Kloks Opgenomen vermogen in watt (lager is beter) 3000G stock 3,5GHz 25,2 3000G OC 4050MHz 4,05GHz 36,0

Met een Vcore van 1,45V liet de 3000G zich overklokken tot 4050MHz. Dat leverde tijdens de Cinebench-benchmark een score van 1005 punten en een opgenomen vermogen van ongeveer 36W op. Dat houdt een prestatiewinst van zo'n zeventien procent in, tegen een extra opgenomen vermogen van dik veertig procent.

Conclusie

Voor vijftig euro is de 3000G een interessante processor, zeker doordat er een redelijke koeler wordt meegeleverd en de processor unlocked is, kun je direct uit de winkel al aan de slag. Zonder overklok kan de 3000G zich prima meten met iets duurdere processors in hetzelfde segment, zoals de bijna identieke 240GE. Het is dan ook jammer dat de architectuur van de 3000G nog oud is; met Zen2-cores aan boord zou de processor nog veel interessanter worden. Zoals het er nu voorstaat, moet de prijs echt onder die van de bestaande Athlons zitten of je moet heil zien in het overklokken van een instapper, anders kun je beter naar een Ryzen 2200G uitwijken.