Microsoft maakt Windows 10 May 2019 Update beschikbaar

Microsoft is begonnen met het vrijgeven van de May 2019 Update van Windows 10. Gebruikers van Windows 10 die nadrukkelijk zoeken naar nieuwe updates, krijgen de laatste versie van het besturingssysteem.

Windows 10-gebruikers die de May 2019 Update willen installeren, kunnen bij Windows Update op de knop voor 'Check for updates' klikken. Windows controleert dan of de update voor de gebruiker beschikbaar is. Voortaan moeten gebruikers specifiek op 'Download and install' klikken om grote feature-updates door te voeren. Microsoft geeft de update gefaseerd vrij, dus niet iedereen kan deze vervolgens downloaden en installeren.

Microsoft meldt de data en feedback nauwgezet in de gaten te houden voor het vrijgeven. Het bedrijf is voorzichtiger geworden met het bijwerken van zijn besturingssysteem na de grote problemen die ontstonden bij de release van de October 2018 Update. De algemene beschikbaarheid van die update volgde daarom pas eind maart 2019.

Wie nu de May 2019 Update al wel binnenkrijgt, kan zelf in zekere mate kiezen wanneer het besturingssysteem deze moet doorvoeren en het systeem moet rebooten. Gebruikers kunnen het afronden van de installatie vijf keer met telkens zeven dagen uitstellen. Bovendien komt er de mogelijkheid om Windows op basis van gebruikspatronen te laten bepalen welk tijdstip het geschiktst is voor reboots.

Microsoft heeft al enkele problemen met betrekking tot de update geïdentificeerd. Zo is er onder andere een compatibiliteitsprobleem met een Intel Display-driver waardoor aanpassingen aan de schermhelderheid niet goed worden doorgevoerd. Daarnaast kunnen er audioproblemen zijn bij de combinatie met Dolby Atmos en kan het zijn dat updates falen bij de aanwezigheid van een externe drive of sd-kaart.

De Windows 10 2019 Update bevat naast de wijzigingen bij de Update-procedure onder andere nieuwe Fluent Design-effecten bij de interface, een Light-thema, een scheiding van Cortana en de zoekfunctie, en een direct aan te passen Action Center.