Microsoft test Office-key op toetsenborden

Microsoft test toetsenborden met een Office-key en sneltoetsen voor de kantoorsuite in Windows 10. Het bedrijf vraagt deelnemers aan de test wat ze van de toets vonden en of ze de sneltoetsen hebben gebruikt.

Bij de vragenlijst die Microsoft naar deelnemers van de test stuurt, toont het bedrijf een concept van het ontwerp van de toets. Deze draagt het Office-logo en lijkt in ieder geval aan de rechterkant naast de spatiebalk de Windows-toets te vervangen. De vragenlijst werd opgemerkt door Twitter-gebruiker WalkingCat, die regelmatig Microsoft-onthullingen brengt op basis van documenten en code van Microsoft.

Met de vragenlijst wil Microsoft onder andere van gebruikers weten of ze de sneltoetsen in combinatie met de Office-knop gebruikten en of ze suggesties voor sneltoetscombinaties hebben. Zo zou Office-toets + S gebruikt kunnen worden voor het delen van documenten. De sneltoetsen werken in ieder geval in combinatie met Windows 10 May 2019 Update. Ook is er een vraag of de testgebruikers de Office-toets op een laptop zouden willen. De eerste vraag is of de deelnemers een toetsenbord met de Office-toets hebben geprobeerd. Foto's van een dergelijk toetsenbord zijn er niet en onduidelijk is hoe deze test verder is gehouden.