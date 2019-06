Videodienst Flixster stopt per 31 oktober met diensten

Videodienst Flixster stopt in Nederland. Vanaf 31 oktober zijn de website, apps en diensten van Flixster Video niet meer in Nederland te gebruiken. Gebruikers kunnen hun aangekochte video's migreren naar Google Play.

Dat schrijft Flixster in een mail naar gebruikers. De sluiting gerbeurt in navolging van het sluiten van UltraViolet, de digitale filmkluis die 31 juli gaat stoppen. Flixster was een manier om films die via Ultraviolet waren gekocht, te bekijken. Flixster Video was in Amerika ook al gestopt.

Gebruikers van Flixster Video kunnen hun aangekochte films naar Google Play migreren. Informatie over hoe dat precies gebeurt, volgt in een latere email, schrijft het bedrijf. Flixster waarschuwt ervoor dat sommige gekochte films mogelijk niet in Google Play werken. "Bepaalde andere beperkingen kunnen ook van toepassing zijn, afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden en beschikbare functies van Google Play in jouw land", is in de e-mail te lezen.

Flixster stopt er per 31 oktober 2019 helemaal mee. De apps en de website zijn dan niet meer te gebruiken. Gebruikers moeten wel vóór 31 juli nog eens inloggen op hun account, zodat dat verbonden blijft met hun UltraViolet-aanbod.