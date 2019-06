Apple Pay is beschikbaar voor ING-klanten in Nederland

ING heeft Apple Pay geactiveerd voor klanten. De bank had de betaaldienst al enige tijd geleden aangekondigd, maar nu klanten er dus gebruik van maken. Toevoegen van de ING-betaalpas gebeurt via de Wallet-app van Apple.

Diverse tweakers op GoT meldden sinds de nacht van maandag of dinsdag dat de ING-pas in de Wallet-app toe te voegen is. Bovendien heeft ING de site aangepast en staat er nu een handleiding voor het instellen van de dienst, in plaats van de melding dat Apple Pay binnenkort beschikbaar is. Als de app een error geeft, lijkt het erop dat klanten de regio van hun iPhone op Duitsland kunnen zetten om de dienst te kunnen activeren. Daarna kunnen klanten op alle plekken betalen waar contactloos pinnen mogelijk is, wat in Nederland in veel winkels het geval is.

Het was al langer duidelijk dat ING binnenkort zou beginnen met het aanbieden van Apple Pay. De voorwaarden voor de betaaldienst van Apple gingen al op 1 juni in en de app van de bank was al geschikt gemaakt. Begin mei maakte ING bekend dat het Apple Pay gaat ondersteunen.

Vooralsnog is ING de enige Nederlandse bank die dat officieel doet. Op de Apple-website wordt alleen ING genoemd als bank die de dienst ondersteunt. Het is voor klanten van bunq al langer mogelijk om Apple Pay via een work-around te gebruiken. Sinds eind vorig jaar is Apple Pay in België beschikbaar bij de bank BNP Paribas Fortis.