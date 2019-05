ING maakt Bankieren-app voor iOS geschikt voor Apple Pay

ING heeft ondersteuning voor Wallet toegevoegd in zijn Bankieren-app voor iOS. Daarmee is de app nu klaar voor de komst van Apple Pay. De bank maakte begin deze maand bekend dat de betaaldienst naar Nederland komt, maar wanneer is nog niet duidelijk.

Wallet-ondersteuning is sinds versie 3.32.0 aanwezig in de ING Bankieren-app voor iOS. De update werd donderdag uitgebracht en daarmee lijkt de weg vrij voor de introductie van Apple Pay. De bank heeft geen nieuwe informatie gegeven over wanneer de betaaldienst beschikbaar komt. Op de ING-website staat nog altijd dat Apple Pay 'binnenkort' komt.

Begin mei maakte ING bekend dat het Apple Pay gaat ondersteunen. Vooralsnog is ING de enige Nederlandse bank die dat officieel doet. Op de Apple-website staat alleen ING genoemd als bank die de dienst ondersteund. Het is voor klanten van bunq al langer mogelijk om Apple Pay via een work-around te gebruiken. Sinds eind vorig jaar is Apple Pay in België beschikbaar bij de bank BNP Paribas Fortis.

Update: Tweaker MelvinW ontdekte dat de voorwaarden voor Apple Pay bij ING op 1 juni ingaan. Dat zou kunnen betekenen dat de betaaldienst vanaf dan beschikbaar is, of in ieder geval niet daarvoor uitkomt. Een woordvoerder van ING wil daar geen inhoudelijk antwoord op geven en blijft bij de bewoording dat Apple Pay 'binnenkort' beschikbaar komt.