Fitbit introduceert betaaldienst Fitbit Pay in Nederland

Fitbit-gebruikers die klant zijn bij Rabobank of ABN AMRO kunnen sinds dinsdag contactloos betalen met hun slim uurwerk via Fitbit Pay. De betaaldienst zou op een later moment ook naar België komen.

Om in aanmerking te komen voor de betaaldienst moet de gebruiker bij Rabobank of ABN AMRO over een Maestro-betaalpas of Mastercard-kredietkaart beschikken. De wearables waarmee Fitbit Pay compatibel is, zijn de Charge 3 Special Edition, Versa en Ionic. Gebruikers kunnen hun betaalkaart digitaal toevoegen via de Fitbit Wallet-functie in de smartphone-app.

Om contactloos te betalen moet de linkerknop van de Fitbit worden ingedrukt totdat de digitale betaalpas in beeld verschijnt. Daarna dient de drager een viercijferige pincode in te voeren en het klokje in de buurt van de lezer van de betaalterminal te houden. Transacties met Fitbit Pay maken gebruik van tokenisatie, een technologie voor betalingsbeveiliging die de accountgegevens van kaarthouders vervangt door een unieke digitale id of een token. Dit zorgt er volgens de fabrikant voor dat kaartgegevens van gebruikers niet kunnen worden gedeeld.

Uit onderzoek van Mastercard blijkt dat 24 procent van de Europeanen contactloze betalingen verwacht te gaan doen met smartwatches en andere wearables. "In Nederland gebeurt ondertussen meer dan de helft van de pinbetalingen contactloos", zegt Mastercards country manager Arjan Bol. "Mensen vinden het daarnaast praktisch om met hun horloge te betalen omdat zij die over het algemeen vaker bij zich hebben dan hun betaalpas."

Fitbit Pay wordt inmiddels in ruim twintig landen door meer dan 160 banken en betaalinstellingen ondersteund, waaronder Mastercard- en Visa-netwerken. Opmerkelijk is dat de dienst in België nog niet beschikbaar is. Apple Pay en Google Pay zijn daar namelijk al wel te gebruiken, terwijl dat in Nederland nog niet het geval is. Volgens een woordvoerster komt Fitbit Pay op een later moment wel degelijk naar België: "Er wordt volop naar de mogelijkheden gekeken, maar een exacte datum kunnen we op dit moment niet geven".