Fitbit levert 117 procent meer smartwatches dan jaar geleden

Fitbit heeft afgelopen maanden 117 procent meer smartwatches geleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf haalde 42 procent van zijn omzet uit smartwatches en 58 procent uit de verkoop van fitnesstrackers.

Fitbit Versa Lite

In totaal leverde Fitbit 36 procent meer apparaten dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het bedrijf. Het gaat in totaal om 2,9 miljoen apparaten, maar welk aandeel de smartwatches en fitnesstrackers daarin hebben, maakt Fitbit niet bekend. Uit de cijfers is af te leiden dat het waarschijnlijk gaat om ongeveer 550.000 smartwatches en 2,35 miljoen trackers.

Fitbit leverde meer apparaten, maar verdiende daar gemiddeld minder aan, namelijk 91 dollar per apparaat. Dat is 19 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat komt doordat het bedrijf zich heeft gericht op goedkopere producten, zoals de Versa Lite-smartwatch en Inspire-fitnesstracker.

De totale omzet van Fitbit kwam uit op 272 miljoen dollar, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het nettoverlies kwam uit op 79,5 miljoen dollar, tegenover 80,9 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar geleden.