CameraNU.nl neemt Foto Booms in Amsterdam over

CameraNU.nl heeft Foto Booms en Booms Quickprint uit Amsterdam overgenomen en heeft de winkel omgebouwd naar een CameraNU.nl-winkel. Het is de eerste fysieke winkel die CameraNu.nl buiten Urk opent.

CameraNU.nl opent donderdag de voormalige Foto Booms-winkel aan de Van Woustraat 242 in Amsterdam onder zijn eigen naam. "Door de overname van Foto Booms en Booms Quickprint kan de foto- en videospecialist, gestart op Urk, klanten in de Randstad nog beter bedienen", meldt CameraNU.nl. Het bedrijf integreert ook de webwinkel van Foto Booms in zijn eigen online winkel. Door de overname van Booms Quickprint heeft CameraNU.nl nu bovendien een eigen printshop aan het Victorieplein 2 in Amsterdam.

CameraNU.nl meldt verder dat het de opening van 'meerdere nieuwe vestigingen' op korte termijn niet uitsluit, zonder dat het bedrijf hier meer details over geeft. Het bedrijf ziet fysieke winkels als toegevoegde waarde op zijn webwinkel, onder andere wegens de mogelijkheden met service en het kunnen vastpakken van producten door klanten. De camerawinkel heeft nu vestigingen op Urk en Amsterdam en werkt daarnaast samen met CameraTools uit Apeldoorn en City Foto uit Eindhoven. Foto Booms bestond sinds 1945 onder die naam in Amsterdam.