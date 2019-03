Kamera Express sluit Foto Konijnenberg in Den Ham en opent Superstore in Almelo

Kamera Express sluit Foto Konijnenberg in Den Ham, nadat het de fotowinkel vorig jaar overnam. Er komt een nieuwe winkel in de woonboulevard van Almelo voor in de plaats, dat wordt een Kamera Express Superstore.

In een persbericht stelt Kamera Express dat de winkel uit Den Ham wordt omgedoopt tot de Superstore in Almelo. In feite sluit het concern de huidige Foto Konijnenberg-vestiging en komt daar een Kamera Express-winkel voor in de plaats. Na de overname vorig jaar bleef de Foto Konijnenberg-winkel bestaan onder zijn eigen naam.

De verhuizing vindt plaats in de derde week van mei en eind die maand opent de nieuwe Kamera Express Superstore in de woonboulevard van Almelo. Het assortiment van de fotowinkel zal verder worden uitgebreid met televisies.

Tubantia schrijft dat de vestiging in Den Ham sluit omdat deze sinds 2015 op een bedrijventerrein staat en dat verkoop aan particulieren daar niet is toegestaan. Ook het organiseren van workshops voor particuliere klanten mag niet op die locatie. De Stichting Platform Detailhandel Twenterand stapte naar de rechter om te zorgen dat de gemeente daarop zou handhaven. Voorheen gedoogde de gemeente de activiteiten van de fotowinkel.

Kamera Express nam in 2016 al concurrent FOKA over, een winkel die ook veel televisies verkoopt. Aanvankelijk bleef FOKA bestaan onder zijn eigen naam, maar inmiddels gaat die winkel verder als Kamera Express. Foto Konijnenberg blijft online in Nederland en België wel actief onder zijn eigen naam, met de toevoeging 'powered by Kamera Express'. Foto Konijnenberg is sinds 1974 actief en de vestiging in Den Ham was lange tijd een van de bekendste fotografiewinkels in Nederland.