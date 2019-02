Consumentenbond: webwinkels misleiden klanten door tonen hogere adviesprijzen

De Consumentenbond stelt op basis van een steekproef dat webwinkels consumenten misleiden doordat ze beduidend hogere adviesprijzen weergeven dan de adviesprijzen die door de fabrikanten zijn vastgesteld.

De Consumentenbond vindt een dergelijke praktijk gelijkstaan aan misleiding, omdat consumenten een zeker voordeel krijgen voorgespiegeld dat in werkelijkheid niet bestaat of minder groot is. Het is niet duidelijk hoeveel webwinkels of bedrijven in deze steekproef zijn onderzocht.

Op basis van het onderzoek licht de Consumentenbond er een aantal voorbeelden uit, zoals een Canon-camera die bij Kamera Express was weergegeven met een adviesprijs van 409 euro en een verkoopprijs van 289 euro. De Consumentenbond stelt dat de daadwerkelijke adviesprijs 345 euro bleek te zijn, waardoor de camera 'veel voordeliger leek dan hij eigenlijk was'. Soortgelijke voorbeelden kwamen tijdens tijdens het onderzoek vaker naar voren, zoals bij Keukenloods; deze winkel toonde bij een vaatwasser een adviesprijs die ruim 500 euro hoger was dan de werkelijke adviesprijs.

De meeste winkels die op het onderzoek hebben gereageerd, laten volgens de Consumentenbond weten dat het veelal gaat om vergissingen en dat ze bijvoorbeeld de prijzen van een oude of verkeerde lijst hebben overgenomen. Daarnaast melden ze dat ze periodiek nieuwe adviesprijzen van fabrikanten ontvangen, maar dat ze er niet aan toe zouden komen om de prijzen op hun website aan te passen.

Olof King, de directeur belangenbehartiging Consumentenbond, stelt dat het in elk geval gaat om situaties waarbij consumenten op het verkeerde been zijn gezet en dat dat niet mag. Hij zegt dat zijn organisatie dit in de gaten blijft houden, bedrijven erop zal aanspreken en 'als het nodig is' de toezichthouder zal vragen op te treden.

Volgens de Consumentenbond zijn bij de steekproef de prijzen onderzocht van de grootste webwinkels die elektronica, fietsen en babyartikelen aanbieden. Daarnaast zijn ook webwinkels bekeken die 'vaak in prijsvergelijkers worden genoemd'.