Xenon Racer van Nederlandse uitgever is beschikbaar als open bèta op Steam

Een bètaversie van de futuristische game Xenon Racer, die wordt uitgegeven door het Nederlandse Soedesco, is tijdelijk beschikbaar op Steam. Tot en met 6 maart is de bèta te spelen. De testversie bevat twee tracks en twee racewagens.

De uitgever en ontwikkelaar 3Dclouds willen met de bèta feedback ophalen voor de game. De testversie is alleen beschikbaar op Steam, als de game uitkomt op 26 maart, verschijnen er ook versies voor de Nintendo Switch, de PlayStation 4 en de Xbox One.

In de bètaversie zit ondersteuning voor diverse stuurwielen; het gaat om de Logitech G25, G29 en G920, de Thrustmaster TX Racing, T300 RS, T150 RS, T80, TMX Force, T-GT, Ferrari 458 en TS-XW, en de Fanatec ClubSport en CSL Elite. Ook heeft de pc-versie ondersteuning voor breedbeeldresoluties.

De open bèta bevat een Fast Race-optie voor singleplayer en een multiplayermodus. Er zitten twee racebanen in de testversie, die in twee richtingen gespeeld kunnen worden. Er zijn ook twee racebolides, maar die zijn beschikbaar in een Normal- en een Performance-variant.

Tijdens de testperiode organiseert de uitgever twee wedstrijden; een Leaderbords Contest en een Photo Mode Contest. De winnaars daarvan krijgen de volledige game als deze uitkomt. Soedesco kondigde Xenon Racer vorig jaar in oktober aan. Het is een futuristische arcaderacegame die zich afspeelt in steden als Tokio en Dubai in het jaar 2030.