Nederlandse uitgever brengt dit jaar Truck Driver-game uit op PS5 en Xbox Series

Het Nederlandse Soedesco brengt op 26 september Truck Driver: The American Dream uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het is de eerste current-gen Truck Driver-game, nadat eerder dit jaar een PS5- en Xbox Series-versie van de eerste Truck Driver-game werd geschrapt.

Uitgever Soedesco zegt dat The American Dream een dag-en-nachtcyclus en weereffecten krijgt, en gebruikmaakt van raytracing. In de game moeten spelers in de voetsporen van hun overleden vader treden en een succesvolle vrachtwagenchauffeur worden. Daarbij kunnen ze hun vrachtwagen aanpassen met nieuwe onderdelen en paintjobs. Het spel gebruikt de Unreal Engine 5. Truck Driver: The American Dream wordt door Soedesco en de Bulgaarse studio Kyodai gemaakt.