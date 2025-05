Apple wil dat appmakers vanaf 2024 api-gebruik toelichten vanwege fingerprinting

Apple wil dat appontwikkelaars vanaf de lente van 2024 aangeven waarom ze toegang willen hebben tot bepaalde api's. Zo wil het bedrijf voorkomen dat de api-toegang wordt misbruikt om mensen te tracken met fingerprinting.

Het bedrijf heeft een lijst van dertig api's gepubliceerd waarvoor vanaf de lente van 2024 een required reason geldt. Dit betekent dat de appontwikkelaar in een privacy-manifestbestand moet aangeven waarom hij of zij die api wil gebruiken. Het is voor apps op Apple-platforms al verboden om api's te misbruiken voor fingerprinting, maar met de nieuwe maatregel wil Apple misbruik verder tegengaan.

Voorbeelden van required-reason-api's zijn api's die aangeven hoeveel opslagruimte een apparaat nog heeft, welk toetsenbord er wordt gebruikt, welke standaardapps een gebruiker heeft ingesteld, bestandstimestamps en informatie over hoelang een apparaat aanstaat sinds de laatste keer dat het is gestart.

Ontwikkelaars mogen deze api's niet voor andere doeleinden gebruiken dan in het privacy-manifestbestand wordt aangegeven en mogen ze in het geheel niet voor tracking gebruiken. Apps waarvan het gebruik van required-reason-api's niet wordt toegelicht, worden vanaf de lente van 2024 niet meer toegelaten tot de App Store.

Bijna twee jaar geleden bleek dat de meeste populaire apps gebruikers trackten met fingerprinting. De apps verzamelen daarbij informatie over bijvoorbeeld de beschikbare opslagruimte, het volumeniveau, het IP-adres en de gekozen toegankelijkheidsopties om zo een profiel van een gebruiker te maken. Met deze gegevens kunnen gebruikers getrackt worden en kunnen adverteerders ze gerichte advertenties tonen. Met fingerprinting omzeilen apps antitrackingfuncties, zoals de App Tracking Transparency-functie, die Apple in april 2021 uitbracht.