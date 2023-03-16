Oostenrijkse privacytoezichthouder verklaart Meta- en Facebook-pixel illegaal

De Oostenrijkse privacytoezichthouder DSB heeft in een beoordeling van een klacht van privacystichting Noyb de trackingpixel van Meta en Facebook illegaal verklaard. Het is nog onbekend wat de gevolgen zullen zijn.

Volgens DSB, wat staat voor Datenschutz Behörde, is bij het gebruik van de trackingpixel de overdracht van data aan datacenters in de VS niet uit te sluiten. Omdat de overheid van de VS onder Amerikaanse jurisdictie op verzoek data van gebruikers kan opvragen, beschermt Meta de data van gebruikers niet voldoende. Er is beroep mogelijk tegen de beslissing.

Volgens Noyb kan Meta de inbreuk op de AVG alleen stoppen door data van Europese gebruikers in Europa op te slaan of de Amerikaanse overheid moet de wet aanpassen waardoor het verplicht overdragen van privégegevens niet langer mogelijk is.

De Oostenrijkse toezichthouder is de eerste die zich uitspreekt over de trackingpixel van Meta. Dat gebeurde enige tijd geleden ook met Google Analytics, waarbij daarna meer toezichthouders zeiden dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 15:46
131 • submitter: Anonymoussaurus

16-03-2023 • 15:46

131

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (131)

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LurkZ 16 maart 2023 15:51
Heeft deze papieren tijger ook echte tanden?
Zal men Meta ook echt stoppen?
Zal de boete op de tracking pixel de winst erop overstijgen?
Cergorach @LurkZ16 maart 2023 16:34
De boete betekend niet dat deze pixel behouden mag worden in Oostenrijk. Jij krijgt ook geen boete van de politie agent voor te hard rijden om vervolgens wel te hard te mogen rijden. De Meta/Facebook pixel zal een boete opleveren, daarmee moeten ze ook stoppen, als ze dat niet doen zullen ze uiteindelijk een nog grotere boete krijgen, etc.
T99Rots @Cergorach17 maart 2023 00:00
Zo lang als dat die boeten en het uitstellen van het betalen daarvan door middel van rechtzaken minder kost dan wat het oplevert is het gewoon een kwestie van bedrijfskosten en hebben ze geen enkele reden om er mee te stoppen, dus de hoop is dat ze grondig aanpakken met fatsoenlijke boetes en geen getwijfel in mogelijke rechtzaken
PhilipsFan @T99Rots17 maart 2023 03:23
Precies. Dit helpt niks op deze manier. De wetgeving moet gewijzigd worden. Een bedrijf dat zonder toestemming, en zonder dat dit voor de gebruiker zichtbaar is, data verzamelt over de gebruiker van een website, moet na vaststelling van dat feit acuut een onherroepelijke boete krijgen van 100x de jaaromzet van het bedrijf. Ja, dat betekent failliet. En dat is het enige wat deze slinkse bedrijven verdienen.
MVogelezang @PhilipsFan17 maart 2023 07:59
Volgens mij is dat niet helemaal de boodschap van dit artikel. Het gaat over het delen van gegevens met de USA, niet over onrechtmatig verzamelen van data.

Dus ga jij akkoord met marketing cookies? Dan wordt je data misschien gedeeld met de USA en dat is verboden.

Ga jij NIET akkoord met marketing consent? Dan mag jouw data niet worden verzameld en kan het dus ook niet gedeeld worden met de USA.

Ga jij niet akkoord en de data wordt toch verzameld? Dan is het bedrijf in kwestie fout bezig, want zij negeren jouw marketing decline. Dat ligt in dit geval dus niet aan Meta, maar aan de eigenaar van de website.
Spatienazi @Cergorach17 maart 2023 14:14
Hij vraagt niet of het dan ineens mag. Hij vraagt of ze de boetes gewoon gaan betalen en dan vrolijk doorgaan, en zo ja, hoe lang.

(Oh, en de hij-vorm is stam+t, dus "de boete betekenT" :))
Lau1406 @LurkZ16 maart 2023 15:54
Ik denk (gok) dat het vooral zoden aan de dijk kan zetten als dit op Europees niveau wordt opgepakt, helaas. Is wel een onderbuik gevoel en niet op feiten gebaseerd.
litebyte
@Lau140616 maart 2023 16:06
Een organisatie (digitale overheid) dat als het uit elk ander land zou komen dan de VS, of een van haar satelliet staten allang verboden zou zijn geweest binnen de VS en EU geeft iets aan. Los van de jaarlijkse 'sponsor' (lees invloed) bijdrage dat facebook elk jaar doet.

https://techcrunch.com/wp...35.26.png?resize=1200,871
L3gendary2K @LurkZ16 maart 2023 15:55
Het is te hopen van wel...
Het positieve aan dit verhaal is dat steeds meer toezichthouders zich ervan bewust worden en dan maar hopen dat het kan veranderen.
kodak
@LurkZ16 maart 2023 18:20
Het probleem is hier niet alleen Meta of Facebook, maar vooral al die websites die het bewust of onbewust maar toestaan dat hun site dit soort tracking gebruikt. Het gebruik mag in deze vorm niet, maar dat Meta of Facebook het aanbieden om te gebruiken is daarmee nog niet zomaar verboden.

Hoewel het misschien logisch klinkt om dan Meta en Facebook maar aan te pakken, de eerste verantwoordelijkheid ligt toch echt bij al die website eigenaren en webmasters die het wel prima vinden om deze tracking via hun site mogelijk te maken. Het is wat dat betreft niet anders dan verantwoordelijkheid over plaatsen van trackingcookies door laks gedrag zomaar een dienst van de internationale trackingdienst te gebruiken. Als de toezichthouder alleen Meta en Facebook zou aanpakken komen al die eigenaren en webmasters er te makkelijk mee weg. Dat zou neerkomen op een praktijk dat de wet te overtreden hooguit het gevolg heeft dat je maar een andere dienstverlener moet zoeken als je er echt geen gebruik meer van kan maken. Dat lijkt me niet voldoende.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 11:33]

MVogelezang @kodak17 maart 2023 08:03
Ben ik niet helemaal met je eens. De eerste verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij de bedrijven, maar het delen van de data met de USA, waar dit artikel over gaat, ligt buiten de macht van Meta.

Zolang als dat een website eigenaar netjes om marketing consent vraagt en geen tracking pixels afvuurt zodra jij die declined is er niks aan de hand. Accepteer je ze wel, dan worden ze geplaatst en de data wordt dan dus (deels?) gedeeld met de USA.

Consent verantwoordelijkheid = website
Data sharing USA = Meta
kodak
@MVogelezang17 maart 2023 09:46
Of Meta er nu wel of niet voor kiest of zelfs verplicht is om vanaf buiten de EU bij de persoonlijke gegevens te kunnen, als website hoor je het risico in te dekken dat het niet met de gegevens van de gebruikers zal gebeuren. Dat kan alleen niet, want op papier regelen is her hoogst haalbare en absoluut niet genoeg. Dus is er maar een duidelijke verantwoordelijke: de websites. Want daar begint het probleem, die kiezen er voor om een dienst te gebruiken waarvan ze kunnen weten en hadden moeten voorkomen dat de gegevens toegankelijk zouden kunnen zijn van buiten de EU. Natuurlijk kunnen die ondernemers dan de schade proberen te verhalen op Meta, maar dat hoort niet het probleem van de gebruikers te zijn. We houden een buitenlands bedrijf dat via een Europese ondernemer ondeugdelijke goederen verkoopt ook niet direct verantwoordelijk, maar juist wel de ondernemer die het wel prima vond om illegaal door te verkopen. Meta valt uiteraard verantwoordelijk te houden voor rechtstreeks aan gebruikers diensten aanbieden die niet voldoen, maar dat is niet waar het hier om gaat.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 11:33]

MVogelezang @kodak18 maart 2023 07:43
Lastig om te zeggen. Zolang als dat de dienst niet als illegaal wordt gezien hoeft de ondernemer daar geen actie op te nemen. Zolang de gebruiker altijd maar de optie heeft om data verzameling af te keuren.
Ben het wel met je eens, maar zolang als dat er geen optie is om de data in de EU te houden EN er is geen strengere wetgeving rondom het delen met de USA, doet de website, mijns inziens niets verkeerd.
kodak
@MVogelezang18 maart 2023 09:25
De uitspraken van het Europese hof zijn dat zowel EU/VS safe harbour als de opvolger privacyschild onwettig zijn. Die overeenkomsten waren de enige redenen om wel persoonsgegevens buiten de EU toegankelijk te maken. Dus als website bewust of onbewust daar niets van aantrekken is als iets doen wat niet mag en dan hopen dat je er geen last mee krijgt. Dat is niet hoe privacybescherming werkt.
MVogelezang @kodak18 maart 2023 11:31
Waar ik denk ik meer op doelde ook is dat de website eigenaar wel weet dat het Google Analytics installeert (bijv), maar niet de complete algemene voorwaarden doorleest om te weten waar het wordt verwerkt. Dat is natuurlijk niet slim of handig, maar voor de simpele ZZPer bijvoorbeeld kan ik mij voorstellen dat die dat niet precies weet en ook geen honderden, dan wel duizenden, euros wil betalen om het uit te zoeken.

Daarom zijn dit soort uitspraken als van de Oostenrijkse waakhond heel fijn, want dat geeft een stuk meer houvast.
Azara @MVogelezang17 maart 2023 16:38
Wordt er wel toestemming gevraagd voor de tracking pixels van Facebook? Volgens mij staan ze er gewoon en kun je ze niet weigeren zoals bij cookies.
En ja, om ze te gebruiken op een site moet de website eigenaar toestemming hebben, daar heeft Facebook op zich niks mee te maken. Dat ben ik helemaal met je eens.

Mijn eigen ervaring om daar bijvoorbeeld de tandarts op aan te spreken is dat het hopeloos is. Die verwijst naar hun webbouwer en die negeert mails. Zelfs als de tandartsreceptioniste er verder mee gaat komt daar niks uit.

[Reactie gewijzigd door Azara op 23 juli 2024 11:33]

MVogelezang @Azara18 maart 2023 07:39
Om hier op in te haken: als een website de consent goed heeft ingesteld en jij declined marketing consent, dan zou geen enkele marketing pixel (Google, Facebook, LinkedIn, criteo, etc.) af mogen gaan.

Gebeurt dat wel OF wordt de Pixel (of iets anders) zelfs al geplaatst tijdens het tonen van de cookie banner? Dan is de website zeker fout.

Google Analytics is bijvoorbeeld een lastige: deze valt onder statistische cookies en hoef je dus geen marketing consent voor te vragen, maar wel statistische consent. Deelt de website eigenaar data van Google Analytics naar Google Ads? Dan valt Google Analytics wél onder marketing consent een mag die dus absoluut niet draaien als jij (marketing) cookies afkeurt.

Het is inderdaad voor de kleine zelfstandige/ kleine mkb-er erg moeilijk om goed te bevatten. Ik werk voor een vrij grote organisatie die voor grote corporates werkt en daar is er veel meer oog voor consent.
Azara @MVogelezang18 maart 2023 17:36
De tandarts website vraagt niks over cookies, maar de facebook pixel komt er gewoon. En zij zijn niet de enige......
Ik gebruik Firefox met Ghostery dus de pixels worden onderschept, maar zijn wel goed te zien in het blokkade lijstje van de website.
Bij diezelfde tandarts zit er een website bouwer specifiek voor die sector achter, er is bijvoorbeeld ook een agenda om afspraken te maken. Blijkbaar helpt groot zijn niet altijd.
In elk geval bedankt voor je verduidelijking.
MVogelezang @Azara1 april 2023 21:14
Ah dan weet ik denk ik zelfs welke bouwer je bedoelt, geinig.

Het "probleem" (denk ik) is dat voor marketing bureaus, zowel groot als klein, het een "risico" is, want conversies kunnen eigenlijk alleen maar dalen in plaats van stijgen. Tel daar bij op dat hoe cookies technisch werken en hoe en wanneer deze geplaatst worden EN hoe je dat kan vinden EN dan ook nog eens in kan stellen in bijv een tag management systeem is vrij pittig.
Daar mee wil ik het niet goed praten, maar ik snap wel dat het voor een marketingbureau een moeilijke positie is. Die zouden eigenlijk echt een data afdeling moeten hebben of samenwerken met een data consultancy bureau. Dat zou het beste zijn.
CH4OS @LurkZ16 maart 2023 16:12
Zal de boete op de tracking pixel de winst erop overstijgen?
Want de boete die jij krijgt voor te snel rijden overstijgt jouw maandsalaris ook? Ik vind dit echt een buitensporige gedachte. Omdat een bedrijf groot en veel geld heeft, moet het ook maar meer dan de winst kunnen ophoesten bij een boete. Niet vergeten dat in het geval van Facebook/Meta, juist wij (=de consument) degenen zijn geweest die Facebook/Meta überhaupt de kans hebben gegeven om zo groot te kunnen en mogen worden.
DominoNL @CH4OS16 maart 2023 16:33
Nee, maar de mogelijkheid om herhaaldelijk te hard te rijden als je voldoende geld hebt is er ook niet, omdat er dan andere maatregelen zijn. Het is niet de eerste keer dat Meta voor een soort vergrijp wordt teruggefloten, maar de rekensom leert gewoon dat ze zo iets beter gewoon toch kunnen doen en de boete betalen dan stoppen met het overtreden van de wet. En dat dat niet door de beugel sta ik ook wel achter.
CH4OS @DominoNL16 maart 2023 17:48
Meta/Facebook worden weliswaar steeds meer aangepakt en dat is goed, maar zijn wel meerdere partijen die dat doen. Als jij te vaak te hard rijdt is het ook de lokale overheid die jou aanpakt voor dat vergrijp en niet een ander. Dus de vergelijking die je maakt gaat daar mank. Ik zeg overigens ook nergens dat Meta/Facebook niet aangepakt hoeft fe worden.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 11:33]

911GT2 @DominoNL17 maart 2023 09:47
Datzelfde geld voor te hard rijden. Ik rijdt bewust overal 135, op die manier blijft het altijd een administratieve boete en kan ik dus onbeperkt te hard blijven rijden.

Hetzelfde doet Meta, die maken gewoon een afweging op basis van kosten en risico's.

[Reactie gewijzigd door 911GT2 op 23 juli 2024 11:33]

MilanSxD @911GT217 maart 2023 11:37
Alleen is de schaal wel een beetje anders...
Meta verzameld bizar veel data van gebruikers en verdient daar geld aan.
Dat een wegmisbruiker herhaaldelijk te hard kan rijden wanneer deze het op een administratieve boete houd is van een veel kleinere schaal dan een megacorporatie die invloed heeft op miljoenen mensen.

Jij rijdt in het slechste geval een familie in een andere auto dood. Daar heb jij ook trauma aan. Denk dat de laatste keer zal zijn dat je veel te hard rijdt.

Maar Meta doet even de natte vinger in de lucht om te voelen of de boete hoger is dan het waard is, en zo niet gaan ze lekker gestaag verder.
Dit blijven ze doen met meerdere overtredingen van de AVG tot ze een keer tegen een flinke muur aanlopen.

En dat is het probleem. Ze lopen niet tegen die muur aan, want die is van karton. Gaan ze dwars doorheen.
Marzman @MilanSxD18 maart 2023 12:45
Een familie doodrijden is minder erg dan een pixel plaatsen? Je gaat een beetje mank in de vergelijking denk ik.
MilanSxD @Marzman21 maart 2023 13:20
Hoor je mij zeggen dat dat minder erg is?
Wat ik probeer te zeggen is dat het aantal mensen wat onder de impact scope valt een heel stuk kleiner is bij een overtreding voor te hard rijden. Al zijn de gevolgen daarvan wel degelijk afschuwelijk.

Daarnaast was die opmerking meer bedoeld om hem er even op te wijzen dat er een reden is voor een snelheidslimiet. Voordat eerder genoemde opmerking realiteit wordt.
memen @CH4OS16 maart 2023 16:37
Als je tien tot vijftien keer te snel rijdt in één maand, dan ben je een aardig maandsalaris kwijt ja. Als je dan miljoenen keer per dag de fout in gaat, telt dat wel op.

Leuk voorstel wel, elke overtreding op zich bekeuren als een lichte snelheidsboete. Ten eerste telt het op tot enorme boetes door de schaal waarop deze bedrijven opereren. Ten tweede, zou je als rechter op een gegeven moment niet iemands rijbewijs intrekken als iemand zo vaak te hard rijdt?
Verwijderd @memen16 maart 2023 18:47
Als je tien tot vijftien keer te snel rijdt in één maand, dan ben je een aardig maandsalaris kwijt ja. Als je dan miljoenen keer per dag de fout in gaat, telt dat wel op.
Het flauwe is alleen dat je geen miljoenen keren de fout in kunt gaan aangezien je na een aantal keren gewoon de kans wordt ontnomen en de straffen steeds hoger worden.

1x Geluidsoverlast oké, 2x geluidsoverlast wat minder oké, 3x geluidsoverlast en weg is je installatie. 1x te hard oké, 2x te hard minder oké, 3e keer is de kans reëel dat je naast die niet oké ook even een €1200,00 mag aftikken voor een cursus en dan ook nog een tijdje je rijbewijs kwijt bent.

Een toko als Meta heeft alleen te maken met boetes en ik verwacht eerlijkgezegd ook niet dat het iets anders dan boetes zullen zijn. Als een boerenlul als jij en ik iets flikken worden de sancties op den duur toch echt een heel stuk zwaarder. Welke sanctie dan resteert, ik weet het niet aangezien een blokkade op ISP niveau onbegonnen werk is en dit vooral in de EU ook niet toegestaan is daar het dan in strijd met een "open en vrij" internet zou zijn.
Seal64 @Verwijderd17 maart 2023 09:27
Recidive gaat pas op boven een bepaalde grens, ik dacht vanaf 30 te hard. Zolang je steeds met 10 te hard op de snelweg gepakt wordt, gebeurt er helemaal niets, want dat zijn Mulderboetes en daar kun je er zoveel van verzamelen als je wilt, of kunt betalen.
ravw @CH4OS16 maart 2023 17:02
Hoe zo buitensporig , boeten moeten allang geregeld worden naar vermogen en niet naar standaard een bedrag

Want voor mij is 2000 euro boete een half jaar probleem , bij iemand als Rutte zal die 2000 euro echt geen pijn doen ...
Boetes zijn er om gestraf te worden, en niet denken ach betaal wel even dan ben ik er van af kan ik straks weer verder. Nee dit moet je gewoon hard voelen anders werk het niet
Als ik 2 mil in de maand verdient zal die 2000 euro echt me een zorg wezen , ik schijf hem wel weer af van de belasting als onkosten
Maar als je 2000 euro in de maand aan loon krijgt is dit toch wel een heel ander iets.
ook dat soort bedrijven staan niet boven de wet , dat denken ze vaak wel net zo als mijn werkgever
maar hoop echt dat ze nog eens heeeeel hard op hun gezicht gaan
Euronitwit @ravw16 maart 2023 18:42
In Finland kennen ze de inkomensafhankelijke boete.
Daar kan/mag Mark meer betalen. :)
hiostu @ravw16 maart 2023 20:13
Want voor mij is 2000 euro boete een half jaar probleem , bij iemand als Rutte zal die 2000 euro echt geen pijn doen
Misschien verkijk je jezelf over hoeveel Rutte per maand krijgt. Het is niet weinig, maar 2000 euro op 7500 euro netto, dat voel je ook nog echt wel.
ravw @hiostu16 maart 2023 20:22
Je zit wel erg laag hoor ,
Mark Rutte ·
Jaar: € 180.984,06 ·
Maand: € 15.082,00 ·
Week: € 3.480,46 ·
Dag: € 696,09.

Dan is 2000 euro echt niets
https://loonwijzer.nl/sal...vip-salarissen/mark-rutte

Kan je toch beter in een auto rondjes gaan rijden

https://loonwijzer.nl/sal...salarissen/max-verstappen

:o

[Reactie gewijzigd door ravw op 23 juli 2024 11:33]

hiostu @ravw16 maart 2023 20:27
180000 euro is inclusief 8% bonus en 8% vakantiegeld. Dus 155000 euro per jaar. Tevens reken je nu bruto salaris uit en niet netto. Daar blijft dus iets minder dan 7500 euro van over.
TheVivaldi @hiostu16 maart 2023 21:09
Niet echt. Met 7500 euro per maand houd je nog genoeg spaargeld over om die 2000 een keertje te kunnen betalen. Als het nu elke maand een boete zou zijn, oké, maar eenmalig 2000 terwijl je ook veel geld achter de hand hebt… niet echt.
morphje @CH4OS16 maart 2023 20:11
In de eerste plaats is te snel rijden niet te vergelijken met stelselmatig de regels overtreden. Dus zet die eerst in verhouding. Daarnaast is de desbetreffende boete is maximaal 2% van de jaaromzet. Voor bedrijven als Meta een schijntje en vooral jouw maandsalaris vergelijking NIET overstijgt. De desbetreffende boete is vaak het resultaat van meerdere jaren bewust de regels overtreden maar de boete is gebaseerd op een jaaromzet.

Dus om hoeveel gaat het? Meta maakte in 2022 114 miljard omzet en 22,3 miljard winst. (afhankelijk van de bron, kan dat wat verschillen). Dus 2% van hun bruto omzet of 10% van hun netto winst. Daarnaast is meta in staat te onderhandelen naar een lager bedrag, terwijl de juridische kosten van de overheid astronomisch zijn. Dus netto levert die boete ook nog eens een stuk minder op.

In vergelijking, een boete voor iets simpels als door rood heen rijden is voor veel mensen meer dan 10% van hun netto maandsalaris en 40% of meer van hun vrij besteedbare inkomen (na aftrek van vaste lasten) en je kan ook niet onderhandelen.

Ook staat het potentiele financieel gewin van een verkeersboete totaal niet in verhouding tot het financiele gewin van bewust wetten overtreden zoals Meta doet.

Dus leg nou eens uit hoe jouw vergelijk opgaat?
CH4OS @morphje16 maart 2023 20:49
Dus leg nou eens uit hoe jouw vergelijk opgaat?
Ik zou zeggen, kijk naar hetgeen wat ik citeer, waar ik dus op reageer. Daar wordt dus gedaan alsof de boete de gemaakte winst hoort te overstijgen, wat natuurlijk nooit kan of een ding is in de eerste plaats. Vandaar dat ik even een ander daglicht erop zet door het wat "lokaler" te maken en de boete voor te snel rijden erbij pak, die ook niet meer is dan mijn maandsalaris. ;)
morphje @CH4OS17 maart 2023 13:08
Maar ja, je kan het lokaal maken en dat snap ik, maar de analogie is krom en dat is waar ik voornamelijk op reageerde. De beste analogie is een zogeheten financieel delict, zoals het overladen van een voertuig. Dat is een bewuste handeling die bestaande regels overtreed met het doel financieel gewin te behalen ten nadele van je concurrenten en het onveilig maken van de verkeerssituatie.

Die boetes zijn echt niet misselijk en staan met betrekking tot het maandelijks/jaarlijks inkomen een stuk hoger. En ook hier geldt weer hetzelfde, bedrijven als Meta hebben het voordeel van groot zijn en kunnen onderhandelen, terwijl een kleine ondernemer dat niet kan.

Rules for thee, but not for me
sugarcube @CH4OS16 maart 2023 17:28
Want de boete die jij krijgt voor te snel rijden overstijgt jouw maandsalaris ook?
Wel een heel erg groot verschil met te snel rijden. Vele mensen rijden per ongeluk al eens te hard wegens onoplettendheid. Pech ja, en die boete doet dan pijn, dura lex sed lex. Hardleerse overtreders die systematisch en met opzet te hard rijden daarentegen zijn al snel hun rijbewijs en/of wagen kwijt, of mogen zelfs gaan "wonen op kosten van de belasting betaler".

Die pixel daarentegen is een business model, een systematisch schenden van de rechten van miljoenen mensen, omdat ze toch weten dat ze er mee weg komen. Voor mijn part mogen ze zuckerberg ook achter de tralies zetten hiervoor, en zijn bedrijf verbeurd verklaren. Net zoals een hardleerse hardrijder.
Iblies
@CH4OS16 maart 2023 17:28
Daarom de messenger gaan uitbesteden en beginnen bij scholen en overheidsinstellingen.


Rest volg vanzelf wel.


Niemand die Whatsapp zal gebruiken als er alternatieven zijn.
Dan voelt die Mark Zuckerberg en Priscilla Chan het maar in hun portemonnee.


Het kinderachtig schapengedrag dat ze het allemaal niet snappen en zo complex is en ondertussen filantroop uithangen en zoveel mogelijk belasting ontwijken.

Het stemmen gisteren was een mooi signaal dat het op een gegeven moment echt de maat vol is.
Verwijderd @Iblies16 maart 2023 22:45
Het stemmen gisteren is eerder een mooi signaal dat onderwijs en kritisch denken op een extreem laag pitje staan, en dat onderbuikgevoelens de bovenhand krijgen op rede en feiten.

Dan kan de maat nog vol zijn, als het gebaseerd is op nonsens en waanzin maakt het helemaal niet uit of die maat vol is of niet. Dat niet-relevant zijn maakt de mensen dan kwaad, maar maakt hen niet ineens relevant. Daar komen ze later nog wel achter.
bzuidgeest
@Iblies16 maart 2023 23:08
Bij de vorige verkiezingen provinciale staten hadden we de FvD als grote overwinnaar. En die zijn nu nergens. 2 zetels en in de eerste Kamer volledig uit elkaar gevallen. Dat gebeurt rustig met de bbb net zo. Vooral wanneer duidelijk wordt dat onderbuik en droom kastelen niet goed vertalen naar de werkelijkheid.

Het stemmen was een signaal, maar waarvan is nog maar afwachten. Of deze door veevoer en slacht industrie miljonairs gesponsorde club iets nuttigs gaat doen is gewoon twijfelachtig.
Iblies
@bzuidgeest17 maart 2023 10:47
Of deze door veevoer en slacht industrie miljonairs gesponsorde club
Je suggereert iets, en of het wel of niet klopt laat ik sws in het midden want dat wordt een wel en niettes verhaal,


maar laten we het neutraal houden, en wiens brood de anderen partijen eten 🙂
Wiens brood men eet diens woord men spreekt.
bzuidgeest
@Iblies17 maart 2023 11:44
Video's genoeg waar boeren toegeven dat hun protesten allemaal georganiseerd worden inclusief wat ze moeten zeggen door de grote veevoer bedrijven en slachters. Minder boeren is minder inkomen voor die bedrijven, dus protesten aanzwengelen is een goedkope lobby.

Maar ik snap dat je die discussie niet aan wil. Is ook verder niet zo belangrijk. Mijn punt was in 2010 won de pvv in de eerste kamer, daarna was het de FVD en nu is het de BBB. Deze stemmers zijn niet loyaal aan die partij. Ze stemmen vooral tegen de regering en dan kiezen ze de partij met het meest modieuze verhaal. Dat is deze keer de BBB. En morgen weer wat anders. Het beste wat je kunt zeggen is dat de BBB niet zo extreem is, meer een soort CDA, dus wellicht kunnen ze meer kiezers vasthouden dan fvd of pvv.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 23 juli 2024 11:33]

Iblies
@bzuidgeest17 maart 2023 12:07
door de grote veevoer bedrijven en slachters.
Dus van horen zeggen 🙂

Donaties en giften naar politieke partijen en gewoon bekend zijn, en daarnaast krijgen partijen gewoon een budget. Je hebt in Den Haag Richard de Mos die helemaal binnenste buiten is gekleed omdat die “onterecht” giften zou hebben gekregen.
Mijn punt was in 2010 won de pvv in de eerste kamer, daarna was het de FVD en nu is het de BBB.
Je gaat over het feit heen dat de groep als geheel groeit.
PVV en FvD bestaan nog steeds,
je hebt de BBB, je hebt partijen als JA21 en Volt.
Daar waar jij een focus legt verlies je de trend.
bzuidgeest
@Iblies17 maart 2023 14:25
Als bijna elke nieuwsoutlet "horen zeggen" is dan ja :). Laten we daar maar over ophouden. Komen we idd niet aan uit.

PVV en FVD bestaan nog steeds, maar zijn enorm (zeker FVD) zetels kwijt. Waar die heen zijn kun je over soebatten, maar in absolute aantallen is het bij de BBB geeindigd zo te zien. Plus wat extraatjes.
De coalitie en links kunnen nog steeds een blok vormen voor het stikstofbeleid. En we moeten maar zien wat al die BBB kamerleden werkelijk gaan doen. Iets anders roepen in de media dan ze stemmen in de kamer, is voor geen enkele partij ongewoon.
Ik denk dat die groep als geheel niet echt groeit, of in ieder geval niet superhard. Ik ben ook niet tevreden, maar ik kies niet voor een partij uit protest die niet mijn belangen behartigd. Ik doe dus niet aan een pure protest stem. Dat is jezelf in de voet schieten en met mij een hoop mensen.
Ik denk dat vooral de groep mensen die niet meer weet waarop ze moeten stemmen groeit. En dat vind ik veel erger.
onetime @bzuidgeest20 maart 2023 06:52
Zou dat komen doordat er ondertussen geen enkele partij meer is zonder een standpunt wat voor die individuele kiezer onacceptabel is?
bzuidgeest
@onetime20 maart 2023 10:38
Ik moest even een paar keer lezen wat je vraag was. Dubbele negatief pfff :)

Ik denk dat het eerder de andere kant op loopt. De kiezer ziet het verschil niet meer door de sterke coalitie vorming. En omdat we gewoon voor de grote groep er een algemene tendens is. En omdat voor sommige dingen er maar gewoon 1 echte oplosrichting is, gaat alles die kant op. De verschillen vind je alleen nog maar in de kanttekeningen.

Er is een reden waarom pvda en GL samenwerken, het is praktisch 1 partij wat betreft standpunten.
Ja21 en FVD verschillen ook niet veel als je baudet zou kunnen verwijderen.
Al die lijstX eenmaanspartijen gooien ook nog eens roet in het eten. Dan de hebben we nog wat clubje op extreem links die beter zouden kunnen samenwerken.

De BBB kan van alles roepen, maar die komen vlug genoeg met de werkelijkheid in aanraking en dan gaan ze gewoon doen wat alle partijen al doen. De rapportages op de kwaliteit van grond in onze natuur veranderen niet ineens. De gevolgen van intensieve veehouderij en landbouw veranderen niet ineens. Waar ruimte zit is de exacte oplosmethode. Koop je het op, of verander/modernizeer je de business (vertical farming ex). Maar dat de boer zal moeten veranderen staat vast. Tenzij ze alles blijven ontkennen en hun kinderen met het probleem opzadelen.
onetime @bzuidgeest20 maart 2023 18:22
Wat ik BBB heb horen zeggen dat het te snel gaat en ze bestaans zekerheid willen.
Boeren hebben geïnvesteerd, in bepaalde oplossingen, en die zijn opeens niet goed genoeg meer.
Als hun extra onkosten vergoed worden denk ik dat ze geen probleem hebben met nieuwe regels.
Maar ze hebben op grond van regels een investering gedaan.
bzuidgeest
@onetime20 maart 2023 22:09
Een investering waarvan het effect niet bewezen was. Dat is denk ik een ondernemers risico...
Maar ik heb de bbb ook horen zeggen dat een mono cultuur bij de boer als natuur telt en andere belachelijke dingen.
Er zijn zoveel bedrijven die investeren in iets wat ineens niet goed genoeg is. Things change en dat hoort bij ondernemerschap.
Amito @CH4OS16 maart 2023 19:46
Vergelijking is mank. Betere vergelijking is, overstijgt de boete die je krijgt voor het te hard rijden de tijd/geld die je bespaart door te hard te rijden. Het mag niet zo zijn dat de boete lager is dan de winst die je maakt met de bewuste voorval.
TheVivaldi @Amito16 maart 2023 21:10
Klopt. Ik hoor het in de bus ook wel eens: “ik rijd altijd zwart, want er is te weinig controle, dus die ene keer dat ik gepakt wordt, is nog altijd goedkoper dan altijd betalen”.
Tonkie1967 @CH4OS16 maart 2023 20:57
En "wij" klikken ook massaal "accept all" op de diverse accept cookies, privacy rules, conditions for usage etc.
Vaak heb je ook bar weinig keuze als je de diensten van betreffende toko wil gebruiken, maar ook als je wel keuze hebt en cookie instellingen kan kiezen en je ook "only essential" kan aanvinken klikt het overgrote deel nog steeds op de default van "allow all", zelfs in situaties waar "only essential" bijna net zo makkelijk is. (En Ja: veel sites maken het graag lastig om niet te kiezen voor 'allow all'; maar zelfs als het wel goed is opgezet kiest de meerderheid nog steeds "allow all".
CH4OS @Tonkie196716 maart 2023 21:05
Tegenwoordig zou je een keuze moeten hebben mbt de diverse cookiewalls. Dus als "wij": nog steeds massaal "accept all" klikken, ligt dat aan ons. Overigens doe ik dat zelf niet. Ik ben benieuwd wat de daadwerkelijke statistieken zijn. Ik denk zeker dat het merendeel nog altijd "accept all" klikt, maar ik denk wel dat het een stuk minder dan eerst is. Wat dat betreft is het wel goed zichtbaar dat privacy steeds belangrijker wordt (in elk geval bij en voor de consument).
Tonkie1967 @CH4OS18 maart 2023 17:14
Helemaal mee eens dat we keuze zouden moeten hebben en ben ook extreem unhappy met het gedrag vd Meta's, Alphabets etc en wil ook beslist niet beweren dat het "de schuld" is van mensen die accept all klikken, maar helaas is dat wel de praktijk en de Metas en Alphabets maken daar massaal misbruik van ..
Volvar @LurkZ16 maart 2023 17:08
Ja. Een AVG toezichthouder kan in principe een verwerkingsverbod opleggen en daarmee dus de verwerking stoppen.

De boete overstijgt in theorie de winst, omdat deze in de maximale vorm gebaseerd is op de omzet en niet op de winst (maximaal 4% van de wereldwijde omzet). De leidende toezichthouder voor Metagroup (Ierland) heeft in het verleden boetes van honderden miljoenen Euro opgelegd.
poktor @Volvar16 maart 2023 18:16
Opgelegd. Maar zijn die ooit betaald?
Volvar @poktor16 maart 2023 20:37
Daar geeft de Ierse DPC inzicht in in haar jaarverslagen. In 2022 heeft MetaGroup totaal 17 miljoen aan boetes betaald en ja dat staat in schril contrast met het bedrag van meer dan een miljard dat is opgelegd. Of dit aan de bekrachtiging door de Ierse rechter, beroepszaken of andere redenen ligt, dat kan ik je niet vertellen.
Tintel
@LurkZ16 maart 2023 16:03
Misschien is geen tijger maar een schaap - maar als die eenmaal over de dam is... :9

(Ook als meer papieren tijgers het gaan verbieden dan zouden die tijger nog wel eens tanden en klauwen kunnen krijgen...)
morrowyn @Tintel16 maart 2023 17:49
Papercuts doen anders verrekt veel zeer hoor
Eren @LurkZ16 maart 2023 16:10
Ontdek het in de volgende aflevering van Dragon Ball Z. :X
Z80 @LurkZ16 maart 2023 20:59
Als beroep wordt aangetekend, en er vervolgens advies gevraagd wordt aan het Europese hof kan het ineens hard gaan als de veroordeling blijft staan. Dan hoeven ander landen\toezicht houders enkel naar die uitspraak te wijzen.
Bij verlies door Oostenrijk na advies, gaat het een heel stuk moeilijker worden.

Deze tijger kan dus wel degelijk hele scherpe tanden krijgen.
yzf1kr @LurkZ16 maart 2023 22:14
Ja.
In Oostenrijk werkt dat net even anders. Google en Meta stoppen er niet meer, maar als jij een .at website hebt met zo’n pixel kan jij een boete krijgen.

Het gevolg is dat eigenaren van die sites massaal hun analytica en nu ook hun trackingpixel verwijderen.
Rinzwind @LurkZ17 maart 2023 03:59
Wels als het TikTok betreft :/
Grappig trouwens dat TikTok (Douyin) in China heel anders is als de internationale variant. TikTok in China moet educatiever zijn en heeft een tijdlimiet.
sambalbaj 16 maart 2023 15:53
Wel irritant dat je nu nationale privacy toezichthouders ziet optreden terwijl dit nou juist een taak voor de EU is. Geeft alleen naar verwarring en rechtszaken.
FrankHe @sambalbaj16 maart 2023 16:17
De GDPR is een EU-richtlijn die door alle lidstaten is omgezet in nationale wetgeving. Ieder land heeft zijn eigen toezichthouder. Het is nu zaak dat de toezichthouders uit alle lidstaten samenwerken en gezamenlijk een vuist maken. Er bestaat geen EU-wetgeving en is voor zover ik weet nog geen EU privacy-toezichthouder. Wel is er een gezamenlijke rechtbank.
Arnoud Engelfriet @FrankHe16 maart 2023 16:20
Het is een Verordening, dus geen omzetting, maar je hebt gelijk dat elk land zijn eigen toezichthouder heeft. Bij de invoering van de AVG kreeg men de handen niet op elkaar voor een Europese supertoezichthouder. Helaas.
Volvar @Arnoud Engelfriet16 maart 2023 17:05
Voor zover ik weet is dat voor grensoverschrijdende verwerkingen, zoals in deze casus wel geregeld, volgens het principe van de leidende toezichthouder. In die zin is er per bedrijf dat binnen de EU grensoverschrijdend werkt defacto wel een supertoezichthouder. Vaak is dat vanwege vestigingsredenen de Ierse.
De Oostenrijkse toezichthouder heeft blijkbaar geoordeeld dat de situatie dusdanig spoedeisend is, dat ze zelf opgetreden hebben.
R4gnax
@Arnoud Engelfriet16 maart 2023 21:40
Bij de invoering van de AVG kreeg men de handen niet op elkaar voor een Europese supertoezichthouder. Helaas.
Die heb je, soort van, wel. Dat is de European Data Protection Board (EDPB) waarin alle aangestelde autoriteiten van de EU lidstaten in gerepresenteerd worden.
De EDPB heeft in haar takenpakket onder andere zitten dat ze optreedt waar er een dispuut ontstaat tussen lidstatelijke autoriteiten over hoe de AVG geinterpreteerd dient te worden. De uitspraak van de EDPB is daarin bindend voor die autoriteiten.
Arnoud Engelfriet @R4gnax17 maart 2023 09:12
Dat is waar, maar ik bedoel met toezichthouder een partij die verwerkingsverantwoordelijken kan aanspreken en bevelen ergens mee te stoppen of het aan te passen, op straffe van stevige boetes. Dat was ooit wel het plan maar is eruit gelobby'd.
R4gnax
@Arnoud Engelfriet17 maart 2023 20:38
Klopt. De EDPB kan niet direct optreden.
Onder haar takenpakket zit wel dat ze toe moet zien en bij moet sturen op het correct toepassen van de AVG. Dus indirect kan ze wel de verantwoordelijk landelijke autoriteit instrueren om op te treden. En vziw is zo'n uitspraak dan bindend.
Zoiets hebben we eerder gezien toch? Met de EDPB die de Ierse autoriteit dwong om op te treden tegen ... zeg, was dat niet ook Meta?
Accretion @sambalbaj16 maart 2023 16:18
EU maakt toch alleen regels die de landen zelf uit moeten voeren?
Killjoy @Accretion16 maart 2023 17:49
De EU kent twee mechanismen. Richtlijnen moeten lidstaten zelf omzetten in nationaal recht. Verordeningen hebben een rechtstreekse werking. Wel kan het zijn dat lidstaten bij een verordening nog een uitvoeringswet moeten maken waarin voor het land specifieke zaken worden geregeld. Zo is er bij de AVG de Uitvoeringswet AVG.
Frame164 @sambalbaj16 maart 2023 16:18
Er is een aanklacht ingediend bij de oostenrijkse toezichthouder. Als je wilt dat het op EU niveau gedaan wordt moet je daar een aanklacht indienen.
kodak
@Frame16416 maart 2023 19:36
Er is geen Europese overkoepelende toezichthouder. Er is een European Data Protection Board. Maar die heeft niet als taak het toezicht over heel de EU te doen, hooguit te proberen dat landen gezamelijk kunnen handhaven. Maar als meerdere toezichthouders een internationaal bedrijf willen aanpakken ligt de leiding bij de toezichthouder van het land waar het hoofdkantoor staat. In dit geval leek alleen de Oostenrijkse toezichthouder een beslissing te willen nemen. En dat roept wel de vraag op waarom de toezichthouder in Ierland weer niets doet. Dat kan zijn omdat daar geen klachten zijn ontvangen, of omdat ze het probleem niet serieus nemen.
Geim @sambalbaj16 maart 2023 16:20
Is er dan een Europese privacy wet? Dat zijn toch voornamelijk landelijke aangelegenheden? Kijk bijvoorbeeld naar Google streetview, niet beschikbaar in Duitsland vanwege privacy wetten.
GekkePrutser
@Geim16 maart 2023 17:13
Er is veel op Europees niveau. Zoals GDPR. Alleen dat wordt dan omgezet in landelijke wetgeving zoals de AVG in Nederland.

Maar de coordinatie van de minimale eisen ligt op Europees niveau.
berzerker @GekkePrutser16 maart 2023 17:38
Er is veel op Europees niveau. Zoals GDPR. Alleen dat wordt dan omgezet in landelijke wetgeving zoals de AVG in Nederland.
Dat is niet juist: AVG is gewoon de Nederlandse vertaling van GDPR. Hier heb je GDPR, en klik je daar op "NL" (of verander handmatig "EN" in de url door "NL"), dan krijg je de AVG. Het is precies hetzelfde ding, geen omzetting of zo.

[Reactie gewijzigd door berzerker op 23 juli 2024 11:33]

GekkePrutser
@berzerker16 maart 2023 19:18
Ja maar het is wel een Nederlandse wet in het stramien van de Nederlandse wetgeving.

Dat bedoel ik met omgezet. Elke staat moet het onafhankelijk implementeren.
R4gnax
@GekkePrutser16 maart 2023 21:43
Ja maar het is wel een Nederlandse wet in het stramien van de Nederlandse wetgeving.
Nee, die is er niet. De AVG/GDPR is zelf direct wettelijk van kracht.
Er is geen versie daarvan binnen de Nederlandse wetboeken.
Het enige wat specifiek in de Nederlandse wet is vastgelegd is de "Uitvoeringswet AVG. Deze bevat uitsluitend aanvullende wetsartikelen op zaken waar de AVG dit vanuit de EU toelaat. Bijv. randvoorwaarden voor het mogen verwerken van het nationale identiteitsnummer.
Geim @GekkePrutser16 maart 2023 17:56
Maar ook heel veel niet. Waarom kan ik als consument in Duitsland een stuk speelgoed kopen, wat in Nederland een verboden wapen is?
bzuidgeest
@Geim16 maart 2023 23:11
Zelfs als die er was, de eu zet de minimum eis, elk land kan kiezen om meer te doen, maar niet minder te doen. Dus de Duitsers mogen Streetview verbieden, maar dat bekend niet dat elk land dat hoeft te doen
Geim @bzuidgeest17 maart 2023 07:38
Dan is het toch niet verwonderlijk dat het niet op Europees niveau wordt opgepakt, als die wet onvoldoende handvatten heeft?
Cergorach @sambalbaj16 maart 2023 16:35
Welke EU privacy toezichthouder zou dit dan moeten oppakken?
memphis 16 maart 2023 16:11
Tja, het wel of niet accepteren van cookies is een recht, Pixel kan je niet weigeren, het zit in de pagina's, op basis daarvan lijkt het mij ook dat overal waar de cookie keuze geldt Pixel dus illegaal is.
pe0mot @memphis16 maart 2023 16:31
Pixel kan je niet weigeren, het zit in de pagina's,
Gaat prima in mijn dns filters: graph.instagram.com graph.facebook.com
Vexxon @pe0mot16 maart 2023 16:49
Is alleen niet weggelegd voor de gemiddelde gebruiker
GekkePrutser
@Vexxon16 maart 2023 20:08
Als de gemiddelde gebruiker geen uBlock Origin weet te installeren dan zijn ze gewoon lui of geven ze totaal niet om privacy. Zo moeilijk of eng is dat echt niet. Ze mogen zich ook wel eens ergens in verdiepen.
memphis @GekkePrutser16 maart 2023 22:20
De gemiddelde gebruiker weet de aan/uit knop te vinden en weet hoe de muis/touchpad werkt. Heeft niets met lui of het niet geven om privacy te maken maar eerder met onwetendheid.
bzuidgeest
@GekkePrutser16 maart 2023 23:14
Dan is jou gemiddelde gebruiker heel bijzonder, voor de meeste mensen betekend die blauwe e internet. Een dat is zo ver als ze komen. De rest zegt ze niets.
En ze willen zich er ook niet in verdiepen. Ze zien de computer hetzelfde als de tv of een broodrooster. Aan en uit. En het moet gewoon werken zonder nadenken
Vexxon @GekkePrutser16 maart 2023 23:58
Waar ik op reageer gaat over DNS filters niet over een adblocker.
Volvar @GekkePrutser17 maart 2023 07:03
Feit is dat de gemiddelde gebruiker:
- het recht heeft om cookies even eenvoudig te kunnen weigeren als ze ze kunnen accepteren
- websites bij het weigeren van trackingcookies moeten blijven functioneren.

Aan beide zaken wordt met een pixel geen invulling gegeven. Mag dus niet, los van of jij vindt dat een gebruiker dat best zelf moet kunnen.
Meiklokje @GekkePrutser17 maart 2023 07:25
Nou, ik denk dat bijvoorbeeld je ouders als ze kennis hebben van technologie niet gaan tweaken achter hun laptop om dit uit te zetten. Dat moet zoonlief voor ze oplossen. Om een mooi voorbeeld te noemen. Niet iedereen is zo ver met techniek bezig hoor. Gewoon laptop aan en naar een website zonder meer. 75% gaat niet liggen prutsen voor een computer om malafide code uit te zetten met bijvoorbeeld een plug in voor je browser. Mensen genoeg die zich daar niet mee bezig houden. Computer gebruiken zoals ie uit de doos komt. :O
davekok @memphis16 maart 2023 16:34
Maar geld dat ook voor de cookie van de tracking pixel? Ik neem aan dat meta de tracking pixel van een eigen domain serveert en daarbij ook een eigen cookie gebruikt. En niet mee lift op de cookie van de hoofd website. Anders werkt het volgens mij niet als de pixel weer op een andere website geladen wordt. Dan moet weer dezelfde cookie gebruikt worden. En als je eenmaal de cookie op een website geaccepteerd hebt, blijft die neem ik aan staan voor alle websites.
GekkePrutser
@davekok16 maart 2023 17:12
Dat werkt sowieso niet meer in de nieuwste firefox omdat die third-party cookies per domein apart houdt.
CH4OS @GekkePrutser16 maart 2023 19:51
Doet Firefox al langer, maar sinds deze week óók voor Firefox op mobiele apparaten.
TheProf82 @memphis16 maart 2023 17:55
Als ik op een domein kom met Facebook cookies kan ik regelmatig de cookie weigeren. Bij accepteren wordt de cookie pas geplaatst, vaak.

Ik denk dat - in theorie - de Facebook pixel (los van de VS/EU discussie in dit artikel) - GDPR-compliant aan te bieden is, maar dat - in de praktijk - website eigenaren vaak gebruik maken van dark patterns, cookies die pre-consent al geplaatst zijn, ouderwetse/zeer onvriendelijke cookiewalls/cookiemenus, etc.

Facebook legt deze verantwoordelijkheid (natuurlijk) ook neer bij eigenaren van webpagina's. Vinden ze natuurlijk heerlijk, wel de lusten (data), niet de lasten (GDPR).
brammetje1994 @memphis16 maart 2023 18:54
We moeten afstappen van de terminologie van 'cookiebanner' of 'cookieverklaring' en toe naar 'toestemmingsverklaring'. Cookies zijn slechts een van de mogelijkheden waarmee persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Bij een cookiebanner geef je doorgaans toestemming voor het gebruik en delen van jouw persoonsgegevens voor specifieke doeleindes. Cookies zijn enkel een methode om dit over pagina's en subdomeinen mee te nemen.

Als er geen toestemming is gegeven, mag er ook geen pixel afgaan, tenzij deze geen persoonlijke gegevens bevat. Dat kan gezien het feit dat een ip-adres al een persoonsgegeven nooit. Een website zal altijd een grondslag nodig hebben om een pixel te laten vuren, waarbij de toestemming de meest gebruikte grondslag is.
hydr0 @memphis16 maart 2023 20:22
Effectiever dan boetes aan Meta lijkt mij het om (via wetgeving) Internetproviders te verbieden om content door te geven waar verboden pixels (of andere inhoud zoals KP ) in zitten.
OhMyGod 16 maart 2023 15:50
Dat er maar heel veel landen morgen volgen. Vind t al erg genoeg dat t zo lang heeft moeten duren.
SinergyX 16 maart 2023 15:57
Is er uberhaubt al iets gedaan aan die Google zaak? Zoals ik het lees gaat het dus enkel om de dataoverdracht naar VS, dan is het toch gewoon een 'tussenpartij' erbij gooien om eerst alles op te slaan in EU (conform AVG) en het 'niet traceerbaar' verpakken naar VS?
kodak
@SinergyX16 maart 2023 19:44
Het gaat er om dat de gegevens hoe dan ook niet zomaar buiten de EU verwerkt mogen worden. Dat een organisatie stelt dat de enige oplossing is dat gegevens in de EU verwerkt moeten worden wil dus niet zeggen dat het onzichtbaar toch in of vanuit de VS laten verwerken dus maar os toegestaan. Dat is het juist niet, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is.
Volvar @kodak17 maart 2023 07:06
Of als het in de overeenkomst met de verwerkersverantwoordelijke is uitgewerkt via SCC of BCR (ter verduidelijking omdat toestemming ook een grondslag is)
JustRob 16 maart 2023 16:16
Tja. En dan slaat Meta het in Europa op en dan kan de Amerikaanse overheid er nog steeds bij omdat in de US based partijen verplicht zijn die data te verstrekken. Ongeacht de opslaglocatie.
zillaman @JustRob16 maart 2023 16:24
Dat is precies waar ik ook aan zat te denken.

Tenzij Meta een bedrijf zou starten in de EU (wellicht hebben ze dat al) die hiervoor verantwoordelijk is, en niet direct valt onder de Amerikaanse hoofdmaatschappij.
brammetje1994 @JustRob16 maart 2023 16:53
Dat is ook precies de reden waarom het niet is toegestaan. Meta heeft, net als Google, al Europese datacentra. Maar juist deze uitspraak gaat erover dat dit onvoldoende is en dat daarom persoonlijke gegevens helemaal niet legaal gedeeld kunnen worden met amerikaanse(!) bedrijven, omdat er geen adequacy decision is. De standaard contractual clauses zijn daarin onvoldoende en te limiterend voor de use-case van Facebook en binding corporate rules zijn niet geschikt voor data transfers tussen verschillende bedrijven.

Maar begrijp goed: Dit gaat over alle amerikaanse bedrijven en niet alleen Google en Meta. Ik snap ook niet dat ze tool/bedrijf specifieke uitspraken doen. Waarom zou je wel persoonlijke data in een Azure Blob/AWS bucket mogen opslaan, maar niet in Google Analytics/Facebook Advertising Platform?

[Reactie gewijzigd door brammetje1994 op 23 juli 2024 11:33]

berzerker @brammetje199416 maart 2023 17:45
Waarom zou je wel persoonlijke data in een Azure Blob/AWS bucket mogen opslaan, maar niet in Google Analytics/Facebook Advertising Platform?
Omdat partijen als AWS het zo kunnen opzetten dat de data versleuteld wordt opgeslagen en getransporteerd, en alleen de gebruiker de sleutel heeft. De dienstverlener kan dus zelf niet bij de onversleutelde data, dus kunnen ze de overheid er ook geen bruikbare toegang toe geven, en dat neemt het probleem weg.

Voor partijen als Facebook en Google is dat niet mogelijk, want die moeten wel bij de onversleutelde data kunnen.

[Reactie gewijzigd door berzerker op 23 juli 2024 11:33]

brammetje1994 @berzerker16 maart 2023 18:42
Ah check. Dat is inderdaad een goede nuance, dank voor het aanvullen!

Wel ben ik benieuwd in hoe verre er direct vanuit de client naar dergelijke servers wordt gePOST. Dan registreert namelijk de service provider "AWS" bijvoorbeeld jouw IP-adres (zou mijn vermoeden zijn).

[Reactie gewijzigd door brammetje1994 op 23 juli 2024 11:33]

Volvar @berzerker17 maart 2023 07:13
Ik vermoed dat @berzerker hier raakt aan DKE. Dat is inderdaad een prima oplossing. Feitelijk verwerkt de dienstverlener dan alleen versleutelde data, wat dan formeel niet eens persoonsgegevens (meer) zijn.
Volvar @brammetje199417 maart 2023 07:10
Ik vermoed vanwege het feit dat deze specifieke manier van tracking niet ondermeer door de eindgebruiker te zien is. Los van het feit dat er geen toestemming wordt gevraagd ontbreekt het dus ook wellicht vaak aan transparantie.
Roel1966 16 maart 2023 17:54
Ik weet verder niet precies wat die trackingpixel inhoud en hoe het werkt maar voor wat ik begrijp valt deze niet te blokkeren. Daardoor dat dan zowel Meta als Facebook blijkbaar data naar Amerikaanse servers kan sluizen. Je kan je dan gaan afvragen wat nu de Amerikaanse regering moet met data van Europa terwijl ze daar juridisch gezien niets mee kunnen doen.

Nu zal ik wel een heleboel commentaar krijgen maar ergens lijkt dit op praktijken waarvan in feite China ook steeds word beschuldigd. Het komt in feite op hetzelfde neer dat Amerika blijkbaar ook via een achterdeurtje wil meekijken. Of dat werkelijk zo is blijft natuurlijk de vraag maar het kan op deze manier blijkbaar wel.

Niet dat ik nu persoonlijk iets te verbergen zou hebben wat de Amerikaanse regering niet zou mogen zien maar nodig vind ik het niet. Dus in die zin vind ik het goed wat Oostenrijk doet door Meta en Facebook op de vingers te tikken. Alleen denk ik wel dat wil dit echt effect hebben dat meerdere Europese lidstaten mee moeten doen.
R4gnax
@Roel196616 maart 2023 21:48
Ik weet verder niet precies wat die trackingpixel inhoud en hoe het werkt maar voor wat ik begrijp valt deze niet te blokkeren.
Jawel hoor; gewoon alle dienstverlening van Facebook/Meta blokkeren en ISPs wettelijk verplichten up-to-date block-lists te hanteren adhv gerechtelijke uitspraak. Net zoals met The Pirate Bay gebeurt.

Absoluut paardemiddel, dat wel.
(En ja; toezichtsautoriteiten hebben de wettelijke middelen dit te mogen verplichten en via het gerecht af te dwingen.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 11:33]

bzuidgeest
@Roel196616 maart 2023 23:25
Amerika en china is een pot nat in veel opzichten. Alleen Amerika pakt het mooier in.

De Pixel kan gewoon geblokkeerd worden, het is niets bijzonders. Genoeg privacy blocker tools.
Jeebus 16 maart 2023 16:19
Mag je mensen op straat eigenlijk ook achtervolgen en alles vastleggen?
cool1971 16 maart 2023 17:01
Geef dat ding een kleur en mensen vinden het prachtig, GeenStijl heeft de groene pixel en er is onderhand 200551398 keer op geklikt...
poktor @cool197116 maart 2023 18:21
Dat is voornamelijk omdat GS er een spelletje van gemaakt heeft: bij elke klik verplaatst dat ding naar een willekeurige lokatie op het scherm.
HSG 16 maart 2023 17:01
Mooi zo. Graag ook voor de hele EU.

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