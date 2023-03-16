Oostenrijkse privacytoezichthouder verklaart Meta- en Facebook-pixel illegaal

De Oostenrijkse privacytoezichthouder DSB heeft in een beoordeling van een klacht van privacystichting Noyb de trackingpixel van Meta en Facebook illegaal verklaard. Het is nog onbekend wat de gevolgen zullen zijn.

Volgens DSB, wat staat voor Datenschutz Behörde, is bij het gebruik van de trackingpixel de overdracht van data aan datacenters in de VS niet uit te sluiten. Omdat de overheid van de VS onder Amerikaanse jurisdictie op verzoek data van gebruikers kan opvragen, beschermt Meta de data van gebruikers niet voldoende. Er is beroep mogelijk tegen de beslissing.

Volgens Noyb kan Meta de inbreuk op de AVG alleen stoppen door data van Europese gebruikers in Europa op te slaan of de Amerikaanse overheid moet de wet aanpassen waardoor het verplicht overdragen van privégegevens niet langer mogelijk is.

De Oostenrijkse toezichthouder is de eerste die zich uitspreekt over de trackingpixel van Meta. Dat gebeurde enige tijd geleden ook met Google Analytics, waarbij daarna meer toezichthouders zeiden dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG.