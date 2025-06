Tweakers met een een eigen blog of website kunnen het interessant vinden te weten wie hun bezoekers nu eigenlijk zijn of welke pagina's het meest aanslaan. Daarvoor zijn meer dan genoeg tooltjes beschikbaar. Een paar jaar geleden was het een no-brainer; je installeerde Google Analytics en vervolgens verzamelde je bakken met data. Inmiddels is Google Analytics software non grata. De tool is door meerdere Europese toezichthouders verboden. Gelukkig zijn er meer dan genoeg alternatieven als je een beetje websitebezoek wilt meten. We nemen er in dit artikel een aantal onder de loep.

We testten voor dit artikel vier verschillende alternatieven voor Analytics. De selectie is redelijk arbitrair; er zijn namelijk zoveel alternatieven dat ik die nooit allemaal kan behandelen. Dit artikel is daarom ook geen klassieke review, maar meer een overzicht van hoe de verschillende tools eruitzien en wat je ermee kunt. De tools in dit overzicht zijn gratis of in ieder geval als freemiummodel te gebruiken. Ik heb geprobeerd tools te zoeken die van elkaar verschillen. De ene is erg uitgebreid; de andere juist erg simplistisch. De ene komt uit Europa, terwijl de andere uit Amerika komt. Goed om te benadrukken: dit is een redactioneel artikel. Wat we hier testen, heeft niets te maken met de analytics tools die Tweakers op zijn website gebruikt. De tools die we hier tonen en de beschrijving ervan zijn mogelijk interessant voor lezers met een eigen website, maar staan dus compleet los van de website Tweakers.net.

Testsite

Jullie klikten massaal op onze testwebsite. Een vergelijking moet je natuurlijk zo objectief mogelijk doen, dus heb ik een praktijktest gedaan. Begin deze week riep ik jullie op om een website te bezoeken waar de tools op draaien die ik heb bekeken. Die website kun je nog steeds online vinden via www.tweakersanalyticstestsite.nl. De tools die daarop draaien zijn Matomo, Plausible, Umami en Clicky. Die hebben allemaal hun voor- en nadelen, maar vormen samen een redelijk brede selectie van wat er aan analytische tools beschikbaar is.

Alle tools die ik in dit artikel test, zijn als cloudversie te gebruiken. Dat betekent dat je het ook kunt beheren zonder dat je er specifieke serverruimte voor nodig hebt. Sommige tools, zoals Plausible, kun je ook lokaal hosten als je wilt. In dat geval ben je volledig verantwoordelijk voor de data die je verzamelt en hoe je je bezoekers daarover inlicht. Voor dit artikel heb ik alleen de cloudversies bekeken.

Kijk je naar wat de tools in de praktijk kunnen, dan kun je zelfs na het testen van vier van de honderden beschikbare analyticstools al voorzichtige conclusies trekken. Een ervan is dat Google Analytics bij uitstek een van de uitgebreidste is. Plausible, Umami en Clicky vallen totaal in het niet bij de bergen data die Google Analytics binnen kan halen. Als je op zoek bent naar zo'n alternatief, dan kom je met Matomo het meest in de buurt, maar drie van de vier tools die ik voor dit stuk bekeek, kunnen hooguit wat simpele stats binnenhalen, zoals browsergebruik, maar om die in de uitgebreide rapportages te bestuderen zoals je dat met Google kunt, zit je bij de meeste van deze tools niet goed.

Toch nog Google?

Er is iets voor te zeggen om toch Google Analytics te blijven gebruiken: onlangs werd een van de grootste obstakels van die tool weggehaald. De Europese Commissie stemde in juli in met het Data Privacy Framework. Dat is een datadoorgifteverdrag waarmee gebruikersgegevens van Europeanen 'met een passend niveau van bescherming' naar de VS kunnen worden gestuurd. Dat was een van de belangrijkste redenen waarom toezichthouders waarschuwen voor Google Analytics. Het Nederlandse onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar Google Analytics 'loopt nog', zegt een woordvoerder.

Resultaten van dat onderzoek laten dan ook op zich wachten, maar mogelijk wordt dat overbodig. "De doorgifte van persoonsgegevens naar de VS via Google Analytics zou mogelijk zijn zonder extra maatregelen te nemen, als Google gecertificeerd is onder het Data Privacy Framework en Google Analytics in die certificering is inbegrepen", zegt een woordvoerder van de AP. "De Europese Commissie heeft namelijk besloten dat het Data Privacy Framework een ‘passend niveau van bescherming’ biedt voor persoonsgegevens van Europeanen. Het is aan organisaties zelf om bij Google na te gaan of het product Google Analytics gecertificeerd is onder het Data Privacy Framework." Bovendien komt Google Analytics 4 eraan. Daarin worden helemaal geen IP-adressen meer verzameld.

Software om bezoekers te tracken is er genoeg; je hoeft om keus niet verlegen te zitten. Zie dit artikel niet als een ultieme eindvergelijking, maar als een eerste inzicht in wat verschillende tools kunnen. In ieder geval bedankt als je mee hebt geholpen met het testen. We hebben onze accounts inmiddels verwijderd en de data van de trackingtools laten verwijderen.