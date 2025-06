Help Tweakers om privacyvriendelijke Google Analytics-alternatieven te testen

Voor een artikel over privacyvriendelijke Google Analytics-alternatieven hebben we jullie hulp nodig. We hebben zoveel mogelijk bezoekers nodig op een testwebsite, vanuit alle kanten van Nederland en met verschillende OS'en, useragents en apparaten, en op verschillende momenten.

Zoals je misschien weet, is Google Analytics op zijn retour. Waar je vroeger ieder hobbydomeintje nog heel snel kon voorzien van een werkende Google Analytics-integratie om je bezoekersverkeer te meten, heb je inmiddels veel meer keus. Googles trackingtool ligt steeds meer onder vuur van Europese toezichthouders. In Oostenrijk, Noorwegen en Frankrijk hebben privacyautoriteiten al gezegd dat het gebruik van Analytics in strijd is met de AVG. In Nederland waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor, maar die heeft nog geen definitieve conclusie getrokken. De kans lijkt echter groot dat Google Analytics hier straks ook niet meer gebruikt mag worden.

Wat zijn dan je opties? Stel dat je een hobby- of semiprofessionele website hebt, en je wilt weten waar je verkeer vandaan komt en wie je bezoekers zijn. Hoe meet je dat dan? Inmiddels zijn er tientallen alternatieven voor Google Analytics. Veel daarvan gaan er prat op privacyvriendelijk te zijn. Reden genoeg voor Tweakers om er eens een paar onder de loep te nemen, met jullie hulp.

Wat hebben we nodig?

Om de tools te vergelijken, kijken we uiteraard naar de privacyvoorwaarden en beschrijven we wat de tools op papier kunnen en hoeveel ze kosten. We willen ze echter ook in de praktijk testen. Dat hebben we gedaan door een simpele website te registreren, daar WordPress op te installeren en vervolgens vier analyticstools op te zetten. We willen jullie vragen die website te bezoeken. Zo krijgen we te zien hoe die tools in real time werken, welke informatie ze verzamelen (of juist niet) en hoe dat eruitziet. Die gegevens en de screenshots gebruiken we in het artikel. Als er toch identificeerbare informatie bij zit, halen we die er uiteraard zelf uit voor publicatie.

Ga naar www.tweakersanalyticstestsite.nl om te helpen met deze test.

Het enige dat je hoeft te doen, is de site bezoeken en wat rondklikken naar andere pagina's. Je kunt dat precies doen zoals je zelf wilt: op je desktop of juist op mobiel, vanuit Firefox, Chrome of Internet Explorer 6.0, in de middag om 13.37 uur of om 3 uur 's nachts, al dan niet van achter een vpn. Hoe meer verschillende databronnen we hebben, hoe diverser het artikel is.

We testen voor dit artikel de vier onderstaande tools. Mocht je daarvan het privacybeleid willen lezen, dan kan dat hier:

De website wordt gehost bij Strato en bestaat uit een paar simpele HTML-pagina's met wat CSS. We testen de tools niet voor diensten zoals mobiele apps of in games, maar alleen voor websites. Het gaat om een redactioneel artikel en heeft dus niets te maken met Tweakers' eigen analyticstools.

Alvast bedankt voor alle hulp. We slaan alvast wat extra serverruimte in om de Tweakers-hug-of-death te voorkomen.