TikTok krijgt manier om algoritme op For You-pagina te resetten

Video-app TikTok krijgt een manier om de For You-pagina, de belangrijkste pagina in de app, te resetten. Dan doet het algoritme alsof het account net is aangemaakt. Dat moet gebruikers uit een 'rabbit hole' halen van bijvoorbeeld eenzijdige video's.

TikTok Refresh

TikTok experimenteerde al eerder met de optie en brengt hem nu uit voor alle gebruikers, zo laat moederbedrijf ByteDance weten. Met de optie wissen gebruikers alles dat het algoritme heeft geleerd over de voorkeuren van de gebruiker en begint het proces van het trainen van het algoritme weer opnieuw. Gebruikers zien daarbij video's die nieuwe gebruikers ook zien, vooral de populairste video's.

De stap is volgens ByteDance nodig als 'onderdeel van onze inspanningen om te beschermen tegen repetitieve aanbevelingen'. Ook zegt het bedrijf een balans te zoeken tussen 'zelfexpressie mogelijk maken' en een plezierige kijkervaring bieden.

Het algoritme leert door te kijken hoe lang gebruikers video's kijken en in welke onderwerpen gebruikers interesse hebben. Daardoor kunnen gebruikers in een 'rabbit hole' terechtkomen, waarin ze voornamelijk video's over bepaalde onderwerpen te zien krijgen. De optie zal te vinden zijn in de instellingen onder 'contentvoorkeuren'.