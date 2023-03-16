TikTok krijgt manier om algoritme op For You-pagina te resetten

Video-app TikTok krijgt een manier om de For You-pagina, de belangrijkste pagina in de app, te resetten. Dan doet het algoritme alsof het account net is aangemaakt. Dat moet gebruikers uit een 'rabbit hole' halen van bijvoorbeeld eenzijdige video's.

TikTok Refresh
TikTok Refresh

TikTok experimenteerde al eerder met de optie en brengt hem nu uit voor alle gebruikers, zo laat moederbedrijf ByteDance weten. Met de optie wissen gebruikers alles dat het algoritme heeft geleerd over de voorkeuren van de gebruiker en begint het proces van het trainen van het algoritme weer opnieuw. Gebruikers zien daarbij video's die nieuwe gebruikers ook zien, vooral de populairste video's.

De stap is volgens ByteDance nodig als 'onderdeel van onze inspanningen om te beschermen tegen repetitieve aanbevelingen'. Ook zegt het bedrijf een balans te zoeken tussen 'zelfexpressie mogelijk maken' en een plezierige kijkervaring bieden.

Het algoritme leert door te kijken hoe lang gebruikers video's kijken en in welke onderwerpen gebruikers interesse hebben. Daardoor kunnen gebruikers in een 'rabbit hole' terechtkomen, waarin ze voornamelijk video's over bepaalde onderwerpen te zien krijgen. De optie zal te vinden zijn in de instellingen onder 'contentvoorkeuren'.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 14:43 32

16-03-2023 • 14:43

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Reacties (32)

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Lagonas 16 maart 2023 14:48
Dit zou ik ook wel op Youtube willen zien.. Ik kijk soms een tijd een bepaalde categorie videos, en daarna is mn hele frontpage verpest omdat die enkel nog dat soort videos laat zien. Hoewel ik absoluut geen fan ben van TikTok, vind ik dit toch wel een goede feature.
Tweakwondo @Lagonas16 maart 2023 14:51
Om die redenen heb ik kijk geschiedenis uit staan op youtube, ik krijg dan wel veel "trendy" ongein op de hoofdpagina echter is het beter dan al die vage video's als je eens verdwaalt bent op youtube.
ik kijk vrij weinig youtube en geef er verder ook weining om maar zo kom ik nog wat diverse video's tegen wanneer ik wel youtube bekijk en blijf ik niet hangen in dezelfde bubble
MrMarcie @Tweakwondo16 maart 2023 18:41
Nadeel van YT is dat ie alleen toont wat interessant is voor YT. Je moet heel goed zoeken naar de pareltjes waar jij wat aan hebt.
Tweakwondo @MrMarcie16 maart 2023 18:48
klopt en daarom ben ik al jaren geleden al afgehaakt met het dagelijks video's bekijken, veel "rotzooi" waarin ik niet ben geïnteresseerd krijg ik voor geschoteld. Ik kijk vooral wanneer ik weet wat ik wil zien dan zoek ik het zelf wel op.

vroeger vond ik het ook makkelijker écht nieuwe content te ontdekken nu is het voornamelijk tech/review/games/auto's/nieuws videos. O en de shorts om te zien hoe geweldig andere het hebben :)
geert1 @Lagonas16 maart 2023 15:07
Youtube heeft een feature hiervoor: je ziet op de homepagina een link "Nieuw voor jou". Dat geeft dan tijdelijk nieuwe suggesties die verder afliggen van de kijkgeschiedenis. Vaak hebben die nog steeds je voorkeuren wel meegepakt, maar minder strikt. Wat je dan bekijkt gaat ook weer in de kijkgeschiedenis en beïnvloedt / vernieuwt dan weer de normale weergave. Dus geen gehele "reset" maar wel een manier om snel nieuwe dingen te zien.

We kunnen ook aangeven dat we een video of kanaal niet meer willen zien; dat helpt om van bepaalde suggesties af te komen. Helaas is de omgang met die signalen niet supersterk: o.a de commerciële aard van dit alles, plus technologische beperkingen, zorgen ervoor dat je bepaalde zaken alsnog vrij lang voorgeschoteld krijgt. Maar enig aandringen helpt wel, dus meerdere video's over een onderwerp aanwijzen als "Niet geïnteresseerd" of "Kanaal niet aanbevelen".

Bepaalde video's kijk ik daarnaast in privacymodus of niet ingelogd, om de suggesties niet te vervuilen. Jammer dat het zo moet, maar mooi dat het zo kan. De gehele kijkgeschiedenis uitschakelen kan ook, maar dan krijg ik juist te veel meuk dat veel views heeft maar nog veel verder buiten mijn smaak ligt.

De suggestie-algoritmen van grote platforms zouden zeker verder verfijnd mogen worden. Het moet een enorm slimme combinatie worden van welke thema's, welke kanalen, op welke tijdstippen en dagen van de week, weten wanneer de gebruiker ergens klaar mee is, gezonde hoor en wederhoor, enz. En dit zou transparant moeten zijn, zodat je weet hoeveel er bepaald wordt door je eigen gedrag/voorkeuren en hoeveel door commercie/aanbodkant.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 03:26]

Lagonas @geert116 maart 2023 15:21
Goeie tip! Ik ga dit vanavond eens uitproberen. Had dit nog niet gezien op de website.
911GT2 @geert116 maart 2023 16:04
Ik zou het liefste zien dat YT eens stopte met het aanbieden van video's die ik al gezien heb. Ik kijk veel YT (hebben geen TV abonnement) maar het is vervelend om 20% dezelfde filmpjes voorgeschoteld te krijgen.
geert1 @911GT216 maart 2023 16:09
Dat stoort mij ook, hoewel ik niet heel veel video's tegenkom die ik al gezien heb. Soms wel, en dan soms ook nog 's met de aanduiding verwijderd zodat het lijkt alsof ik 'm niet heb gezien (de rode lijn onderin). Dat moet haast een kwestie zijn van het boosten of promoten van die video's, buiten mijn keuzes om.

Laten we hopen dat dit soort algoritmen zo wordt gereguleerd dat bezoekers veel meer controle krijgen, en dat er transparantie komt. Niemand kan nu precies zeggen waarom ze bepaalde video's voorgeschoteld krijgen, behalve de corporate gigant die het platform aanbiedt. Of soms misschien zelfs alleen het algoritme zelf, dat dan door niemand echt beheerst of volledig begrepen wordt. Het voelt allemaal als een wilde westen, of een zwarte doos, zoals het nu werkt.
skapiche @geert117 maart 2023 16:41
Die 'Nieuw voor jou' pagina staat bij mij vol met dezelfde bagger als mijn homepage, maar dan van andere kanalen. Nu heb ik mijn feed zelf verpest door hiervoor genoemde bagger te kijken, maar ik denk niet dat ik er nog vanaf kom. 8)7

Zo'n 'reset' knop zou ik dus graag zien, ik wil eigenlijk ook niet een heel nieuw account aanmaken.
geert1 @skapiche17 maart 2023 16:56
Eens dat het vervelend is. Ik zelf los het op door heel bewust te kiezen wat ik bekijk terwijl ik ingelogd ben, en als ik iets wil zien dat niet in de suggesties moet komen dan is het rechtermuisknop -> openen in privévenster. Bijvoorbeeld om even in andermans echoput te kijken, of "hoe slecht iets is". Gelukkig heb ik daar maar heel weinig behoefte aan, want je moet dan telkens de cookiemelding en voorwaarden wegklikken. Video's die je bekijkt in andere websites (Youtube embeds) tellen gelukkig ook niet mee voor de suggesties.

Als je Youtube veel gebruikt dan trekt het zichzelf wel weer redelijk recht, door een periode lang te kijken naar wat je echt wilt en niks anders. Alles waar je een aantal weken geen interesse in hebt getoond, valt weer weg. Soms sneller en soms trager. Maar een algehele reset zou inderdaad wel een welkome aanvulling zijn.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 03:26]

Iblies @Lagonas16 maart 2023 15:09
Ik zou graag willen dat je een x-aantal pagina’s per default worden geblokkeert door een bestandje vb te importeren.


Ik heb geen zin van sites van vb het nieuws die allemaal populair gaan doen en of andere zogeheten “trendy” kanalen van roddel en achterklap dat in je “aanbevolen” wordt gezet.


Daarnaast is al ook bekend dat er allerlei rommel wordt neergezet om “extremisme” tegen te gaan maar de logica ontbreekt compleet als er een semi technische feed zou moeten zijn en je krijgt ineens nieuws tussen gepropt van “geaccrediteerde partijen”.


Of reclames van politiek partijen 🙄 Wtf
Stoney3K @Iblies16 maart 2023 16:41
Ik zou graag willen dat je een x-aantal pagina’s per default worden geblokkeert door een bestandje vb te importeren.
Een soort "robots.txt" voor YouTube dus. Zou ik ook wel voor zijn, want suggesties van kanalen over showbiz, sport en mode zijn voor mij alleen maar paginavervuiling.
Richardus27 @Lagonas16 maart 2023 15:30
Ik gebruik youtube eigenlijk alleen in de browser waarbij cookies/zoekgeschiedenis zijn uitgeschakeld en ik domweg gewoon niet inlog op Youtube. De aanbevelingen op de homepagina zijn de "defaults" voor Nederland, en aanbevelingen naast video's zijn alleen gebaseerd op de video zelf. Nadeel is natuurlijk dat je hiermee geen updates van gevolgde kanalen krijgt, maar dat is het voor mij wel waard.

Moet zeggen dat het veel relaxter gebruik is dan wanneer ik noodgedwongen de app open om iets te casten; hoewel ik zoek/kijkgeschiedenis in m'n account heb uitgeschakeld zie ik nog steeds recommendations op basis van video's die ik heb bekeken.
MrMarcie @Richardus2716 maart 2023 18:42
Als je niet ingelogt bent en naar een onderwerp zoekt, bijv. De Ricoh GR IIIx dan krijg je nog steeds alle dezelfde filmpjes voorgeschoteld. De video's over dit onderwerp waar je echt wat aan hebt zijn er zeker maar het vraagt wat zoekwerk en instellen van filters.
Sinester @Richardus2717 maart 2023 11:38
De aanbevelingen op de homepagina zijn de "defaults" voor Nederland
Dat is voor mij al reden genoeg om wel in te loggen.. die Nederlandse aanbevelingen zijn echt verschrikkelijk en ook type filmpjes die ik nooit zal bekijken
Richardus27 @Sinester17 maart 2023 12:37
Het gaat mij niet om de defaults, die zijn af en toe inderdaad om te janken. Maar de aanbevelingen bij video's zijn tenminste relevant aan de video zelf ipv een zoekterm van 2 maanden geleden.
Bekers @Lagonas16 maart 2023 15:43
Superleuk als je neefje/nichtje langs is geweest en losgaat in YouTube op je tv/tablet :) Dan zou deze instelling inderdaad zeer welkom zijn!
WildemanM @Bekers16 maart 2023 16:23
Je maakt dan gewoon een ander account en je switched gewoon je account. Ik zie hier geen probleem..
Rinzwind @WildemanM17 maart 2023 03:54
Die andere account is geen Premium. Maar goed, niets mis met profilering van YT verzieken. Gewoon een gedeelde account voor iedereen. Je kunt overigens geschiedenis ook tijdelijk uitschakelen.

En die shorts op tv kun je wegkrijgen door elke short als niet tonen aan te vinken... dan verdwijnt die hele onzin (voor een tijdje?)
Martijn.C.V @Lagonas16 maart 2023 15:51
Je kunt ook Youtube even in privemodus openen en dan de link van het filmpje dat je wilt zien kopieren naar je normale browser.
xoniq @Lagonas16 maart 2023 15:57
Ik heb dat door op m’n telefoon filmpjes aan te zetten voor de kleinste. Is m’n frontpage vervuild met video’s voor peuters.
Stoney3K @Lagonas16 maart 2023 16:39
Laat YouTube eerst maar eens op de hoofdpagina de optie bieden om hun Shorts te verbergen.
Ghostface9000 @Stoney3K17 maart 2023 06:30
Youtube kids gebruiken
Wilfred86 @Lagonas16 maart 2023 18:41
Ik moet echt moeite doen om mijn homepage vrij van ragebait-video’s te houden. Laatst logde ik in op een nieuw account en meteen kreeg ik aanbevelingen als: “Jordan Peterson destroys feminist!!”. Het wordt echt eens tijd dat de politiek gaat ingrijpen tegen dit soort algoritmes die alleen maar haat en verdeeldheid zaaien in de maatschappij.
osmosis @Lagonas16 maart 2023 22:34
Dit ja. Algoritme van YT is echt belabberd.
Er was een tijd dat YT kijk suggesties deed die relevant waren op mijn gedrag. Ik luisterde een tijd veel band X youtube kwam met suggestie Y omdat Y veelal dezelfde soort luisteraars heeft.

Nu? Herhaald gewoon wat ik al gezien of geluisterd heb. Of dingen die totaal niet relevant zijn bijv een trending videoclip van Justin Bieber...
Sinester @osmosis17 maart 2023 11:47
Nu? Herhaald gewoon wat ik al gezien of geluisterd heb. Of dingen die totaal niet relevant zijn bijv een trending videoclip van Justin Bieber...
Totaal geen last van. Als ik Youtube nu open is me hele frontpage gevuld met reviews over CPU's, GPU's, en Telefoons, plus reacties van bepaalde gebruikers die ik volg en verdere informatie over technology

Het enige wat voor mij niet overeen komt met wat ik zelf kijk zijn de Shorts die er tussen gepropt zijn
Zilverdael80 @Lagonas17 maart 2023 08:12
Paar keer bij die titels op de 3 puntjes achter de titel en dan 'Niet geïnteresseerd'
Dat trekt het weer recht omdat YT slim genoeg is om die categorie dan per keer dat je dat aangeeft minder te laten zien.
TheyCallMeSexy @Lagonas17 maart 2023 16:16
Same, laatst na het kijken van ' The Last Dance' ( I know, best laat) is mijn YT Shorts vol met MJ stories. omdat ik op YouTube naar MJ zocht. Vermakelijk, maar te eenzijdig op een gegeven moment
nullbyte @Lagonas18 maart 2023 06:40
Je kan de filmpjes en kanalen wegfilteren, "Do not recommend this channel". Het algoritme zal zich aanpassen.
Bulls 16 maart 2023 16:53
The power of the dancing lady’s is strong
MrMarcie 16 maart 2023 18:40
Tsja, en dan op naar de volgende loop ...
Bulls @MrMarcie17 maart 2023 12:19
Dit maal klik ik echt alleen op kattenfilmpjes, ik zweer het! Oeh sexy dancing girls :z

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