Amerikaanse staat Montana stemt voor wet die TikTok vanaf 2024 verbiedt

Wetgevers van de Amerikaanse staat Montana hebben een wet goedgekeurd die appwinkels vanaf 2024 verbiedt om TikTok aan te bieden op hun grondgebied. Gebruikers die TikTok wel al hebben geïnstalleerd, lopen geen risico op een straf.

De wetgevers van Montana zijn van oordeel dat de Chinese overheid via TikTok gevoelige informatie over burgers kan verzamelen en op die manier ook aan spionage kan doen. Volgens de lokale politici doet TikTok ook te weinig tegen de verspreiding van zogenaamde ‘gevaarlijke’ content. Hierdoor zouden minderjarigen aangezet worden tot het plegen van gevaarlijke activiteiten.

De wetgevende macht van Montana schrijft in het wetsontwerp ook dat het China als een tegenstander van de Verenigde Staten beschouwt. Het feit dat TikTok informatie verzamelt over inwoners van Montana en deze data zou kunnen delen met de Chinese overheid, zonder voorafgaande toestemming, is volgens de lokale overheid ook in strijd met de privacywet van de Amerikaanse staat.

Vooraleer de wet in werking treedt, moet deze nog aangenomen worden door de gouverneur van de staat, Greg Gianforte. Die heeft eerder al een wet goedgekeurd waardoor TikTok verboden is op overheidsapparaten van ambtenaren en politici in Montana.

De laatste maanden hebben steeds meer overheden TikTok verboden op werktelefoons van ambtenaren. De Europese Commissie, de Vlaamse en Belgische overheid, de Franse, Britse en de federale overheid van de Verenigde Staten deden dit al. In Nederland wil staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen TikTok ‘op korte termijn’ kunnen verbieden op werktelefoons van ambtenaren.