Spotify wil nog steeds abonnement met lossless muziek uitbrengen

Spotify wil nog steeds een hifiversie van zijn dienst uitbrengen. Het Zweedse bedrijf kondigde dat enkele jaren geleden aan, maar een optie om te luisteren met hogere kwaliteit is er momenteel niet. Intern is de functie al wel in gebruik.

Een topman van Spotify zegt in een interview met The Verge dat de hifioptie is gepauzeerd, omdat de industrie is veranderd sinds de aankondiging. Begin vorig jaar zei Spotify dat het onderdeel zou worden van zijn Premium-abonnement, maar sindsdien heeft het bedrijf er niets meer over gezegd.

Sinds de aankondiging van Spotify is bij diverse concurrenten de optie voor lossless muziek opgenomen in de reguliere abonnementen. Spotify wilde vermoedelijk een hogere prijs rekenen voor zijn hifioptie. De streamingdienst testte daar al langer mee; de eerste berichten van gebruikers die uitnodigingen ontvingen voor dergelijke tests, stammen uit 2017. Bij die tests kregen gebruikers een aanbod om tegen een meerprijs muziek in hogere kwaliteit te beluisteren.

De topman van Spotify bevestigt dat de functie er nog steeds aan zit te komen. "We gaan het doen, maar we gaan het doen op een manier die logisch is voor ons en voor onze gebruikers. De industrie is veranderd en wij hebben ons moeten aanpassen." Hoe dat eruit zal zien, is onbekend. Spotify had het kunnen aankondigen op zijn evenement vorige week, maar deed dat toen niet. Toen kwam wel naar buiten dat het een TikTok-achtige feed op het thuisscherm gaat zetten.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-03-2023 09:37 299

15-03-2023 • 09:37

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Oon 15 maart 2023 09:38
Gaat dit dan écht lossless zijn, of zoals bij Deezer heel veel 'niet echt lossless maar wel hoge bitrate'?
SilentDecode @Oon15 maart 2023 09:41
Nog steeds is er maar 1 goeie bron voor 'true-lossless' muziek streamen:
Je eigen oplossing.

Ik download (en koop) regelmatig muziek van Bandcamp in WAV of FLAC formaat, om die vervolgens op m'n Plex server te gooien en vanaf daar te streamen. Maar ik heb ook een USB-Stick in m'n auto met daarop WAV en FLACjes. Het verschil (tussen Spotify via BT en de USB stick) is hoorbaar en goed ook.
FPSUsername @SilentDecode15 maart 2023 09:49
Het verschil (tussen Spotify via BT en de USB stick) is hoorbaar en goed ook.
Ligt ook aan je infotainment system. Ik heb het beste infotainment systeem voor mijn auto en de bang & olufsen sound system, maar bluetooth streamen is gelimiteerd tot de SBC codec. Via mijn telefoon heb ik wel de optie "HD Audio" op bluetooth.
Arjan P @FPSUsername15 maart 2023 10:37
Beetje rare discussie dit. Praten over lossless audio en dan hoe het in een auto klinkt.. Echt ongeveer de beroerdste omgeving om naar muziek te luisteren, door eerst 80 dB aan mid-laag toe te voegen.
Indy81 @Arjan P15 maart 2023 11:49
Dat niet alleen. Als je zo weinig omgevingsgeluid hebt om het verschil tussen lossless en lossy te kunnen horen, dan is dat direct een probleem: Je hoort de omgeving niet, kunt dus niet anticiperen op die omgevingssignalen, en dus hoor je niet op de weg!

Je bent in feite dus doof voor de omgeving. Ja, dove mensen mogen autorijden, MAAR: acute/plotse doofheid is niet toegestaan. Pas als je 3 maanden doof bent, en daar dus gewenning in hebt gekregen, dan zal een arts bepalen voor jou of het verantwoord is om weer de weg op te gaan.
Bron: https://www.doof.nl/algem...enden-wat-zijn-de-regels/
Centauriprime @Indy8115 maart 2023 12:32
Off topic, maar zie de laatste jaren meer en meer mensen met koptelefoons op autorijden. Lijkt mij ook niet helemaal de bedoeling.
Grrrrrene @Centauriprime15 maart 2023 12:44
Ligt aan het type hoofdtelefoon, maar een ANC hoofdtelefoon in de auto lijkt me inderdaad niet handig.
LeonM @Grrrrrene15 maart 2023 14:17
Ik ga er vanuit dat je bedoeld dat je sirenes niet kan horen dan? Ik ben het niet helemaal met je eens.

Ik rij zelf in een auto uit het luxe segment, deze is zeer stil van binnen. Bovendien zit er een audiosysteem in welke elk geluid van buiten kan onderdrukken. Als ik in deze auto rij, dan hoor ik geen andere auto's om mij heen, en ik hoor sirenes ook niet, tot ze dichtbij zijn. Maar, je past je rijstijl hier vrij snel op aan. Net als hoe @Indy81 opmerkt dat een doof persoon uiteindelijk ook aanpast en mag autorijden.

Soms rij ik wel eens met een auto uit het goedkoopste segment (zeg: 10 jaar oude Daihatsu Cuore) deze zijn dusdanig luidruchtig (weg- en windruis, motorgeluid) van binnen dat ik rij met mijn ANC koptelefoon op in deze autos. Ik kan uit ervaring zeggen dat ik in zo'n auto, met ANC koptelefoon op meer hoor van de omgeving dan in mijn eigen auto. Ik kan dus met ANC koptelefoon op een sirene eerder horen dan in een moderne luxe auto.
KouweZakkie @LeonM15 maart 2023 19:40
Maar, je past je rijstijl hier vrij snel op aan.
Ik denk dat het hem hier de kneep ook meteen zit. Een zéér aanzienlijk deel bestuurders van "auto's uit het luxe segment" (beetje vaag, maar goed) --allemaal vast lekker stil van binnen, maar vaak evengoed hun audio lekker hard (soms hoor ik de muziek een paar auto's verder dwars door mijn helm)-- gedraagt zich in mijn ervaring als volslagen idioten (forse overschrijdingen van de maximumsnelheid, onnodig links rijden, onvoldoende afstand houden, geen richting aangeven bij afslaan of veranderen van rijbaan, etc.).
A Lurker @Grrrrrene15 maart 2023 16:19
Een reguliere koptelefoon zonder ANC dempt hoe dan ook passief. Koptelefoons in de auto maken niet alleen dat je gevaren slechter hoort, maar je wordt ook minder alert omdat je in een auduele bubbel terecht komt.

Altijd een slecht idee dus.
SilentDecode @Arjan P15 maart 2023 11:24
Echt ongeveer de beroerdste omgeving om naar muziek te luisteren
En wat is de beste omgeving om van lossless te genieten dan? Vertel ons dat eens.
Ik luister voornamelijk veel muziek in de auto. Als ik daar het verschil al kan horen, dan betekend dat ik dat op andere plekken ook kan.

Maargoed, ik zit gewoon veel in de auto, dus ik zie het probleem niet?!
Grrrrrene @SilentDecode15 maart 2023 12:46
Thuis op de bank of met je hoofdtelefoon op. In de auto, hoe luxe en stil ook, heb je altijd omgevingsgeluid. Je hoort altijd je motor en windruis erdoor, andere auto's, claxons, sirenes... Dat lijkt me de laatste omgeving waar je het verschil tussen (goede) lossy encoding en lossless gaat herkennen.

Sowieso overschatten veel mensen hun eigen gehoor en denken ze dat, omdat ze vroeger wel eens een beroerd mp3'tje hebben gedownload in 128kbps en dat niet om aan te horen vonden, ze per definitie het verschil tussen lossless en lossy kunnen horen. Een hoop daarvan zit tussen je oren en dat blijkt iedere keer weer in (dubbel)blinde tests.

Dat was overigens geen uitdaging tot een discussie, die is hier al zo vaak gevoerd :P

Er is ook geen probleem dat je muziek luistert in de auto of daar veel in zit. Ik luister ook muziek in de auto, maar Spotify in de hoogste kwaliteit is daar meer dan toereikend voor. De zwakste schakel is toch alle herrie om je heen. De verschillen tussen (goede kwaliteit) lossy en lossless vallen weg in de hoge ruisdrempel.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 23 juli 2024 01:19]

SunnieNL @SilentDecode15 maart 2023 13:05
De enige plek om er van te genieten is thuis met een goede installatie.
Het is zo onzin om lossless geluid te hebben en dan te luisteren via wat voor bluetooth verbinding ook.
Dat is hetzelfde als mensen die een platenspeler kopen en platen gaan spelen, want die kwaliteit is veel beter. En de platenspeler dan via bluetooth het geluid laten doorzenden }:O

Grote kans dat het verschil wat je hoort in de auto veroorzaakt wordt door de slechte bluetooth codec.
SilentDecode @SunnieNL15 maart 2023 13:57
Het is zo onzin om lossless geluid te hebben en dan te luisteren via wat voor bluetooth verbinding ook.
Ik heb ook nooit gezegd dat ik lossless audio stream via BT.. Ik heb expliciet meerdere keren vermeld dat ik een USB stick gebruik.
Halfscherp @SunnieNL15 maart 2023 19:24
Lossless is voor iedereen voorbij pakweg de 30 sowieso een wassen neus. Die superhoge frequenties hoor je allang niet meer.

Komt nog eens bovenop dat 320kbps mp3 (of equivalent aac / ogg) in dubbelblind testen gewoon transparant is.

Lossless is nutting voor archiveren, niet voor consumeren.
Terrestrial @Halfscherp15 maart 2023 20:52
Ik ben boven de 40 en ik hoor makkelijk het verschil, sterker nog in sommige gevallen vind ik MP3 zelfs beter klinken dan FLAC. Omdat bepaalde frequentie gebieden beter naar voren gehaald worden en je daardoor een iets lekkerdere sound krijgt terwijl FLAC weer meer details bevat welke afhankelijk van de muziek ook belangrijk kunnen zijn.

En NEE ik heb GEEN dure hifi spullen met kabels gesmeed door elfen bij maanlicht in huis. Gewoon een simpel logitech setje is al genoeg om het verschil te kunnen horen. Kortom jou verhaal kan naar het rijk der fabelen.

Op de vraag, is MP3 met een fatsoenlijk bitrate voor 95% van luisteraars goed genoeg kan je overduidelijk JA antwoorden. Maar ik download mijn muziek tegenwoordig bij voorkeur wel in FLAC waarom niet, ruimte zat. En je kunt het altijd omzetten naar MP3

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 23 juli 2024 01:19]

Halfscherp @Terrestrial16 maart 2023 10:34
Nope, je hoort dat verschil echt niet, puur placebo. Maar geloof wat je wil :+
Terrestrial @Halfscherp16 maart 2023 12:24
Nee jij hoort het verschil niet, maar ik hoor het meestal wel. Ligt ook een beetje aan wat voor muziek het is.

Toen ik overstapte van MP3 naar FLAC moest ik er hard aan wennen hoor. En DAB+ zullen het maar niet over hebben.
Halfscherp @Terrestrial16 maart 2023 18:38
Nee, zelfs mensen met buitennatuurlijk goed gehoor op apparatuur van €50 000 horen niet tot ~1% verschil tussen hoge bitrate MP3 en FLAC. En dat is dan in een muisstille ruimte, en waar ze zich op zo’n bizarre manier moeten concentreren dat eigenlijk al het luisterplezier verloren gaat.

En medisch gezien kunnen praktisch alle mensen na hun tienerjaren >17.5KHz niet meer horen.

Don’t drink the audiophile kool-aid.
Terrestrial @Halfscherp16 maart 2023 21:12
Jongen je zit zulke onzin te verzinnen hier, ga iets nuttigs doen met je leven ofzo.
Halfscherp @Terrestrial17 maart 2023 00:00
Of je kan even een paar van deze dingen googelen om jezelf nog iets te leren. Ik heb in ieder geval m’n best gedaan. :Y)
A Lurker @Terrestrial16 maart 2023 10:10
...sterker nog in sommige gevallen vind ik MP3 zelfs beter klinken dan FLAC. Omdat bepaalde frequentie gebieden beter naar voren gehaald worden en je daardoor een iets lekkerdere sound krijgt...

Ik raad u een fatsoenlijke MP3-encoder aan die geen EQ-toestanden toepast :+
Of beter nog, pak OGG ofzo. Dat is bij dezelfde bitrate superieur aan MP3.
Terrestrial @A Lurker16 maart 2023 11:24
Door het weglaten van bepaalde informatie wordt er min of meer al geEQualized en dat is onderdeel van de codec.

Waarom zou je zoiets exotisch als OGG gebruiken ? Ik download mijn muziek en doe maar zelden zelf iets omzetten.
MerijnB @Terrestrial16 maart 2023 11:29
Er wordt wel informatie weggelaten, maar dat is zo veranderlijk elk moment over het spectrum gezien dat je dat niet kunt vergelijken met eq. Het enige wat je met eq zou kunnen vergelijken is een codec die op een lage bitrate alles boven de 18k ofzo weghaalt.
A Lurker @Terrestrial16 maart 2023 12:33
Waarom zou je zoiets exotisch als OGG gebruiken ? Ik download mijn muziek en doe maar zelden zelf iets omzetten.
Omdat je blijkbaar artefacten ervaart bij MP3 is OGG een alternatief. Niet om vanuit MP3 om te zetten natuurlijk maar je zou FLAC kunnen downloaden en het naar OGG kunnen converteren. Meer zit er niet achter; ik luister zelf enkel nog Spotify en heb al jaren niet meer ge-encode met FLAC/MP3/OGG. Overigens is OGG wellicht minder exotisch dan je denkt, Spotify Premium gebruikt 'em:
https://www.soundguys.com/apple-music-vs-spotify-36833/

Overigens heeft deze discussie verder geen zin; als je echt denkt dat een audiocodec hoorbare artefacten introduceert heeft iemand ofwel de verkeerde codec gebruikt, ofwel de verkeerde settings. Maar goed, er is al zoveel slangenolie in de audiowereld, dit accepteer ik ook wel hoor :+

Edit:
Ah ik zie nu een andere reactie van je dat vind ik misschien wel interessant wat je daar zegt:
Toen ik overstapte van MP3 naar FLAC moest ik er hard aan wennen hoor. En DAB+ zullen het maar niet over hebben.

Laat me raden, MP3tjes gedownload van het internet vergelijken met FLAC die je gedownload hebt of desnoods zelf gecodeerd van CD? Dat is natuurlijk niet eerlijk; vergelijk maar eens een FLAC met een MP3 die je zelf getranscode hebt van die FLAC of direct van CD op 320kbit mp3 kwaliteit. Anders is het appels met peren vergelijken, want je weet nooit welke oorsprong die gedownloade MP3 heeft :+ Er kan van alles 'aan de hand' zijn. Zelfs zoiets simpels als een miniem verschil in volume zorgt al voor een totaal andere beleving.

Los van dubbelblinde testen die nooit lukken bij zilveren kabels, CD-spelers van 10000 euro tov pak 'em beet 500, elektriciteitzuiveringsadapters, is volume nou juist iets waarbij WEL vaak zat een (dubbel)blinde test geslaagd is; mensen kunnen dat zeer zeker wel goed herkennen en benoemen de sample met hoger volume vrijwel altijd als de sample met de betere geluidskwaliteit.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 23 juli 2024 01:19]

Calcifer123 @Tommetjuh198915 maart 2023 22:26
Wat een onzin. Muziek is een kwestie van smaak. Je kunt een mp3 prima beter vinden. Net zoals een overvloed aan bass of loudness.

Het is ook verklaarbaar. Het is makkelijker om naar te luisteren. Alles is een beetje platgeslagen. Alsof je naar de McD gaat ipv een sterrenrestaurant.

[Reactie gewijzigd door Calcifer123 op 23 juli 2024 01:19]

Tommetjuh1989 @Calcifer12316 maart 2023 00:16
Ok, ik ga er bij deze maar niet verder op in. Als mensen compressie een zegen vinden omdat het zogenaamd makkelijker naar te luisteren is, dan valt er voor mij verder niet over te twisten. Dit zijn dezelfde mensen die denken dat ze over 16500 mHz horen op een oor test op YouTube of dat ze verschil in een master track en spotify horen; terwijl ze gebruik maken van AirPods. Fijne dag.

[Reactie gewijzigd door Tommetjuh1989 op 23 juli 2024 01:19]

MerijnB @Tommetjuh198916 maart 2023 07:53
Waar wordt gezegd dat het een zegen is? Beleving van geluid blijft enorm subjectief en waargenomen verschillen zijn dat vaak ook, dat kwartje kan natuurlijk prima twee kanten opvallen.

En 16500 míllihertz? Bedoel je MHz en vergis je je een factor miljoen of zijn er echt mensen die denken dat ze MHz-en kunnen horen? Ben wel benieuwd, heb je linkje?
A Lurker @MerijnB16 maart 2023 12:40
16500Hz. Dat is daar bedoeld. Je hoeft niet op de man te spelen, een simpele correctie is voldoende :)
MerijnB @A Lurker16 maart 2023 12:43
Ik vind eigenlijk dat Tommetje op de man speelt, ik niet zozeer?

Het was in ieder geval niet op de man bedoelt.
A Lurker @MerijnB16 maart 2023 12:46
Misschien wel, het is toch altijd weer lastig audio :+

Ik ben zelf ook niet zo subtiel meer door alle warrige discussie (hier maar ook in het verleden). Hopelijk kunnen we er allemaal wat van leren, ik vind de gedachtengang van iedereen hier wel interessant (ook al ben ik zelf in mijn standpunt vrij rechtlijnig).
MerijnB @A Lurker16 maart 2023 13:16
Als het leerzaam is het leuk. Om nog even op het berichtje van Tommetje terug te komen, weet jij wat er bijzonder is aan frequenties boven de 16.5k horen? Afhankelijk van je leeftijd is dat niet zo vreemd.
A Lurker @MerijnB16 maart 2023 13:59
Ik denk dat ook hier weer een hoop hiaten en aannames bij een deel van de audioliefhebbers de frustratie gevoed hebben in alle discussies. Dat is in ieder geval mijn observatie; er wordt vaak erg snel geconcludeerd dat iets meerwaarde heeft zonder de juiste test uit te voeren.

Er zijn zat mensen die zweren dat als een speaker boven de 20kHz (of zelfs 30kHz) kan weergeven dat dat een meerwaarde is, er zijn ook zat mensen die door ouderdom niet eens meer boven die 16500Hz horen (pak 'em beet) maar wel denken dat ze dat nog kunnen horen. Er is ook heel weinig te beleven qua muziek overigens in die contreien. Speel maar eens met je EQ en zet de band(en) van 12+, 14+ of 16+kHz (maar net welke hij beschikbaar heeft) op negatief zoveel mogelijk decibel.

Er zal in 99% van de gevallen vrij weinig gebeuren... :+

Pin me niet precies vast op de getallen, en ik stel ook absoluut NIET dat iedereen naïef/dom en slechthorend is, maar ook in dit aspect is er vaak meer ruis (haha) op de lijn dan duidelijke feiten en goede objectieve onderbouwingen.
MerijnB @A Lurker16 maart 2023 14:03
Ik ben het met je eens dat er niet veel interessants zit boven de zeg 18k (crashes, boventonen van snaarinstrumenten, dat soort dingen), en dat de meeste mensen vanaf zeg 30 ws daar niets meer van horen, maar dat is niet zozeer wat ik in Tommetje zijn bericht lees, vandaar de verwondering 😊
A Lurker @MerijnB16 maart 2023 14:11
Ik denk dat het vooral de combinatie hoog van de toren blazende audioliefhebbers zijn die claims doen over het horen van 16, 17, 18kHz waar dan toch relativerende opmerkingen over komen. Vaak is het ook een soort wedstrijdje verplassen heb ik het idee wie het meeste hoort.

Laatste keer dat ik thuis een test deed had kwam ik op zo'n 15.5kHz uit, so be it. Ik vind mijzelf daardoor niet minder onderlegd/capabel in de audiohoek :)

Wedervraag: zijn die boventonen van snaarinstrumenten nog hoorbaar/belangrijk als ze op 18kHz zitten? Dat is dan weer missende kennis bij mij.
MerijnB @A Lurker16 maart 2023 14:26
Wedervraag: zijn die boventonen van snaarinstrumenten nog hoorbaar/belangrijk als ze op 18kHz zitten? Dat is dan weer missende kennis bij mij.
Twijfelachtig (denk ik), als je de hoogste (ongeveer) noot op een elektrische gitaar neemt (24e fret op hoge E) heb je het over een E7, dat is 2637Hz. Als je daar de 7e harmonische van neemt zit je rond de 18k, die is, als je veel distortion gebruikt vast wel 'hoorbaar', of het echt wat toevoegt... ik denk niet echt.

Of de 4e boventoon van de hoogste toets op een piano, het allemaal marge geneuzel.
nexus84 @SunnieNL16 maart 2023 00:33
Ik sluit me hier bij aan. Ooit gewerkt met conference media experts en de source is eigenlijk hetgeen je geluid echt maakt of kraakt. De installatie die je hebt zal dit corrigeren maar niet evenaren. Als je 320 kbps in de auto van je dromen speelt en denkt dat je goed geluid hebt vanwegen je setup, is dat een illusie (correctie). Ik ben wel van mening dat lossless beter is maar gelijk aangegeven blijft de source belangrijk. CD blijft wav formaat en is de maximuum aan kwaliteit die je via cd kon bekomen. Echt lossless kan dus beter en bestaat eigenlijk al redelijk lang in de DJ wereld.
MerijnB @nexus8416 maart 2023 07:47
CD blijft wav formaat en is de maximuum aan kwaliteit die je via cd kon bekomen. Echt lossless kan dus beter en bestaat eigenlijk al redelijk lang in de DJ wereld.
Je impliceert hier dat CD niet lossless is? Wat wil je beter en waarom?
Indy81 @SilentDecode15 maart 2023 11:54
Thuis, met dik geïsoleerde muren.
Of: In de trein met noise cancelling headphones.
Niet op de weg waar het omgevingsgeluid (of gebrek daar van) invloed heeft op je rijvaardigheid.
Ed Vertijsment @Indy8115 maart 2023 13:47
Is het niet zo dat (active) noise canceling werkt door een omgedraaide fase van het signaal van de omgeving toe toe voegen aan de audio en daarmee mogelijk door phase cancelation lossy audio oplevert?*

*vraag geen statement.
MerijnB @Ed Vertijsment15 maart 2023 14:02
Tja, lossy is niet echt van toepassing hier. Lossy of lossless gaat over de gebruikte codec. Is de codec in staat te garanderen dat de output gelijks is aan de gebruikte input? Dan is het lossless.

Dat je daarna het afspeelt over luidsprekers die niet perfect kunnen weergeven in een ruimte met akoestische problemen heeft niets meer met lossy of lossless te maken.

ANC valt in dezelfde categorie, je hebt gelijkt dat het werkt met omgevingsgeluid in tegenfase bij het gewenste signaal te mixen, en ja, dat gaat niet perfect en zal dus het gewenste signaal aantasten, maar wel minder dan dat het aangetast zou worden door het omgevingsgeluid.

Het heeft dus invloed, maar daarmee heeft het niets te maken met lossy of lossless.
A Lurker @SilentDecode15 maart 2023 16:27
Ik luister voornamelijk veel muziek in de auto. Als ik daar het verschil al kan horen, dan betekend dat ik dat op andere plekken ook kan.

Ik betwijfel ten zeerste of je (in de auto notabene) zou slagen voor een dubbelblinde test tussen goede bitrate lossy muziek (die elk muziekplatform wel aanbiedt) en lossless. Om maar te zwijgen over dat het gros van de mensen in een perfecte situatie niet eens onderscheid kan maken tussen laten we zeggen 320kbit OGG en losless. Let wel; uitgangspositie is dat ze beide van dezelfde "master-opname" komen. Een slecht geript mp3'tje telt niet, een FLAC die van een slecht gemasterde CD (bv eentje die clipped vanwege de Loudness War) kan net zo goed compleet ruk zijn.

Keer op keer komen er zeer sterke beweringen over het horen van audio(verschillen) en keer op keer blijkt dat mensen ofwel niet snappen dat zonder dubbelblinde test de resultaten per definitie relatief zijn (of compleet waardeloos) of dat het blijkt dat men niet significant beter raad dan het statistisch gemiddelde. Of dat ze appels (een klote-mp3 die wellicht wel 10x getranscode is want ja van 128kbit naar 192kbit is toch verbetering in geluid!? (true story; heb het vaak zat voorbij zien komen)) vergelijken met peren (goed gemasterde CD). Een klok die stil staat geeft 2 maal per dag de goede tijd aan zeg maar :+

Bron: vele artikelen over wetenschappelijke benadering van audio. Het internet staat er vol mee.

Overigens is het tegenwoordig ook omstreden of het mogelijk of zelfs belangrijk is om te slagen voor een dubbelblinde test bij kleine verschillen op het gebied audio omdat wij mensen simpelweg niet goed genoeg zijn om de samples goed te kunnen vergelijken als er pauzes tussen zitten. Maar dat is m.i. wel erg kort door de bocht; dan moet je de pauzes gewoon weghalen en enkel wat heel korte samples van hihats laten horen ofzo. Bovendien is dan de hele discussie bij voorbaat al nutteloos, dus de wetenschapper in mij 'weigert' te ver die kant op te bewegen. Bovendien, als dat zo is; wat is dan de grond waarop je/men wel lossless wil? Of waarom sommige audiofielen 10000 euro uitgeven voor een CD speler om maar een andere dwarsstraat te noemen. Dan is het antwoord dat het allemaal prima is (iedereen moet geloven wat hij gelooft), maar dat het nog steeds niet op basis van ratio of objectiviteit is. Ergo "ik wil betere kwaliteit geluid omdat ik voel dat dat beter is".

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 23 juli 2024 01:19]

Tadango @Arjan P15 maart 2023 10:54
Ligt aan de auto natuurlijk ;) Zit je onder de 50k klasses (benzine dan, eletro is alleen duurder, niet beter) dan is muziek niet echt belangrijk meer bij 100km/h maar in het luxe segment is geluids isolatie een heel ander verhaal. Dikkere voorruit, dikker / geisoleerd motor schot edg, betere ophanging / banden en ga zo maar door. Opeens komt muziek daar wel tot zijn recht.
Mathijs Drent @Tadango15 maart 2023 11:05
Hoeveel procent van Nederland heeft ook daadwerkelijk zo'n auto die je beschrijft? Ik denk dat het een niche markt is en blijft. Zeker omdat ook mensen thuis waarschijnlijk niet een dergelijke audio setup hebben waarbij je het verschil merkbaar kan horen. Dit kost ook een boel geld, en is niet voor iedereen weggelegd.
Tadango @Mathijs Drent15 maart 2023 11:09
Hoeveel mensen hebben belang bij lossless? Als deze mensen veel rijden heeft de audio installatie in de auto ook meer aandacht dan gemiddeld. Grote kans dat die groep een stuk groter is dan je denkt. En mensen investeren zonder moeite in geluid, kijk maar naar de prijzen van high end aparatuur. Dat is voor de auto niet anders. Waarom zijn er anders bedrijven welke juist dit als dienst aanbieden? Er is een markt en lossless is net zo'n niche als high end audio voor de auto.
BelovedAunt @Tadango15 maart 2023 11:54
Waar baseer je dit op, ben benieuwd naar je bronnen (please share) :) Overigens is het een enorm verschil tussen wat lekker/leuk klinkt en wat goed klinkt qua muziek in een auto (of stereo-installatie). Imho klinkt het in een auto met goede installatie lekker/leuk en niet goed, je verliest ongelooflijk veel in zo'n cabine, niet te vergeten de positie van de speakers (vooral tweeters) is verre van ideaal.

On-topic
Na het luisteren van exact dezelfde albums en singles via FLAC, LP, CD, Deezer, Tidal, Spotify en Apple Music kan ik concluderen dat met een normale koptelefoon of low-end/mid-range Hifi apparatuur zo goed als alles hetzelfde klinkt. Pas wanneer we met high-end apparatuur aan de slag gingen konden we in de hoogste en laagste frequenties onderscheid maken op gehoor.

[Reactie gewijzigd door BelovedAunt op 23 juli 2024 01:19]

MerijnB @Tadango15 maart 2023 13:38
Lossless is veel meer een gevoelsding dan dat het daadwerkelijk veel verschil maakt (voor afluistering). Dat is prima maar het is jammer (dat vind ik tenminste) dat het de technische discussie zo vervuilt.
Dus wie heeft belang? Iedereen die lekker naar muziek wil luisteren en willen opgaan in hun subjetieve ervaring, en dat is dikke prima :)
Mathijs Drent @Tadango15 maart 2023 11:11
Tuurlijk! Ik zeg ook niet dat er niemand is die dit heeft of wil. Ik persoonlijk ken alleen verder niemand in mijn persoonlijke omgeving die iets dergelijks zoekt of wil, maar dat kan aan mijn bubbel liggen (toch best tech oriented).
wreedheid @Tadango15 maart 2023 11:06
Totale onzin. Je houding in de auto alleen al is niet gecentreerd, er is obstructie en simpelweg is een auto niet gemaakt om hi-res muziek in te luisteren, of beter gezegd: tot z'n recht te laten komen.
Dit nog los van het feit dat er altijd ruis zal zijn door contact geluiden of bewegende delen.

Spotify lossless is leuk, maar zal ook vallen of staan bij de manier waarop Spotify het integreert, gaan we de route op van TIDAL met MQA, noemen we flac 16/44 hi-res, of gaan we ècht hi-res opties bieden met goede ondersteuning voor externe dacs / exclusieve modus / bit perfect etc.

Gezien het 'commerciële' karakter van Spotify (wat niet iets slechts is), vermoed ik dat ze vooral de massa zullen blijven serveren en niet voor de 'optimale' hi-fi oplossing gaan kiezen, zeker omdat ze ook al redelijk laat toetreden tot de markt voor hi-res streaming en het meer en meer op een 'moetje' begint te lijken.

edit: interpunctie

[Reactie gewijzigd door wreedheid op 23 juli 2024 01:19]

rcor
@wreedheid15 maart 2023 11:56
Ik had vroeger een collega op mijn werk met een Porsche Cayenne waarin hij elke optie had aangevinkt die een betere geluidskwaliteit kon opleveren (onder andere beter dempende autoruiten)... Inclusief de peperdure optie "Burmester audio installtie". Dat ding zat vol speakers van dat merk, een fatsoenlijke head-unit en in de ronde bak van het reserve wiel een hele mooie subwoofer van Burmester en geloof me: dat klonk als een klok, beter dan mijn thuis hifi installatie... Dus niet zo snel oordelen...

Ik zou hier toch echt graag een high-res spotify abonnement zien... ;)

[Reactie gewijzigd door rcor op 23 juli 2024 01:19]

Grrrrrene @rcor15 maart 2023 12:51
Je mist compleet het punt dat @wreedheid probeert te maken. Je kunt er nog zoveel speakers, versterkers en een goede head unit tegenaan gooien: de akoestiek blijft ronduit beroerd met al die harde materialen om je heen. Zoals gezegd: je zit geforceerd niet gecentreerd (op een exoot als de McLaren F1 na :P) en hoe goed geisoleerd ook, er komt altijd geluid door. Richels in het wegdek, etc. Als je de statistieken erop naslaat, maakt ook zo'n Cayenne 60-70dB geluid in het interieur als je 100km/u rijdt (heb het niet opgezocht, maar het gaat om het principe).
supersnathan94
@Grrrrrene15 maart 2023 16:44
de akoestiek blijft ronduit beroerd met al die harde materialen om je heen.
Tsja. Hoe is dat anders dan een gemiddelde woonkamer?
Grrrrrene @supersnathan9416 maart 2023 08:03
Omdat een auto bestaat uit glas en staal qua harde oppervlakken en beide materialen niet dempen en geen enorme massa met zich meebrengen, zoals een stenen muur. Thuis heb je stenen muren en dubbel of zelfs triple glas, wat voor een heel andere akoestiek zorgt. De basis is nog steeds slecht (een leeg huis echoot, maar dat verdwijnt vanzelf als je het gaat inrichten), maar je bent zelf vrij om de ruimte in te delen en midden tussen de speakers te gaan zitten. In een auto zijn de speakerposities bepaald en zit je altijd links (of rechts) van het midden.

@EzMe: Natuurlijk komen er thuis in de woonkamer ook geluiden door, maar tegen een bakstenen muur met spouwmuurisolatie en dubbel of triple glas, kan een auto echt niet op. Geen enkele auto, al koop je een Rolls Royce, zal zo goed geluid buiten houden als een huis. Het meeste lawaai (continue lawaai dan), komt in huis vaak uit het huis zelf. Een vaatwasser die draait, een stofzuiger die aan is, een afzuigkap die draait, een kraan die in de gootsteen stroomt... En dat heb je grotendeels zelf in de hand. Sterker nog: je kunt er veel meer aan doen dan bij een auto. Je kunt in een auto niet je dunne glas door dubbel glas vervangen, iets wat met een huis wel kan (ik ga volgende maand met mijn jaren '80 huis naar triple glas en kijk nu al uit naar de stilte die dat met zich meebrengt, nog even los van de betere thermische isolatie).

Maar ik zeg nergens dat je niet naar goede muziek kunt luisteren in een auto. Mijn volgende auto zou zomaar een Lexus kunnen worden en hun Mark Levinson Soundsystem wordt gezien als een van de beste "af fabriek" audiosystemen die je kunt krijgen in een auto. Dat is het mij wel waard, maar dan niet omdat ik verwacht het verschil tussen lossy en lossless te horen (want daar begon deze discussie over), maar omdat het gewoon beter klinkt qua klankkleur, balans, etcetera.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 23 juli 2024 01:19]

rko4u @Grrrrrene15 maart 2023 13:08
Volgens mij is het punt voornamelijk dat wanneer je in de auto nooit het verschil kan horen tussen lossless en het normale spotify kanaal.
Grrrrrene @rko4u15 maart 2023 15:32
Dat is toch precies wat ik zeg? @rcor geeft aan dat er echt wel goede speakers en versterkers in een auto kunnen, getuige de Cayenne van een collega, maar dat maakt nog niet dat je de subtiele verschillen kunt horen tussen lossy en lossless audio, aangezien de akoestiek en het ruisniveau (omgevingsgeluid) zo beroerd zijn.

Ik zou nooit durven beweren dat goede hifi in een auto weggegooid geld is, in tegendeel :)
Inkjet @rko4u15 maart 2023 21:15
Lijkt me ook. Volgens de Spotify support pagina is very high quality met Premium ongeveer 320 kbps AAC.
EzMe @Grrrrrene15 maart 2023 15:52
Thuis in de woonkamer komen er ook geluiden door, ik denk dat niet veel mensen muziek luisteren in een geisoleerde studio waarbij ik mijn auto juist van extra dempingsmaterialen heb voorzien.
Wat betreft gecentreerd zitten in een auto, dat lost een DSP gewoon voor je op.

Ik ben van mening dat een auto, ondanks de vele extreme harde én zachte oppervlakten met een beetje tuning prima leent voor het beluisteren van goede kwaliteit muziek.
Ikzelf luister gebruik alweer een aantal jaren een goede Alpine headunit icm een tweetal Mosconi versterkers en Focal 165 K2 speakers.

Thuis draai ik met een Marantz PM11 versterker icm Tannoy speakers.
Hkuit @wreedheid15 maart 2023 14:33
"edit: interpunctie", zie ik onderaan.
mag ik dan ook voorstellen om een "edit: Totale onzin weggehaald"?
Ik ben van bescheiden mening dat zo'n uitspraak niet thuishoort op een goed forum. Jij bent het er niet mee eens, da's duidelijk, maar er zijn verschillende manieren en woorden om dat mee uit te drukken.
koelpasta @Hkuit16 maart 2023 12:35
Ik ben van bescheiden mening dat zo'n uitspraak niet thuishoort op een goed forum.
Jamaar beste Hkuit, het is ook echt onzin. Een auto is acoustisch een vrij slecht gebeuren. Je hebt reflecties, je hebt staande golven, je hebt proximity effect, je hebt problemen met afstraling, je hebt faseproblemen, je hebt occlusieproblemen, je hebt veel omgevingsgeluid, etc, etc.
Het gevolg is dat geluid in de auto een stapel van compromissen is.
Hkuit @koelpasta17 maart 2023 10:52
jullie hebben gelijk; dat was ook het eerste wat ik dacht toen ik iets las over 'lossless audio in de auto'. Mijn reactie ging natuurlijk over de verruwing, maar in deze situatie valt dat inderdaad nog wel mee. Ik krijg van reacties die beginnen met 'bullshit!' ook altijd het gevoel van 'in welke tokkie-club ben ik dan nu weer terecht gekomen?!'
@wreedheid wat betreft jouw edit; had je mijn leeftijd opgezocht of zo ;) ?
koelpasta @Hkuit17 maart 2023 11:24
'in welke tokkie-club ben ik dan nu weer terecht gekomen?!'
Ik begrijp het. Echter, er zijn zoveel sprookjes rondom audio en digitale signalen dat ik er simpel van word. Echt hele verhalen gebouwd op fantasie. En dan wordt die fantasie aangedragen alsof het net zo waardevol is als de eigenlijke technische uitleg want het is toch allemaal een mening.. |:(
wreedheid @Hkuit17 maart 2023 14:29
Haha nee hoor, ik wilde gewoon (oprecht) netjes zijn en ben zelf ook wat ouder ;-)
wreedheid @Hkuit15 maart 2023 15:15
Dat mag u / je voorstellen, maar ik laat het alsnog zo staan.
Het woord hi-fidelity audio in combinatie met een auto gebruiken, is namelijk mijns inziens: totale onzin.

Het woord totale onzin, geeft daarnaast aan dat ik het 'absoluut niet met de mening van de persoon boven mij eens ben', maar ik vermoed dat ook die uitdrukking voor u / jou te heftig is. Ook dat mag natuurlijk.

Laten we het daarnaast liever on-topic houden, het is immers een goed forum, in plaats van een off-topic discussie te openen over een woord wat tot nu toe alleen u / jou, tegen het zere been stoot.

edit: jou -> u / jou

[Reactie gewijzigd door wreedheid op 23 juli 2024 01:19]

supersnathan94
@wreedheid15 maart 2023 12:57
Totale onzin. Je houding in de auto alleen al is niet gecentreerd, er is obstructie en simpelweg is een auto niet gemaakt om hi-res muziek in te luisteren, of beter gezegd: tot z'n recht te laten komen.
Dit nog los van het feit dat er altijd ruis zal zijn door contact geluiden of bewegende delen.
Dat ligt er geheel aan wat voor muziek je luistert en op welk volume.

Ik kan heel erg genieten van Toto’s I will remember in de auto. Meer dan thuis op de bank (met fatsoenlijke setup) of met headset.

Ik snap dat het in een fiat 500 een ander verhaal kan zijn, maar er zijn een aantal auto fabrikanten die serieus veel geld investeren in een goede audio set. Tesla is er daar 1 van. Audi heeft een paar mooie opties en BMW ook.

Ik heb nu Apple music rechtstreeks vanuit de head unit dus geen gezeik met BT codecs. Flac ondersteuning via USB met externe SSD werkt ook als een trein
Trunksmd @Tadango15 maart 2023 11:11
Zelfs het merk auto gaat niet genoeg zijn. Boven de 100-120 komen er zoveel geluiden van buitenaf dat je onmogelijk kunt genieten van goede audio kwaliteit. Je audio en installatie kunnen dan van topkwaliteit zijn: het maakt niet meer uit. Maar het is leuk om de optie te hebben en de klant betaalt er toch voor.

[Reactie gewijzigd door Trunksmd op 23 juli 2024 01:19]

schalk84 @Trunksmd15 maart 2023 12:36
genoeg auto's waarin je zelfs boven de 150km/pu fluisterend een gesprek kan houden hoor. Ik zou zelfs stellen dat dit juist een van de belangrijkste onderscheidende kwaliteiten is van auto's uit het hogere segment.
Trunksmd @schalk8415 maart 2023 14:22
¨Dan nog zit je in een beroerde akoestiek (veel dempende materialen en hoop obstructies) met op zijn best matige speakers (marketing technisch klinkt het allemaal leuk, die high-end merken, maar een deur of dashboard is gewoon een beroerde klakkast, en vaak mis je allerlei frequentie ranges).¨
Het feite dat je fluisterend een gesprek kunt houden heeft niets met audiokwaliteit te maken, zoals hieronder reeds aangegeven.
Verwijderd @Tadango15 maart 2023 11:32
Dan nog zit je in een beroerde akoestiek (veel dempende materialen en hoop obstructies) met op zijn best matige speakers (marketing technisch klinkt het allemaal leuk, die high-end merken, maar een deur of dashboard is gewoon een beroerde klakkast, en vaak mis je allerlei frequentie ranges).
supersnathan94
@Verwijderd15 maart 2023 13:21
Maar ff. 99% van de gebruikers van spotify zitten in dezelfde spagaat. Akoestiek van een woonkamer is over het algemeen ook gewoon ruk en totaal niet geschikt voor echte luistersessies.

Acoustic treatment is vaak erg duur en vrij invasief op de leefomgeving.

Daarnaast zijn er best wat autofabrikanten die een dik in orde systeem leveren met een goede frequency response op het systeem. Ook off axis. Met een klein beetje EQ finetuning kun je daar dan een heel aangenaam geluid mee krijgen.
trucker0werner @Tadango15 maart 2023 11:09
Luxe segment heeft vaker noise csnceling techniek inzitten
Voorsl juist betere versterkers en equalizer. Met betere speaker montage en locatie.
Rest is gelijk aan betaalbaar auto.
FPSUsername @Arjan P15 maart 2023 12:16
Ik zeg ook niet of ik het zelf mis of niet. Ik hoor zelf niet eens het verschil tussen mp3 128kbps van deezer en een originele FLAC (uiteraard ook gecheckt met SPEK). Ik heb de Sennheiser HD600.
batjes @Arjan P15 maart 2023 12:25
Kan wel een beroerde omgeving zijn, het is wel een omgeving waar velen uren per (werk)dag verblijven.

Zelfs mijn cheapass 2018 model Aygo heeft al een beter geluid dan de gemiddelde 2.1 craptastic Logitech setjes of soundbars die je bij veel mensen thuis vind. Dat vind ik zelf een belangrijk pluspunt van dat kleine gebakje. Extra kwaliteit is voor genoeg mensen wel meegenomen, Spotify is naar mijn gevoel gewoon 'FM radio kwaliteit' en hogere bitrates danwel lossless eerder DAB+. Dat verschil merk je in een auto met beetje degelijk audiosysteem echt wel.
supersnathan94
@batjes15 maart 2023 14:40
DAB+ is 120kbps AAC. Nou niet echt het toonbeeld van HQ audio, maar het werkt voor 99% van de mensen voldoende.
Inkjet @supersnathan9415 maart 2023 21:30
Vaak maar 80 kbps (Sky, 538, R10, Veronica, Sublime, Q) en daar gaan de bits voor de error correctie (RS coding) en de songtitels et cetera nog vanaf... Bij radio 2/3FM is er 96 kbps voor het programma en de rest is voor de bijbehorende logo's en dergelijke op een apart subkanaal.

Edit typo

[Reactie gewijzigd door Inkjet op 23 juli 2024 01:19]

Arjan P @batjes15 maart 2023 18:42
De beroerde omgeving bedoel ik natuurlijk in combinatie met het kunnen beoordelen van de kwaliteit (en nog specifieker of lossless zin heeft).

Begrijp me goed, ik kan enorm genieten van muziek in de auto en ik kan het iedereen aanraden - behalve als je echt goede audiokwalitieit wil ervaren, met alle details hoorbaar. En dat laatste is voor mij niet van belang als ik in de auto luister. Als ik van alle details en een uitgebalanceerde mix wil genieten neem ik heerlijk plaats in mijn studio..
batjes @Arjan P16 maart 2023 10:10
Thuis heb ik ook een audiofiel setje staan waar geen auto aan kan tippen. Maar ruim 90% van de muziek die ik beluister, beluister ik in de auto.
djwice @Arjan P15 maart 2023 14:26
In mijn auto klinkt muziek eigenlijk heel goed, de speakers zijn zeer goed geplaatst, er is rekening gehouden met het verschil in reflectie op ramen en zachtere oppervlakken, etc.

Een goede opname van klassieke muziek klinkt bijna beter dan een goede plek in het Concertgebouw.
En house muziek veroorzaak geen extra resonanties in de carrosserie of dashboard etc.

Dus de auto is eigenlijk mijn beste luisterplek. En nee hij is niet gloed nieuw, en nee ook geen Frans, Duits, Italiaans, of Engels talige.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 01:19]

Verwijderd @FPSUsername15 maart 2023 10:03
[...]

Ik heb het beste infotainment systeem voor mijn auto en de bang & olufsen sound system[...]
Discutabel altijd, zit ook tussen de oren (letterlijk) ;)
FPSUsername @Verwijderd15 maart 2023 12:14
Discutabel
Ik houd het bij wat de fabrikant beschikbaar heeft gesteld voor het platform.
SilentDecode @FPSUsername15 maart 2023 09:52
Ik heb het beste infotainment systeem voor mijn auto
Ja, ik dus ook. Ik heb een Mazda met het Bose pakket. Ik hoor duidelijk verschil tussen lossless en BT Spotify playback. Zover ik weet ondersteund dat Bose pakket ook dat HD Audio, maar dat maakt de audio niet magisch betere kwaliteit.

De playback vanaf USB-Stick is meer zuiver, gaat harder en dieper (de bassen). Kraakhelder in vergelijking met Spotify streaming via BT. Als ik Spotify stream via Android Audo Wireless, is het al een stuk beter, maar komt alsnog niet in de buurt van de luisterervaring van de USB stick.

En trouwens, USB sticks van 256GB kosten echt €30 tegenwoordig. Het spul hoeft niet snel te zijn voor wat lossless audio te streamen. Niet SSD snel tenminste.
CH4OS
@SilentDecode15 maart 2023 10:02
Natuurlijk kan er een (technische) beperking zijn in bijvoorbeeld de (Bluetooth) connectiviteit (zoals de SBC codec die @FPSUsername noemt), waardoor je beperkt bent en daarom verschil merkt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 01:19]

Marcel Br @SilentDecode15 maart 2023 10:23
Dat zal meer in bewerkingen van het geluid (oa dynamiekcompressie, gelijktrekken van de geluidsterkte etc) door Spotify zitten dan in de compressie,
Amdwarrior @SilentDecode15 maart 2023 10:06
Boss is niet bepaald high end audio merk meer teveel geld vragen voor Aliexpress kwaliteit.

En je zegt het zelf al Spotify via Bluetooth vs usb stick met weer een andere bron (die kwa kwaliteit misschien wel het zelfde is maar mastering van ander niveau is)
fapkonijntje @Amdwarrior15 maart 2023 10:31
Bose is een merk dat dingen kan verknallen en dingen goed kan doen, dat hangt vooral af van hoe Bose aangestuurd is. Bij Renault en oudere Mazdas ging/gaat dat niet echt lekker en leverde ze soms troep, wat jammergenoeg normaal is in deze markt.

In het geval van de Mazda 3 en CX-30 is er veel R&D gegaan naar speakerplaatsing (bijvoorbeeld geen speakers in de deuren), audioreflectie, materiaalgebruik (zelfs de vloermatten zijn ervoor aangepast) enzovoorts en dat is grotendeels door Mazda uitgevoerd met hulp van Bose. Het resultaat is bijzonder goed gelukt en heet zelfs mooie bijkomstige effecten. Zo is een in de auto gevoerd telefoongesprek buiten de auto ook niet meer te horen en ontsnapt er van je muziek ook erg weinig maar buiten. Het resultaat daarvan, qua audiokwaliteit, is in de prijsklasse waarin deze auto's zitten bijzonder goed en evenaart producten die het dubbele kosten.

Maar zelfs de standaard niet Bose audio (Pioneer) is al beter dan de rest van de concurrentie en de Bose setjes in de voorgangers.

Waar Bose net als Beats en dat soort merken bij veel automerken (Renault, VAG) vooral gekochte labeltjes zijn op budgetspeakers met een agressief afgestelde subwoofer is dat bij Mazda absoluut niet zo. Het is alleen jammer dat niemand dat weet. En laten we eerlijk wezen, als mensen al onder de indruk zijn van het geluid in een Seat, denk ik dat Mazda zich de moeite had kunnen besparen en gewoon een Bluetooth speaker onder de stoel had kunnen monteren voor die doelgroep. Al ben ik erg blij dat ze wel hun best hebben gedaan.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 23 juli 2024 01:19]

SilentDecode @fapkonijntje15 maart 2023 11:22
In het geval van de Mazda 3 en CX-30 is er veel R&D gegaan naar speakerplaatsing (bijvoorbeeld geen speakers in de deuren), audioreflectie, materiaalgebruik (zelfs de vloermatten zijn ervoor aangepast) enzovoorts en dat is grotendeels door Mazda uitgevoerd met hulp van Bose. Het resultaat is bijzonder goed gelukt en heet zelfs mooie bijkomstige effecten. Zo is een in de auto gevoerd telefoongesprek buiten de auto ook niet meer te horen en ontsnapt er van je muziek ook erg weinig maar buiten. Het resultaat daarvan, qua audiokwaliteit, is in de prijsklasse waarin deze auto's zitten bijzonder goed en evenaart producten die het dubbele kosten.
Correct. Ik rijd zelf een 2022 Mazda 3 met het Bose audio pakket. Nu heb ik nooit beweerd dat het 'high end' spul is, zoals sommigen hier claimen dat ik dat heb gezegd, is het tenminste wel goed geïntegreerd in de auto en hebben ze écht hun best gedaan om het goed te laten klinken in een auto van €39k.
SilentDecode @Amdwarrior15 maart 2023 10:07
Bose is niet bepaald high end audio merk
Mag je vinden, maar het is beter dan die standaard geluidsinstallatie die in de auto zit. Kun je zelfs niet vergelijken. Tevens heeft Mazda het héél goed gedaan met het implementeren van het systeem in hun model.
Tadango @SilentDecode15 maart 2023 10:51
Je hebt slecht, en beter maar high end is Bose echt niet. Denk dan eerder een Rockford Fosgate bij betaalbaar high end. Bose is vaak erg matig net als JBL edg. Uiteraard beter dan standaard maar dat is ook heel snel mogelijk ;) Je merkt pas hoe slecht Bose is als je andere systemen hebt gehad. Zelfs Sony vindt ik vaak beter maar dat is meer persoonlijk. Maar Bose high end noemen is echt fout....
MichaelB74 @Tadango15 maart 2023 11:10
Audio is zeer subjectief en zeggen dat iets beter IS dan een ander systeem raakt kant nog wal.

Tel daarbij op de rijgeluiden en je houdt nagenoeg niets van de kwaliteit over die je ervaart bij een stilstaande auto met de motor uit. Enige uitzondering waren de BMW 7's die ik gehad heb, die waren enorm stil.

Zo hou ik er van dat de basisinstelling een zo vlak mogelijke frequentiekarakteristiek weergeeft.
Ik heb dit nagemeten op de bestuurdersstoel en zo goed als het ging, strak getrokken (het is een Mark Levinson installatie). Bijna iedereen die in de auto zit, ook als ze rijden, vinden dat er veel te weinig laag in zit...
Tadango @MichaelB7415 maart 2023 11:13
Klopt, het is persoonlijk maar Bose is geen high end. Dat is een feit, geen mening. Het is voor een hoop mensen vast prima en heeeel erg goed, maar dat maakt het geen high end.
Alxndr @Tadango15 maart 2023 11:24
Wat is het verschil tussen iets dat "high end" is een iets dat "heeel erg goed" is?

En waar baseer je het op (dat objectief meetbaar is ipv van de welles nietes discussie hier)
Amdwarrior @Alxndr15 maart 2023 12:21
Bose gebruikt nogal goedkope materialen. Helemaal voor prijssegment is het normaal hout voor kabinet te gebruiken en niet plastic.

Of conus van Papier-maché ipv gebruikelijke koper.
RemmesB @Amdwarrior15 maart 2023 13:24
Of conus van Papier-maché ipv gebruikelijke koper.
Koper conussen zijn helemaal niet gebruikelijk, ook niet in het high end segment en zijn ook niet per definitie beter dan conussen van papier of een ander materiaal.

Sterker nog, de meeste high end speakers hebben papieren conussen. Tenzij je merken met een redelijk marktaandeel zoals Klipsch of Teufel high end gaat noemen, maar dan weet je niet wat high end is.
supersnathan94
@Tadango15 maart 2023 14:45
Voor autos wel.

Daar heb je vaak standaard en dan premium in de vorm van Bose (renault en mazda bijvoorbeeld). In HT segment is Bose eigenlijk een lachertje, maar in autos doen ze het eigenlijk best wel prima. Het is geen Levinson of b&o, maar de prijs/kwaliteit verhouding is redelijk orde in de auto audio sector.

“No highs? No lows? Must be Bose”.
lenwar
@MichaelB7415 maart 2023 14:10
Audio is zeer subjectief en zeggen dat iets beter IS dan een ander systeem raakt kant nog wal.
Om te stellen dat iets beter 'is', dan moet je het (in principe) meetbaar maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen meten wat de afwijking tussen de bron en de uitvoer is. Dus als je een geluidsfragment 'rauw' verstuurd naar je apparatuur, wat hij er dan van maakt, en dat dus meet met geijkte apparatuur. Ik noem maar een zijstraat. Allicht zijn er mensen die meer verstand hebben van audioapparatuur het niet eens zijn met mij voorbeeld, maar je snapt waar ik heen wil.

Als je het meetbaar maakt, dan zou je objectief kunnen zeggen dat product A beter is dan product B (op het gemeten vlak). Of iemand het geluid mooier/fijner vindt is inderdaad een heel andere discussie.

Mijn persoonlijke mening/ervaring: Bose (en Sonos trouwens ook maar in mindere mate) word ik 'moe van'. Als ik daar te lang naar luister krijg ik echt na een tijdje echt zo'n gevoel van pfffff. Alsof het te hard aan het werk is of zo. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat. Ik wil dus zeker niet het mantra 'No highs, no lows, must be a Bose' herhalen, want zo goed let ik er in principe niet op. Het is gewoon vermoeiend in mijn oren.

N.B. Ik heb dit trouwens meermalen blind ondervonden, dus ik denk dat het niet tussen m'n oren zit.
24hourpartypal @Tadango15 maart 2023 13:54
JBL is een van de beste audio merken die ooit heeft bestaan. Niet alleen vroeger met de L300, maar de JBL Everest is vandaag de dag nog een heilige graal speaker of (al dan niet home) theater de speakers van JBL Synthesis.

In ieder geval is het van de zotte om JBL in dezelfde adem als Bose of Sony te noemen.
wiseger
@24hourpartypal15 maart 2023 16:00
Tja en de JBL Everest koptelefoon geeft na een jaar of twee kraakjes in de linkeroorschelp.

Bose koptelefoons hebben geen last van dergelijke kuren.

Dus dat JBL een goede speaker heeft gemaakt, het zal best. Maar om het als een beter of betrouwbaarder merk te zien als Bose of Sony, nee die vlieger gaat niet op.
24hourpartypal @wiseger15 maart 2023 16:03
Ja ik heb het duidelijk over die super goedkope JBL Everest koptelefoons die de naamsbekendheid van de Everest probeert te gebruiken om plastic troep te verkopen en niet over JBL Everest speakers die zo'n 50k per stuk kosten.

Er is een rede dat letterlijk ELKE bioscoop speakers van JBL heeft.

Kan je me 1 hi-fi product van Bose of Sony benoemen wat ook maar in de buurt komt van de prosumer of professionele producten van JBL?

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 23 juli 2024 01:19]

wiseger
@24hourpartypal15 maart 2023 16:32
Het is hetzelfde merk, JBL. Die maken dus troep en soms dus ook kwaliteit.
Sony maakt uitstekende producten. Hun spelconsoles zijn zeer geliefd. Ze maken koptelefoons met de allerbeste noice cancelling.
Bose maakt ook prima koptelefoons, soundbars et cetera.
Kortom, het zegt allemaal niet zoveel. Een enkel goed product maakt een merk geen topmerk net zoals een keer een slecht product niet meteen alles slecht maakt van een merk.
24hourpartypal @wiseger15 maart 2023 16:59
Met noise cancellation komen als argument voor een goed audio product lol

Het gaat hier om het prestige dat JBL door de jaren heen heeft opgebouwd. Zonder JBL (in samenwerking met MGM) zouden we nooit speakers in de bioscoop hebben gehad, en zouden we nu nog naar stomme films hebben gekeken. Ze hebben ontiegelijk veel onderzoek gedaan en gepubliceerd naar het ontwerp van speakers, en vandaag de dag maken zeer goede drivers die door veel audio bedrijven gebruikt worden.

Sony maakt koptelefoons met goede NC, maar het geluid wat er uit komt is middelmatig op zijn best.* Als we het over Bose hebben dan rol ik nog liever in een plas met blubber dan dat ik naar hun speakers of koptelefoons luister, gezien dat waarschijnlijk een minder blubberige ervaring biedt.

Dat de leek zoals jij geen respect heeft voor een merk als JBL komt inderdaad door het feit dat ze hun naam zo te grabbel hebben gegooid met goedkope meuk. Bose probeert zich te positioneren als een premium merk dus hun troep is in ieder geval wel met kwaliteit in elkaar gezet, maar Sony maakt net zo goed goedkope troep en geeft daar weinig kwaliteit voor terug.

*Overigens is de Sony MDR-Z1R een zeer goede koptelefoon die zich wel hifi mag noemen. Aangezien je zelf niet kwam met een goed hifi product van beide merken. Ook de Sony MDR-Z7 was een goede koptelefoon maar die wordt helaas niet meer gemaakt.

P.s waarom zou jij uberhaupt als niet audiofiel meet mij deze discussie aan willen gaan? Ik probeer alleen te zeggen dat JBL meer respect verdient dan te vergeleken worden met een Bose, maar schattig dat je denkt het beter te weten.

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 23 juli 2024 01:19]

koelpasta @24hourpartypal15 maart 2023 20:16
Zonder JBL (in samenwerking met MGM) zouden we nooit speakers in de bioscoop hebben gehad,
Dit zeg je serieus?
Dus zonder JBL zouden we enkel stomme films hebben gehad? Want? Niemand op de hele wereld kon in die tijd speakers produceren? Lijkt me nogal een fantasie.

En dat speakersysteem waar je het over hebt, weet je hoe dat heette?
The Shearer Horn System for Theatres
Zoals je kunt lezen in de link was er voor dit systeem al geluid in de bioscoop. Lansing (de latere oprichter van JBL) heeft de speaker verbeterd. Maar zonder Lansing hadden we ook gewoon geluid gehad en de verbeteringen hadden ook wel gekomen alleen waarschijnlijk iets later.
Ze hebben ontiegelijk veel onderzoek gedaan en gepubliceerd naar het ontwerp van speakers,
Anderen hebben dat ook gedaan, en zoals ik dat inschat, met minstens zoveel zinnige en bruikbare resultaten.
SilentDecode @Tadango15 maart 2023 11:16
Je hebt slecht, en beter maar high end is Bose echt niet
Waar zie je mij trouwens zeggen dat Bose 'high end' is? Ik heb mijzelf dat niet zien zeggen hier.
Ik zeg alleen dat het verschil goed hoorbaar is en dat het systeem goed geïntegreerd is, maar ik heb het nooit 'high end' genoemd.
fapkonijntje @Tadango15 maart 2023 13:30
Ik denk dat je de context van deze discussie een beetje gemist hebt. We hebben het hier over de standaard ingebouwde speakers bij een auto van ruim onder de 40k. Dan is in vergelijking ook Rockford Fosgate veel duurder dan waar 't hier over gaat. Binnen deze context, binnen deze prijsklasse is dit specifieke Bose systeem (wat overigens meer Mazda dan Bose is) beduidend beter dan je elders gaat vinden, binnen deze context hè. En als er in deze klasse auto's een auto is waarbij je in theorie misschien weleens het verschil kunt horen tussen bluetooth audio die überhaupt al binnenkomt via compressed AAC met daar tegenover FLAC playback, dan is dit wel de auto en configuratie waarbij dat mogelijk is met sommige muzieksoorten die uitdagend zijn voor de gebruikte vormen van compressie (AAC/SBC).

Dus kijk je naar dit marktsegment specifiek (auto+geluid+akoestiek) dan is dit wel het beste dat je kunt krijgen voor je geld. En gezien hoe stil de auto verder is en hoe goed NVH afgehandeld wordt voor z'n prijs, kan 't best zijn dat je er wat van kunt merken. We hebben 't hier niet over het beste systeem op aarde en er is zeker wat op aan te merken. De drivers kunnen bijvoorbeeld zeker wel beter. Maar dan nog is het een systeem en omgeving waarbij er in theorie een kans is dat kwaliteitsverschil waarneembaar is. Hier staan wat geluidsmetingen. Let er wel op, Mazda is wel zo dom dat ze schermen met 24bits/192khz audio, maar dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Dat hadden ze beter niet kunnen doen.

Is Bose in het algemeen high-end? Mwah, in sommige marktsegmenten doen ze het best wel goed. De gebalanceerde geluidskwaliteit van sommige van hun soundbars zijn ook wel aardig en ze maken wel degelijk high-end soundbars. Ik vind ze niet zo interessant, maar ze komen goed mee in de top van die specifieke markt.

Losstaande speakers en custom audio oplossingen voor auto's en overige gekkigheid? Tja, dan niet high-end. Maar dat is ook maar net hoe je de markt gaat definiëren hè. Als je alles dat geluid maakt mee gaat nemen, ben je wel heel breed bezig.
Nolimit89 @Amdwarrior15 maart 2023 11:08
Uhm. Bose is gewoon een goed audio merk. Geen idee hoe je daarbij komt.
MornixRS @Amdwarrior15 maart 2023 11:20
Bose aliexprress kwaliteit noemen is natuurlijk complete onzin. Het is het zoals al wordt aangegeven een behoorlijke upgrade op de standaardoptie.Daarbij gaat het hier om het waarneembaar zijn van het verschil tussen standaard en lossless en dat hoor je echt wel bij Bose.
Eldunari @Amdwarrior15 maart 2023 11:22
Als audiofiel. Bose is inderdaad geen hifi, MAAR:
Bose biedt een hele goede oplossing voor mensen die net iets meer willen. Het werkt goed en klinkt voor de meeste mensen goed. Ze lijken vrij weinig moeite te doen om een vlakke respons te maken, maar om ze daarvoor af te schrijven als Aliexpres kwaliteit is onzin.
Persoonlijk heb ik high-end audio in een auto nooit zo kunnen begrijpen. Is je belevingservaring nu echt beter tov bijvoorbeeld een bose systeem? Te veel ruis om echt te kunnen luisteren.
Thuis een echt mooie opstelling staan voor zowel speakers als koptelefoon, maar voor onderweg zou ik prima genoegen nemen met Spotify over een Bose systeem.

Heb Spotify toch al een flinke tijd geleden vervangen door tidal. Het werkt met aansturen van apparaten niet zo soepel als Spotify, maar klinkt stukken beter. Als ik echt ga zitten om te luisteren gaat er weinig boven high-res van de NAS afspelen, maar de tidal komt aardig in de buurt.
Als Spotify net zo klinkt, zou ik zeker overstappen ivm gebruiksgemak.
batjes @Eldunari15 maart 2023 12:31
Het zou voor mij zeker een pluspunt voor een auto zijn als het de audiokwaliteit die ik thuis heb een beetje kan nabootsen. Ik ben al blij zat dat mijn cheapass Aygo een redelijk degelijke kwaliteit geluid uitpoept. Dat was een aangename verassing :)

Wel blij mee, vooral bij lange ritten of eindeloze files. Wat heb je dan anders te doen dan een beetje muziek luisteren? Ik spendeer de gemiddelde werkdag best wat tijd in dat gebakje.
Jazco2nd @FPSUsername15 maart 2023 11:21
Als je Android Auto gebruikt gaat audio via USB. Geen idee of het bij Android Auto Wireless via wifi gaat of toch BT.
FPSUsername @Jazco2nd15 maart 2023 15:52
Dan moet je systeem wel AA ondersteunen en of je het überhaupt wilt gebruiken. Naar mijn idee is het interface van AA (in combinatie met Google Maps) vele malen slechter dan het interface van Audi's MIB 2 High(scale) systemen, daarom gebruik ik zelf liever geen AA. Ik zet alle muziek op twee SD kaarten en voor mij werkt dat prima.
Jazco2nd @FPSUsername15 maart 2023 16:34
Je kan natuurlijk AA alleen voor muziek gebruiken..
kerwin @SilentDecode15 maart 2023 10:58
Qobuz biedt ook 24bit FLAC aan, met een catalogus en prijsklasse die zich helemaal niet zo ver afzet van de concurrentie.
Ze zijn niet de enige, al is Tidal wel twijfelachtig met haar MQA codering.
pepsiblik @kerwin15 maart 2023 11:12
MQA geeft altijd minimaal full 1411kbits, ofwel CD kwaliteit 16bit/44.1Khz. Alleen bij hogere bitrates kan er een compressie plaatsvinden die niet lossless hoeft te zijn. Maar je krijgt dus altijd minimaal CD kwaliteit.
koelpasta @pepsiblik15 maart 2023 12:23
MQA geeft altijd minimaal full 1411kbits, ofwel CD kwaliteit 16bit/44.1Khz.
Bullshit.
MQA gebruikt een deel van de beschikbare bandbreedte en dynamiek om er onhoorbare frequenties in te coderen.
De 16bit/44.1kHz MQA variant is altijd slechter dan een originele 16/44.1 variant. Soms veel slechter.
De 16bit/44.1kHz MQA variant is dus ook niet lossless. Verre van dat.
Hkuit @koelpasta15 maart 2023 14:35
Bullshit
Niet doen.
Gewoon normaal doen op een forum en opschrijven wat jouw mening is.
koelpasta @Hkuit15 maart 2023 14:55
Dit is geen kwestie van een mening maar van een feit.

Het staat gewoon in de specificaties van het MQA systeem.
Vandaar dat ik het zonder schroom bullshit kan noemen.
lenwar
@pepsiblik15 maart 2023 14:24
De term lossless is natuurlijk een beetje open ter discussie. Ik zeg altijd. Je kan Bassie en Adriaan en Swiebertje ook lossless in 4k video met Dolby Atmos uitzenden, maar daar gaat het niet beter van worden. In een notendop: Als de bron zwak is, is het geluid niet beter. Ik weet het. Het is een inkopper.

Maar in het verlengde daarvan:
Lossless (zonder verlies) vertaal ik ook gelijk als 'niet aangepast'. Ofwel. Geluid in = Geluid uit, zonder verlies, zonder aanvulling, zonder aanpassing. En dat doet MQA (of in elk geval Tidal z'n implementatie) niet

Hier zie je iemand die een 'test-track' naar Tidal heeft gestuurd, en daar laat hij duidelijk zien, dat wat Tidal er van maakt niet hetzelfde is, als de bron.
https://yewtu.be/watch?v=pRjsu9-Vznc

N.B. Ik zeg dus niet dat Tidal geen goed geluid geeft of beter of slechter klinkt dan een willekeurige andere streamer, maar het is wat mij betreft per definitie niet lossless, want het wordt aangepast.
The Zep Man @pepsiblik15 maart 2023 11:16
MQA geeft altijd minimaal full 1411kbits, ofwel CD kwaliteit 16bit/44.1Khz. Alleen bij hogere bitrates kan er een compressie plaatsvinden die niet lossless hoeft te zijn. Maar je krijgt dus altijd minimaal CD kwaliteit.
De definitie van lossless is simpel:

decompress(compress(PCM)) == PCM

Als PCM niet gelijk is, dan is de compressie niet lossless. Het heeft dus te maken met de kwaliteit waarin het originele werk wordt aangeleverd.

Verder zou ik vandaag de dag CD niet meer gebruiken als graadmeter. We kunnen een stuk verder en beter gaan, en master tracks zullen ook wel in een hogere kwaliteit aangeleverd worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:19]

pepsiblik @The Zep Man15 maart 2023 11:18
In dat geval is Tidal lossless.
The Zep Man @pepsiblik15 maart 2023 11:41
Hoe weet jij wat Tidal aangeleverd krijgt? Als dat hoger is dan CD-kwaliteit, dan is het ('mogelijk') niet lossless.

Vergelijk:

PCM (SACD-kwaliteit) -> FLAC -> PCM = lossless
PCM (SACD-kwaliteit) -> MP3 -> PCM = lossy
PCM (SACD-kwaliteit) -> MQA -> PCM = lossy

Want:
MQA geeft altijd minimaal full 1411kbits, ofwel CD kwaliteit 16bit/44.1Khz. Alleen bij hogere bitrates kan er een compressie plaatsvinden die niet lossless hoeft te zijn. Maar je krijgt dus altijd minimaal CD kwaliteit.
'Lossless' kan CD-kwaliteit zijn, maar hoeft daar niet aan gelijk te zijn. Immers:
PCM (SACD-kwaliteit) -> PCM (CD-kwaliteit) = lossy

En als je alleen over zaken met compressie wilt praten (definitiepuntenslijpen):
PCM (SACD-kwaliteit) -> PCM (CD-kwaliteit) -> FLAC -> PCM = lossy

Zie verder wat @koelpasta hieronder schrijft. MQA is verre van lossless.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:19]

kerwin @The Zep Man15 maart 2023 14:23
Ik denk dat de meeste er niet eens problemen mee zouden hebben als er vanaf een 24bit bron een 16bit variant aangeboden wordt, maar het probleem is dat er geen manier is om te verifieren dat een 16bit flac hetzelfde is als een 16bit mqa uitgepakt vanaf een 24bit bron.
Daar zit ook het grootste probleem bij MQA; door de gesloten houding (compressie licentie) is er geen enkele manier om objectieve vergelijkingen te doen.
Animal @SilentDecode15 maart 2023 12:37
Dan ligt dat meer aan Bluetooth dan aan de bron. Ik wil je uitdagen voor een dubbelblinde test met spotify op High Quality en de Wav file. En al helemaal in de auto :)
SilentDecode @Animal15 maart 2023 12:38
Ik wil je uitdagen voor een dubbelblinde test met spotify op High Quality en de Wav file. En al helemaal in de auto :)
Waar en wanneer?

Ik ben dat type dat het aangeeft als ik fout zit. Dus dan weet je het ook direct.
Mathijs Kok @SilentDecode15 maart 2023 15:54
Nog steeds is er maar 1 goeie bron voor 'true-lossless' muziek streamen:
Je eigen oplossing.
Tidal, met zijn lossless CD FLAC kwaliteit en nog een niveau (Masters) daarboven is anders ook een zeer bruikbare bron. Zeker de masters zijn werkelijk de moeite waard voor iemand die het verschil tussen Spotify en een CD kan horen.
Dream_ON @SilentDecode15 maart 2023 09:52
Maar is dat ook niet de/een beperking van BT? Heb hetzelfde ook met "gewone" radio. Via een app op m'n telefoon is het ook minder dan via de ingebouwde radio. En dat is nog een oudje, zonder DAB, dus ouderwets FM.
Raymond Deen @Dream_ON15 maart 2023 10:29
Je hebt volgens mij gelijk.
Ik weet niet zeker of Android auto/Apple carairplay Spotify connect implementeren, of alle geluid via een gare BT codec transporteren.

[Reactie gewijzigd door Raymond Deen op 23 juli 2024 01:19]

Jazco2nd @Raymond Deen15 maart 2023 11:22
Via AA gaat het in elk geval via USB. Ik kan namelijk BT uitzetten en Spotify speelt door.

Tegenwoordig gebruik ik AA Wireless. Dan verwacht ik dat het via wifi gaat.

AA (wireless of met usb kabel) heeft Bluetooth vooral nodig voor de knoppen op je stuur om gesprekken op te nemen enzo.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 01:19]

wiseger
@Dream_ON15 maart 2023 10:35
Ja er zijn beperkingen in BT die van invloed kunnen zijn op de geluidskwaliteit.

Zie http://www.sereneaudio.co...uetooth-audio-at-its-best
JBVisual @SilentDecode15 maart 2023 09:52
Zeker een leuke oplossing, maar gezien de opslag van telefoons toe neemt kan je voor eigen muziek dit vaak ook nog wel zelf oplossen door de muziek ook gewoon mee te nemen. (Zeer grote collecties daargelaten)

Ik heb zelf “Apple Music” die ook al hogere kwaliteit aanbied op een groeiend aandeel in het totale aanbod.
Ik heb ook gewoon gekochte muziek, de grootste reden waarom ik streaming erbij heb is vooral het onbekende aanbod.

Op basis van interesse nieuwe nummers aangeboden krijgen van artiesten die je nooit eerder hebt gekend, of even snel een nummer opzoeken en aan je playlist toevoegen (eventueel door Shazam intergratie).

De kracht van streaming zit voor mij persoonlijk dus vooral in dit onbekende aanbod die ik anders nooit had leren kennen. Mede omdat deze opkomende artiesten ook in het stadium waar ze dan in zitten ooit in aanmerking zouden komen voor de radio.

Persoonlijk vind ik het nog steeds vreemd dat ze geen hogere bitrate aan kunnen bieden.
Zeker niet als mensen bereid zijn ervoor te betalen, nu weet ik dat Spotify nog geen winst maakt, dus in de investering moet in opslag en netwerkcapaciteit nog gedaan worden. Maar technisch gezien zou dit uiteindelijk niet veel geld schelen in de standaard in versterkingen die je toch al moet maken.
Zeker als je net als Apple kiest voor een aanbod dat langzaam groter wordt.
SilentDecode @JBVisual15 maart 2023 09:57
maar gezien de opslag van telefoons toe neemt kan je voor eigen muziek dit vaak ook nog wel zelf oplossen door de muziek ook gewoon mee te nemen
Hiervoor zou ik dan eerst een andere telefoon moeten kopen. De huidige heb ik amper 2 jaar, dus dan is een USB stick voor in de auto van 256GB makkelijker. Maar ja, ik ben het er wel mee eens dat het makkelijker is om het mee te nemen op je telefoon. Scheelt dat ik die Plex server toch al heb draaien. Die heb ik niet speciaal in het leven geroepen voor lossless streaming.
Op basis van interesse nieuwe nummers aangeboden krijgen van artiesten die je nooit eerder hebt gekend, of even snel een nummer opzoeken en aan je playlist toevoegen (eventueel door Shazam intergratie).

De kracht van streaming zit voor mij persoonlijk dus vooral in dit onbekende aanbod die ik anders nooit had leren kennen. Mede omdat deze opkomende artiesten ook in het stadium waar ze dan in zitten ooit in aanmerking zouden komen voor de radio.
Mee eens, ik ben er ook zeer zeker niet tegen dat ik Spotify heb hoor. Maar als ik muziek écht lekker vind, zoek ik deze online op, betaal ik er voor, en sla ze op op mijn NAS, en vervolgens zet ik ze op de USB stick. Spotify is ideaal voor het snel opzoeken van muziek, het uitbreiden van je muziekkennis, maar ik gebruik het op werk ook continu met oordopjes (ik heb werk waar je 8u per dag met je doppen in kan zitten als je dat wil). Ik heb niks tegen Spotify, want ik betaal al dik 8 jaar gewoon de kosten van Premium.
pepsiblik @SilentDecode15 maart 2023 11:10
Niet waar. Tidal en Qobuz streamen ook lossless. En Apple Music geloof ik ook (ALAC is compressed, maar wel lossless).

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 23 juli 2024 01:19]

DamirB @Oon15 maart 2023 09:45
Deezer is alsnog een enorme verbetering, zeker voor de prijs. Is ook gewoon Lossless. Misschien niet HiRes. Anders Qobuz nemen
Oon @DamirB15 maart 2023 11:07
Deezer heeft heel veel dat qua bitrate lossless zou moeten zijn maar dat gewoon niet lossless kwaliteit is. Die zijn dus of upscaled of van een onzuivere bron.

Mijn vraag was dus ook vooral of het echt de hoogste kwaliteit beschikbaar gaat zijn, of ook dit soort fratsen.

(CC @Calypso)
DamirB @Oon15 maart 2023 11:26
Bron?
Oon @DamirB15 maart 2023 11:34
'Het internet'. Ik kan de bronnen hier niet linken, want het meeste nuttige onderzoek is in subreddits over piraterij. Maar je zou zelf eens kunnen Googlen op 'deezer flac reencode' of 'deezer fake lossless'.

De korte versie; de tools die je kunt gebruiken om te zien of een flac wel echt flac is geven bij Deezer soms aan dat dat niet het geval is. Deze zijn dan van 320 of zelfs 128 opnieuw geencode naar flac. Ik zeg dus ook niet dat ze slecht klinken of dat Deezer hier kwade bedoelingen mee heeft, maar sommige muziek is er gewoon niet in echt lossless kwaliteit, en Deezer biedt wel 'lossless' aan, dus ook deze muziek zetten ze om naar een formaat met hogere bitrate.

Als je zo'n tool draait zie je bij Deezer 'flacs' soms een hele vlakke bovengrens, die aanduidt dat dit geen echte flac is. Daar is weinig anders over te zeggen.
DamirB @Oon15 maart 2023 11:43
Ik zit redelijk close in de Deezer community en ja er zijn sommige nummers die gewoon niet in de gewenste kwaliteit zijn maar maar dan geeft Deezer ook geen HiFi aan. Het logotje is dan weg. Alles met met HiFi icoontje is gewoon een echte flac
Calypso @Oon15 maart 2023 12:21
Het door jou beschreven fenomeen tref ik zelfs met originele, door de officiele platenmaatschappij uitgebrachtte, opnames aan. Daar is een aantal oorzaken voor aan te dragen:

* Platenmaatschappijen nemen het niet altijd zo nauw en in plaats van veel moeite te moeten doen om originele opnames terug te vinden (als die er al zijn, zie bijvoorbeeld de brand een aantal jaar geleden)
* De bewuste tooltjes hebben het ook niet altijd bij het rechte eind. Er kan bijvoorbeeld door de artiest bewust een effect gebruikt zijn die het tooltje doet denken dat er audiocompressie is toegepast

Ik heb gemerkt dat op diverse streaming platformen er ook veel troep geplaatst wordt door (al dan niet) rechthebbenden om maar ergens een slaatje uit te slaan. Bijv. van opnames waar de rechthebbenden niet meer te achterhalen zijn, zodat ze potentieel vrij uit kunnen gaan maar toch wat kunnen verdienen. Opnames waarvan ik het vinyl al lang met een spijker aan de muur gehangen zou hebben bijvoorbeeld. Ook dat soort mensen nemen het niet zo nauw en re-encoden gerust een opname van 128kbit MP3 naar lossless.

Verder heb ik van een platenfirma begrepen dat zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit welke naar streamingplatforms gestuurd wordt. Dus in mijn beleving kun je er Deezer niet op aankijken wanneer de aangehaalde praktijken door een "uploader" gehanteerd worden. Je kunt hoogstens Deezer verwijten er niet kritisch naar te kijken, maar ook dat is lastig aangezien (wat ik al zei) de tooltjes het niet altijd bij het rechte eind hebben. Deezer kijkt dus alleen of het format waarin het aangeboden wordt "lossless" is, niet of de inhoud ergens in het process voorgaand aan uploaden niet-lossless is geweest.
MerijnB @Oon15 maart 2023 13:45
Die resultaten van die 'tool' (als we het over hetzelfde hebben) is een beetje ambigu. Dat kijkt alleen naar het frequentiespectrum van de audio. Als er boven de pak hem beet 18kHz niets in zit gaan ze er vanuit dat het een ge-recode mp3 is. Op zich zit daar wat in (alhoewel een mp3 op 320kbps niets wegfiltert qua frequenties, dus die kan je al niet herkennen).

Daarbij, een vlakke bovengrens? Waar? Rond de 22kHz? Dan kan de bron best red book zijn en dat is dikke prima want daarboven hoor je toch niet.
jongetje @Oon15 maart 2023 12:12
Wat is echt lossless? Zelfs een concert is niet 100procent losseless omdat het door microfoons en (digitale) mengtafel gaat met allemaal beperkingen. Uiteindelijk is er altijd ergens een beperking, de vraag is vanaf welk punt (en met welke apparatuur) je dat ook echt merkt.
MerijnB @jongetje15 maart 2023 13:48
Lossless gaat over de gebruikte codec. Het betekend dat de output van de codec gelijk is aan de input van de codec. Dat staat los van het opnameproces wat eraan vooraf gaat.

De beperkingen van digitale apparatuur is absoluut niet interessant, de beperkingen vind je op de plekken waar er mechanische processen spelen (dus -inderdaad- microfoons en luidsprekers).
CaptainKansloos @Oon15 maart 2023 10:59
zoals bij Deezer heel veel 'niet echt lossless maar wel hoge bitrate'?
Welke bitrate en codec wordt er dan gebruikt?

Als ik je goed begrijp is dus (lang?) niet alles bij Deezer als lossless beschikbaar. Gister toevallig nog eens gekeken naar Spotify Family vs Deezer Family; de laatste kost 2 euo per maand meer, maar heeft lossless. En ik ben geen fan van de UI van Spotify, maar heb verder geen ervaring met Deezer.

Op de een of andere manier vind het dan toch wel eweer een drempel om over te stappen, maar ms is dat ook ingegeven dat de rest van mijn gezin alleen maar Spotify kent als streaming music dienst; ik hoop de klachten al aankomen...
Oon @CaptainKansloos15 maart 2023 11:10
Ik vond Deezer altijd wel fijn, maar ben uiteindelijk overgestapt omdat Spotify gewoon fijner werkte. Inmiddels heeft Deezer ook flink wat stappen gezet, maar ik ben nog niet klaar om terug naar Deezer te gaan.

Je kunt Deezer overigens wel gratis uitproberen, zeker een keer de moeite waard, al heb je dan via de officiële client geen toegang tot lossless.


Vooral dat laatste is ook wel een ding. Ik heb nu een Spotify Family abonnement dat ik met mijn gezinsleden deel, maar die krijg ik echt niet over naar Deezer. Dan zou ik dus extra voor Deezer gaan betalen alleen voor mezelf.
Nomen-Nescio @CaptainKansloos15 maart 2023 11:21
In de desktop app van Deezer kun je al je muziek van Spotify importeren, je wordt dan doorverwezen naar de website van TunemyMusic.com. :)
DamirB @CaptainKansloos15 maart 2023 11:44
Ik vind de UI van Spotify ook minder, daarom Deezer. Ben tot nu toe heel tevreden. Rest van de familie ook
Finraziel
@CaptainKansloos15 maart 2023 11:46
Ik ben net naar Deezer overgestapt... Nou ben ik niet zo'n audiofiel en was mijn motivatie eigenlijk ook niet de lossless/hifi kwaliteit, maar het is een leuke bijkomstigheid.
(* knip *)
Niet alles was in flac beschikbaar, maar wel verreweg het meeste. Als ik nu in de gedownloade files zoek vind ik 1783 flac files tegen 86 mp3 (320 Kbps) files. Dat is minder dan 5% waar geen flac van beschikbaar was, dat vind ik wel meevallen.
Natuurlijk kan het dat mijn smaak toevallig net goed vertegenwoordigd is en ik weet er ook niet echt genoeg van om met zekerheid te zeggen dat de beschikbaarheid van een flac betekent dat het dus altijd lossless is, maar doe er mee wat je wil.
Admin-edit:Tips over het verkrijgen of beschikbaar stellen van illegale kopieën van muziek zijn niet toegestaan

[Reactie gewijzigd door Santford op 23 juli 2024 01:19]

Calypso @Oon15 maart 2023 10:11
Vergis je je nu niet met Tidal? Deezer heeft best veel lossless, net als Qobuz. Misschien Qobuz wel net ietsje meer, maar ik vind het zoeken daarin echt een drama.
Yoxt @Oon15 maart 2023 21:13
Deezer streamed wel echt flac platformen zoals Tidal die dan weer niet
smiba @Oon15 maart 2023 23:35
Ja of zoals bij TIDAL, waar je "Hi-Fi" files soms gewoon MQA zijn zonder dat je dit uit kan zetten.

Als een album een MQA supported release is, heb je de volgende opties in je player:
- Medium (128kbps iirc)
- High (320kbps)
- HiFi (FLAC/MQA maar headers stripped)
- Master (FLAC/MQA)

Zit letterlijk geen verschil tussen HiFi en Master, anders dan op HiFi je naar een lossy MQA encoded FLAC zit te luisteren waar de meeste spelers niet eens zomaar iets mee kunnen omdat de headers missen. (Deze strippen ze simpelweg gewoon bij HiFi)

Waar een normaal HiFi album (Geen MQA supported release) gewoon meestal matched met de CD, is een MQA supported release gewoon zo duidelijk niet gelijk aan de CD versie.

Vet frustrerend, helemaal omdat er albums waren die hiervoor gewoon prima waren, maar nu lossy MQA onzin zijn geworden.

[Reactie gewijzigd door smiba op 23 juli 2024 01:19]

Oon @smiba16 maart 2023 07:19
Vergeet niet dat de meeste mensen dat verschil toch niet horen, die hebben in de woonkamer een mooie nieuwe soundbar staan en vertellen iedere keer als ze bij iemand op verjaardagsbezoek mogen hoe mooi het geluid van dat ding is :+

Ik heb zelf thuis een Harman Kardon setje, beetje entry level spul maar daar begin je net het verschil te horen tussen v0 en flac. Dat verschil is al veel groter op mijn Sony XM4, maar voor mijn gevoel was het beter te horen op mijn Sennheiser PXC550 die helaas niet meer in de running is.

Uiteindelijk zou het mooi zijn als we een toekomst krijgen waar je gewoon de hoogste kwaliteit binnentrekt en dan je eigen apparatuur laat kiezen hoe ver die daar iets mee doet, maar zolang de overgrote meerderheid er bewust voor kiest om een soundbar te hebben en de huidige generatie nog muziek via hun telefoonspeakers, laptopspeakers, of een goedkope bluetooth speaker blijft spelen hoef je niet te verwachten dat muziekdiensten echt op deze details gaan focussen.


Was wel mooi geweest als juist Tidal dit wél zou doen, aangezien die juist adverteerden met dat ze hogere kwaliteit waren dan Deezer en Spotify, maar uiteindelijk valt dat erg tegen.
bzuidgeest 15 maart 2023 10:07
Dit heeft altijd verdeelde meningen, maar ik denk zelf dat een hifi optie bijna nutteloos is. Ze hebben miljoenen klanten die op allerlei rommel apparatuur luisteren en prima tevreden zijn. Die 1% met magische oren, zet als klant geen zoden aan de dijk. Dus waarom investeren? Dat is puur voor het label op het product. Als ze significant klanten zouden verliezen om die reden is de feature er morgen. Echter voor 99% van de klanten is het onbelangrijk dus geen haast ermee.

Welk nut heeft het als je luistert op standaard bluetooth codec ipv aptxHD of zo. Welk nut heeft het in de auto (meest niet veel bijzonders in een auto), welk nut heeft het in al die waardeloze semi mono portable speakertjes. Niets.

Ooit was 128kbps prima en hoog zat. Spotify is nu het dubbele (minstens). Maar op een of andere manier is het nog steeds niet genoeg. En dan is er nog het feit van de bron van een lossless track. Genoeg studio's die een lossless compressie betand maken van een gecomprimeerde track. Lekker makkelijk en de gekkies kopen het toch vanwege het label :). En als het al van een lossless medium komt is er vaak nog een stuk audio processing dat door een engineer met meer of minder vaardigheden word gedaan.

Lossless is niet een magisch woordje dat alles beter maakt. Er zitten veel meer schakels dan dat in de keten.
Ablaze @bzuidgeest15 maart 2023 11:59
Eerlijk gezegd vind ik het gewoon zeer teleurstellend dat een moderne streaming service de geluidskwaliteit van een 40 jaar oud medium (cd) nog altijd niet haalt.
Er is toch genoeg bandbreedte? Mensen kijken ook streaming video, dat is nog véél meer data.
bzuidgeest @Ablaze15 maart 2023 12:34
Afgezien van het feit dat ik twijfel of het zo veel slechter is (if at all) than cd.

De meeste mensen kunnen dat niet horen, de meeste apparatuur die ze gebruiken kan het niet laten horen. Waarom zou je dan meer bandbreedte verspillen. Mensen lijken te denken dat dit gratis is, maar kost gewoon bakken met geld.
koelpasta @bzuidgeest15 maart 2023 16:40
Mensen lijken te denken dat dit gratis is, maar kost gewoon bakken met geld.
Tja, als je je daar druk om maakt... Decoderen van een psychoacoustisch gecodeerd signaal (mpeg, aac, etc) kost ook extra energie. Een FLAC doet het iets beter maar is ook nog niet in een formaat dat je aan de DAC kunt geven. Een PCM stream (CD) kun je zonder er aan te rekenen direct aan een DAC voeren.

Verder is er op andere vlakken veel en veel meer 'dataverspilling' gaande.
Websites pushen met grote regelmaat megabites aan frameworks naar je browser om een stukje text te renderen. Maar ja, zonder die frameworks kunnen ze je muispijl niet volgen en dat is belangrijk voor hun marketingteam, dus krijg jij een pagina geserveerd met data die voor 99% niks te maken heeft met de tekst die je wilt lezen.
bzuidgeest @koelpasta15 maart 2023 17:36
Het is niet iets waar ik mij druk over maak. Maar Spotify als commercieel bedrijf, zeker wel. Die frameworks staan snelle ontwikkeling toe. Dat is tijdswinst en dus geld. Maar lossless muziek levert geen klanten op in significante aantallen en dus kost dat geld.
De rekensommen zijn niet zo moeilijk.
koelpasta @bzuidgeest15 maart 2023 18:05
Het is niet iets waar ik mij druk over maak. Maar Spotify als commercieel bedrijf, zeker wel.
Aah, ja, daar kan ik het wel mee eens zijn.. :)
Ablaze @bzuidgeest15 maart 2023 19:02
CD audio is 44 kHz, 1411 kbps.
Standaard streaming services zijn 44 kHz en maximaal 320 kbps.

Nu klinken streaming services best behoorlijk en compressiealgoritmes zijn prima tegenwoordig, maar met minder dan een kwart van de bandbreedte ga je nooit exact de kwaliteit van een CD evenaren. Er wordt altijd wat data weggegooid t.o.v. het origineel.

Een Super audio CD (24 jaar geleden geïntroduceerd) verdubbelt de bitrate van CD nog eens en heeft een zeer hoge bandbreedte waar zelfs lossless streaming services niet aan komen.

Nu is dat allemaal niet zo extreem belangrijk, maar het is een beetje alsof je 8k gewend bent, maar 20 jaar in de toekomst alleen nog maar 4k kunt krijgen omdat dat "toch goed genoeg is".
MerijnB @Ablaze15 maart 2023 19:26
Bitrates van uncompressed en compressed vergelijken is vrij onzinnig, het zijn hele andere dingen. Kijk naar Flac, dat is lossless, maar toch maar ongeveer de helft van de bandbreedte van Red book.

De vergelijking met video is ook niet handig, voor je gevoel lijkt het misschien op elkaar, maar audio en video verschillen zo veel dat je eigenlijk alleen maar verkeerd kan gaan als je dat gaat vergelijken.
Ablaze @MerijnB15 maart 2023 19:39
Mee eens, maar dat is in dit geval niet zo relevant, want de helft van de bandbreedte is alsnog meer dan 2 keer zo hoog als die 320kbps. Een 320 kbps stereo 44 kHz audio file zal altijd lossy zijn en dus niet identiek aan het origineel. En dat maakt meestal niet uit, maar ontkracht wel de stelling dat streaming services dezelfde kwaliteit bieden als een cd.


Mijn vergelijking met video gaat over het feit dat ik teleurgesteld ben in de vooruitgang van de kwaliteit van audio, niet over de technische details. Ik denk zelf dat mensen die vergelijking wel kunnen begrijpen, je kunt je er wel wat bij voorstellen als er hypothetisch 20 jaar voorbij gaan en de videoresolutie alleen maar slechter wordt.
MerijnB @Ablaze15 maart 2023 19:45
Mee eens, maar dat is in dit geval niet zo relevant, want de helft van de bandbreedte is alsnog meer dan 2 keer zo hoog als die 320kbps. Een 320 kbps stereo 44 kHz audio file zal altijd lossy zijn en dus niet identiek aan het origineel. En dat maakt meestal niet uit, maar ontkracht wel de stelling dat streaming services dezelfde kwaliteit bieden als een cd.
Wie doet die stelling? De stelling dat er hoorbaar eigenlijk geen verschil is sta ik wel achter, maar dat er geen verschil is zie ik niemand zeggen?
Mijn vergelijking met video gaat over het feit dat ik teleurgesteld ben in de vooruitgang van de kwaliteit van audio, niet over de technische details. Ik denk zelf dat mensen die vergelijking wel kunnen begrijpen, je kunt je er wel wat bij voorstellen als er hypothetisch 20 jaar voorbij gaan en de videoresolutie alleen maar slechter wordt.
Welke vooruitgang heb je nodig? Redbook kan alles bieden wat we met onze oren kunne waarnemen, meer heeft geen zin. In tegenstelling tot video waarbij schemeren groter kunnen worden (of je dichterbij kunt gaan staan), dat is bij audio niet van toepassing. Vandaar dat het vergelijk niet handig is.
Ablaze @MerijnB15 maart 2023 20:18
Zie parent post, het deel "if at all":
Afgezien van het feit dat ik twijfel of het zo veel slechter is (if at all) than cd.
Eigenlijk zie ik geen verschil tussen 4k of 8k, ook niet op hele grote schermen. HDR interesseert mij ook niet.
Maar dat betekent niet dat de techniek op mij afgestemd moet zijn en veeleisende gebruikers achter het net moeten vissen.
Net als er mensen zijn die de perfecte beeldkwaliteit nastreven, zijn er mensen die geluid perfect willen vastleggen en afspelen. En ja, de meeste mensen horen het verschil niet, maar ik ben een tweaker en wil graag de beste audio, niet een audiocompromis. En dan is het jammer om te zien dat de eigenschappen slechter zijn dan die van een medium van vier decennia terug dat gemeengoed was. Daar gaat mijn hart in ieder geval niet sneller van slaan.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 23 juli 2024 01:19]

MerijnB @Ablaze15 maart 2023 23:51
Maar dan nogmaals de vraag, welke verbetering zoek jij dan nog in audio? Want de Redbook standaard kan alles wat onze oren kunnen waarnemen prima weergeven.
bzuidgeest @Ablaze16 maart 2023 12:38
Verbetering van "kwaliteit" is praktisch zinloos voor audio. De oren worden niet beter. Voor video is het hetzelfde. 8k kunnen we maken op een 10inch scherm, maar op die diagonaal is het zinloos. Ver boven het oplossend vermogen van een normaal oog op die diagonaal. Het word alleen verkocht omdat fabrikanten willen onderscheiden en consumenten dat doen op "hoge" nummers, vaak zonder enig verder inzicht in wat het betekend.

8k en hoger is nuttig boven een bepaalde display diagonaal, maar dat is er meestal 1 die nauwelijks in een huiskamer past. Tenzij je een muur vol wil hebben. Ieder zijn keus natuurlijk. Maar dat is ook meteen de reden dat 8k niet echt doorbreekt. Het is overbodig.
Extraatjes als hdr en vooral een verbeterde kleurweergave kunnen voor video nog verbetering geven. Maar verder is het eigenlijk wel over. En persoonlijk mis ik zelfs dat niet.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 23 juli 2024 01:19]

Klauwhamer @bzuidgeest15 maart 2023 10:39
Precies dit. Het is tamelijk hilarisch om zelfverklaarde audiofielen te zien glijden op 'lossless' terwijl bijvoorbeeld het bronmateriaal slechts een showcase is van loudness war en compressie (Metallica's Death Magnetic clipt zelfs op vinyl).
Indy81 @bzuidgeest15 maart 2023 12:13
Ooit was 128kbit inderdaad genoeg (vooral in AAC). Het krijgt alleen een slechte naam door re-encodes.
Een 128kbit direct van de CD rippen klinkt prima.
Maar wat had je vroeger: "ugh, dit is aac, dat werkt niet op m'n mp3 speler, ik converteer deze wel naar 128kbit mp3".
En dat mp3tje komt dan weer in handen van een ander, en die denkt meteen: wat klinkt dit ruk!

Ik heb ooit bij een radio studio gewerkt, zelfde probleem. Het bron bestand was 128kbit rip van CD wat afgespeeld werd. Klinkt prima in de studio.
Daarna gaat het naar een sound processor, die maakt het wat voller en ruimtelijker. Daarna moet het getransporteerd worden naar de radio toren. Dit werd dus opnieuw gecomprimeerd naar 320kbit mp3, en de toren pikt dit weer op. Die maakt er uiteindelijk weer een 96kbit AAC+ stream van (DAB+), en het klinkt voor geen meter.
Terwijl een 96kbit AAC+ rip van CD prima klinkt.

Meermaals hercompressen, ook op hoge bitrates, haalt de kwaliteit echt omlaag. En als je naar zo'n bestand luistert, weet je niet hoe vaak dat is gebeurd.
Dat is wellicht ook waarom het zo'n slechte naam heeft. (en ook de reden dat ik CD-Rips van anderen niet vertrouw)
bytemaster460 @Indy8115 maart 2023 15:51
128 kbps was voor een MP3 nooit genoeg (als je een gelijkwaardige kwaliteit als de CD verwacht). Bij die bitrate hoorde je echt heel goed dat het signaal gecomprimeerd was. Daar hoefde je audiofiel voor te zijn.
koelpasta @Indy8115 maart 2023 16:31
Een 128kbit direct van de CD rippen klinkt prima.
Dat kan echt varieren en dit kun je dus niet zo hard stellen.
Er zijn echt veel soorten geluid/signaal waar die psychoacoustische coders slecht mee omgaan en dus hoorbare veranderingen in het signaal produceren.

Ben het er wel mee eens dat hercoderen vaak sneller tot een verslechtering leidt, vooral ook omdat de psychoacoustische modellen verschillen tussende codecs.

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 23 juli 2024 01:19]

Inkjet @Indy8116 maart 2023 21:07
Om het radio transcoding probleem op te lossen is apparatuur te koop die de audio direct codeert op de bitrate voor de DAB+ stream inclusief R/S coding en de data zoals stationsnaam of track info. Dit hele pakket wordt door de multiplexer ongewijzigd in het DAB+ pakket opgenomen. Je transcodeert dan alleen van je playout systeem naar de coder.
Edit typo
Zwarte_os 15 maart 2023 10:25
Ik vind dit persoonlijk echt de moeite niet waard. Ik heb in mooie audiospullen geinvesteerd en het verschil tussen moderne codecs en lossless is nihil tot niet hoorbaar (afhankelijk van wat er gebeurd). Je moet echt heel analytisch gaan luisteren naar muziek om je hier aan te storen. Waar ik wel ontzettend moe van wordt is de ontzettend slechte productie van veel albums, waar de loudness regelmatig ervoor zorgt dat er clipping ontstaat.

De geluids'kwaliteit' omhoog schroeven is met name zonde van alle data die weer gestreamed moet worden. Misschien kunnen ze wat dat betreft beter een duurzaamheidsfeature toevoegen zodat je muziek langer wordt opgeslagen en in acceptabele kwaliteit ipv hi-def.
MatthijsZ @Zwarte_os15 maart 2023 11:58
Ik zit nu op Apple Music, ik kan het verschil écht horen van lossless (zowel versus Spotify, als versus de eigen-niet-lossless van Apple). En dat is op een simpele bluetooth headset
Zwarte_os @MatthijsZ15 maart 2023 15:23
En waar zit volgens jou het verschil in dan?
MatthijsZ @Zwarte_os15 maart 2023 15:32
Het geluid klinkt beter, ruimtelijker (ook zonder spatial audio en zonder hifi). Er lijkt meer verschil tussen hoge en lage tonen te zitten, meer dynamiek, niet alsof het is afgekapt.

Kan ook zijn dat ze andere mix gebruiken voor de lossless, maar lijkt me sterk.
Ik met het verschil dus ook binnen Apple Music. De eerste keer dat ik buitenshuis mijn koptelefoon opzette had ik echt een “jakkes”-gevoel: het klonk als een stap terug. Bleek dat Apple op mobiel netwerk geen lossless doet standaard. Dat kon ik binnen een paar seconden horen (Zie het als een soort blinde ab-test)

[Reactie gewijzigd door MatthijsZ op 23 juli 2024 01:19]

Zwarte_os @MatthijsZ15 maart 2023 16:10
Dat klinkt meer als compressie van het geluid dan een lagere bitrate tbh
Sorcerer8472 @MatthijsZ15 maart 2023 16:19
Er worden wel verschillende mixen gebruikt voor verschillende diensten. Omdat Spotify harde nummers nu bestraft door gewoon het volume te verlagen klinkt een hoger dynamisch bereik mooier.

Per dienst zijn de waarden om de muziek beter te laten klinken net iets anders.

Apple staat nu min of meer bovenaan doordat ze Atmos gebruiken (spatial audio ook).
Stpan @Sorcerer847216 maart 2023 12:44
Atmos (of 360) heeft alleen toegevoegde waarde als deze nummers opnieuw gemixt zijn. Andre Hazes klinkt dus niet beter, want die is niet opnieuw door de sound designer in '3D' gezet. Ook zonder compatibel afspeelapparatuur doet spatial niets.

Om heel eerlijk te zijn vind ik het effect van Atmos (of Sony 360) lang niet altijd geslaagd.

Voor veel nummers wordt er gepushed om alles zo ruimtelijk mogelijk te laten klinken, waardoor de balans zoek is. En er zijn ook nummers waar ik het toegevoegde waarde vind hebben. Een beetje dezelfde discussie als toen 3D films een hype waren. Het werd overal ingepropt, en niet altijd even subtiel.

Over smaak valt niet te twisten. Maar de aanwezigheid van spatial zorgt er met de juiste randapparatuur voor dat de muziek anders wordt gepresenteerd. Aan de luisteraar wat hij/zij beter vindt.
icecreamfarmer @Zwarte_os15 maart 2023 11:30
Zit hier met hetzelfde. heb een tijdje Tidal gehad maar dat klonk vooral luider en niet beter.
Tevens was het een slechte app die om de haverklap vastliep.

Heb nu wat zeer goede flac masters en dan hoor je wel wat verschil maar eerlijk gezegd voor mij gaat het gemak van spotify voor.
Zwarte_os @icecreamfarmer16 maart 2023 09:30
Ik geloof zeker dat als je heel analytisch gaat luisteren dat je het verschil gaat horen. Ik was vroeger ook zo overtuigd van alles lossless moeten hebben. Toen ik eindelijk een mooie set van Monitor Audio binnen had gehaald, mijn woonkamer goed had ingedeeld, en ook met een Beyerdynamic koptelefoon eens echt ging vergelijken kwam ik er achter dat het verschil echt zo nihil is dat je het alleen hoort als je er echt naar zoekt.

Constant fragmentjes van 5 seconden gaan herhalen en dan van nummers die je door en door kent die veel dynamiek bevatten. Ogen dicht, kamer donker.

En waar kom je dan achter? Het verschil is nihil en je gaat het echt niet horen wanneer je muziek probeert te ervaren ipv te analyseren. Het is al die moeite gewoon niet waard.

dat je vroeger het verschil met name hoorde door de vele slechte rips en dat het nu misschien merkbaar is met bepaalde bluetooth overdracht, software-foefjes en de vele albums met barslechte mastering.
turkeyhakan 15 maart 2023 09:43
Ha ha, Spotify ook met hun beloftes. Daar gaat op korte termijn echt niets van komen. Sorry aan de "trouwe" Spotify gebruikers. Ik ben inmiddels al meer dan een half jaar geleden overgestapt op Apple Music en geniet van lossless audio. Groot verschil! Tidal is ook zeker een aanrader.
ThatGuyAndy @turkeyhakan15 maart 2023 12:19
Moest Apple Music een goede Windows client hebben waarop je lossless kan afspelen dan zou ik ook al lang overgestapt zijn.
turkeyhakan @ThatGuyAndy15 maart 2023 12:20
Ben ik het helemaal mee eens! iTunes, https://music.apple.com/nl en de app op de iPhone/iPad werkt niet zoals bij de concurrenten, maar als je voornamelijk met afspeellijsten werkt is er geen probleem.
Rhydium @ThatGuyAndy15 maart 2023 19:46
Er is een "Apple Music Preview" in de Microsoft Store (voor US regio te downloaden), weet alleen niet zeker of dit lossless gaat ondersteunen (of al ondersteunt).
Kwizz @turkeyhakan15 maart 2023 12:24
Tidal is goed, let er alleen wel op dat MQA (Master Quality Authenticated) een broodje-aapverhaal en niet lossless is.
turkeyhakan @Kwizz15 maart 2023 12:27
Aha, dat wist ik dan weer niet. Het HiFi abonnement is volgens Tidal lossless en het Master abonnement is high-res muziek.
duke99 15 maart 2023 09:40
Het zou raar zijn als ze er een duurder abonnement boven zouden zetten. De concurrentie heeft het al en ik denk niet dat de mensen die overgestapt zijn naar lossless aanbieders teruggaan.
YopY @duke9915 maart 2023 11:21
Dat is het inderdaad, ik denk dat de uitdaging die ze hebben is dat ze concurreren met Apple, dat veel meer kapitaal heeft en dus bijvoorbeeld lossless audio zonder meerprijs kan aanbieden; verlies maken op hun streaming audio dienst (als ze dat al doen) kunnen ze jarenlang volhouden omdat ze andere bronnen van inkomsten hebben, maar voor Spotify is dit alles.

Als ze een premium abonnement aanbieden met lossless, maar Apple doet dat zonder extra kosten, gaan mensen naar Apple overstappen.
Albert020 15 maart 2023 09:48
Spotify is er zeker 3 jaar te laat mee en lopen achter de feiten aan !
bzuidgeest @Albert02015 maart 2023 09:57
Het brengt kosten met zich mee en hun customerbase word niet echt kleiner. Ofwel een onnodige investering. Zeker als je kijkt naar hoe 99% luistert. Lage kwaliteit speakers, dopjes, koptelefoon. gebrekkige bluetooth codecs etc etc...
Dan is de bitrate die ze hebben gewoon hoog genoeg voor prima kwaliteit in de meest gevallen al is het lossy. Ooit waren we tevreden met 128kbps. Spotify doet 192 of zelfs 320. Dus wat is er eigenlijk te klagen?

Ik denk niet dat ze achter de feiten aanlopen, ik denk dat ze de feiten juist goed in de gaten houden. Het feit is dat losless niet veel extra klanten genereert.
Albert020 @bzuidgeest15 maart 2023 10:12
Vindt dat Spotify qua geluid heel dof klinkt in vergelijking met Tildal.
fapkonijntje @Albert02015 maart 2023 10:34
Maar is dat omdat de mix bij Tidal anders is en welke mix is het meest natuurgetrouw?
WillySis
@Albert02015 maart 2023 11:19
Stel Spotify (premium) wel op de hoogste kwaliteit in. Die codec is best goed. De allerhoogste tonen ontbreken dan inderdaad grotendeels, maar dat zit op de grens wat mensen tot ca 40 jaar kunnen horen. Het ontbreken van die tonen maakt het geluid nog niet dof. Ben je ouder dan 40/45 jaar, dan hoor je die hoogste tonen toch niet meer.
De gratis versie en lagere kwaliteitsinstellingen van Spotify maken het geluid inderdaad heel dof.
WillySis
@bzuidgeest15 maart 2023 11:34
De codec van Spotify presteert op 320 kbps eigenlijk best goed. Het is ook nog eens een variabele bitrate, die zo nodig zo nu en dan zelfs een hogere bitrate gebruikt. Met oordopjes (zelfs de beste) is het verschil met loss-less bij de meest populaire muziek eigenlijk nauwelijks te horen. Met goede over-the-ear koptelefoons en een bedrade verbinding is er voor de kenners zeker een verschil waar te nemen. Of de kenner dan ook echt kan horen welke versie lossy en welke loss-less is, is weer een tweede probleem. Daarvoor moet je het stuk eigenlijk redelijk goed kennen.

Ik denk inderdaad dat 95% of meer van de Spotify gebruikers het verschil niet kan horen, meestal omdat de gebruikte apparatuur al een grotere invloed heeft. Daarbovenop kan lang niet iedereen horen wat loss-less is of niet. Als je willekeurig een groep mensen van straat plukt denk ik niet dat meer dan 1% meer dan 70% van de stukken juist kan benoemen of die losy of loss-less zijn.
D3F 15 maart 2023 10:11
Ben wel een beetje klaar met Spotify en de ‘wens’ om een hifi abonnement uit te brengen. Heel moeilijk lijkt het me niet en de geruchten/wens is er al jaren.

Het voelt voor mij een beetje als pappen en nathouden: “als we ieder halfjaar nog even pijlen en zeggen dat het er komt dan blijven mensen wel plakken en stappen ze niet over naar de concurrent”.
SPee @D3F15 maart 2023 13:54
Het is alleen dat die concurrent €10 extra vraagt voor het HiFi abonnement.
Plus Spotify was er vroeg bij en hebben een betere integratie met de "wat oudere" apparatuur, wat de concurrenten niet hebben. Dat beinvloed toch de keuze (iig die van mij) om bij Spotify te blijven.

Ja, het is jammer dat je niet de ultra-kwaliteit hebt.
Maar: dat is toch niet beschikbaar voor elk liedje en zorgt wel voor een premium prijs.
Dus heb je het ervoor over?
Anomynous123 @SPee15 maart 2023 14:37
Ik zou de optie graag hebben; zoals dat bij veel andere aanbieders wel het geval is, of zelfs de standaard zonder dat dit per se duurder is.
Daarnaast ook roerend eens met D3F's punt dat het met name heel vervelend is dat het al zo vaak is aangekondigd maar ondertussen nog steeds niet zover is.

Ik vind zelf Spotify qua gebruiksgemak by far de fijnste optie van de grote aanbieders. Oa door integratie in mijn hifi systeem thuis en grote aanbod aan (nl) podcasts. Maar zeker thuis mis ik de optie voor streamen in hogere kwaliteit. Toevallig net Qobuz geprobeerd. Puur voor het streamen van muziek betere optie dan Spotify maar minder goed te integreren in mijn set up en geen podcasts (die ik met name onderweg veel luister) dus toch suboptimaal.
Indoubt @D3F15 maart 2023 15:41
Tsja, Ik heb premium spotify genomen en apparatuur die spotify native kan streamen via cat6e kabel maar helaas nog steeds geen lossless audio.

Jammer eigenlijk.

Ik heb ook zo'n losse dac/streamer die 24/96 aan kan maar dat is alleen eigen muziek collectie vanaf de NAS.

Je merkt toch het verschil tussen lage bitrate en hoge bitrate wel.

Ik zeg niet dat ik altijd een goede MP3 van een 24/96 Flac kan onderscheiden maar heel vaak klinkt het toch wel gewoon een stuk beter. Al is het maar omdat er meer aandacht wordt besteed aan een high res FLAC file daar waar een MP3 gewoon even door de cruncher wordt gehaald
ruud82 15 maart 2023 09:49
Is dat dan gelijk aan Tidal? Ik ben echt geen audiofiel, maar ik hoor zeker een verschil tussen Tidal en Spotify op mijn Sonos one. De reden dat ik niet over ben gegaan is dat niet alle muziek op Tidal staat, die ik wel kan vinden in Spotify.

Dus laten we hopen dat ze dit gaan uitbrengen.
bzuidgeest @ruud8215 maart 2023 09:58
Een verschil betekend niet altijd een kwaliteit verbetering. Het kan zelfs verslechteren, maar toevallig beter aansluiten op wat je nog kan horen. Voorbeeld een persoon met verlies in het hoge tonen gebied (disco dove of zo) zal voordeel hebben bij het extra luid maken van hoge tonen. Maar voor de meesten is dat een verslechtering.

Muziek perceptie is door verschil in apparatuur en oren heeel erg persoonlijk.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 23 juli 2024 01:19]

Nomen-Nescio @ruud8215 maart 2023 11:31
Je kunt ook net als ik gewoon Spotify Premium, Deezer HiFi en Tidal Master nemen, kost wel wat maar dan heb je wel een zeer grote collectie aan muziek :P

En ja, je hoort echt wel verschil tussen de drie, staan trouwens in volgorde van kwaliteit, tenminste volgens mijn oren dan..... ;)
HansvDr 15 maart 2023 10:12
Zolang ze het gewone abonnement maar niet duurder maken. Ik vind de huidige kwaliteit ruim voldoende en duur genoeg.
KingFrogzz 15 maart 2023 10:34
Ik dacht dat spotify alleen nog maar dingen uit bracht waar niemand om gevraagd had? (Podcasts, nieuwe interface, …)

Kunnen ze dan toch luisteren naar feedback?

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