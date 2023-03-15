Spotify wil nog steeds abonnement met lossless muziek uitbrengen

Spotify wil nog steeds een hifiversie van zijn dienst uitbrengen. Het Zweedse bedrijf kondigde dat enkele jaren geleden aan, maar een optie om te luisteren met hogere kwaliteit is er momenteel niet. Intern is de functie al wel in gebruik.

Een topman van Spotify zegt in een interview met The Verge dat de hifioptie is gepauzeerd, omdat de industrie is veranderd sinds de aankondiging. Begin vorig jaar zei Spotify dat het onderdeel zou worden van zijn Premium-abonnement, maar sindsdien heeft het bedrijf er niets meer over gezegd.

Sinds de aankondiging van Spotify is bij diverse concurrenten de optie voor lossless muziek opgenomen in de reguliere abonnementen. Spotify wilde vermoedelijk een hogere prijs rekenen voor zijn hifioptie. De streamingdienst testte daar al langer mee; de eerste berichten van gebruikers die uitnodigingen ontvingen voor dergelijke tests, stammen uit 2017. Bij die tests kregen gebruikers een aanbod om tegen een meerprijs muziek in hogere kwaliteit te beluisteren.

De topman van Spotify bevestigt dat de functie er nog steeds aan zit te komen. "We gaan het doen, maar we gaan het doen op een manier die logisch is voor ons en voor onze gebruikers. De industrie is veranderd en wij hebben ons moeten aanpassen." Hoe dat eruit zal zien, is onbekend. Spotify had het kunnen aankondigen op zijn evenement vorige week, maar deed dat toen niet. Toen kwam wel naar buiten dat het een TikTok-achtige feed op het thuisscherm gaat zetten.